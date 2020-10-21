İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 21 Ekim 2020 Çarşamba

Ekim 21 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:54
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 21 Ekim 2020 Çarşamba
Takip Et:

Son günlerde artan maddi sıkıntılar ile birlikte birçok kişi kredi kullanmayı düşünüyor. Kredi faizleri düşmüş olmasına rağmen faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler çoğu bankanın başlattığı yeni kampanyalar ile faizsiz kredi kullanma imkanı yakalıyor.

Birçok kredi kampanyasında uygulamaya geçen yeni faizsiz kredi imkanı ile kişiler, ihtiyaç, konu veya taşıt kredisi gibi kredileri faizsiz olarak kullanabiliyor. Uygun ödeme planları ve müşteriyi destekleyici şartlar sunan bankaları devlet destekliyor. Bankalara göre farklılık gösteren faizsiz kredi şartlarına göre bankanın belirlediği ödeme talimatlarına göre kişiler bu krediden yararlanabiliyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu kredi başvurularını dijital ortamdan ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Faizsiz kredi avantajları


Bankanın başlattığı yeni kampanya ile birlikte kişiler faizsiz kredi imkanı yakalamaktadır. Kişinin krediyi kullanacağı malı önce kendisi alan Kuveyt Türk, alınan mülke eklediği kar ile birlikte kredi kullanacak kişiye bu mülkü satmaktadır. Bu şekilde herhangi bir faiz uygulamayan banka, kişinin kabul etmesi halinde helal bir kredi kullanmış olur. Kullanılan kredinin ödemelerinde de kolaylık sağlayan banka, kişinin belirleyeceği koşullara göre taksitlendirme yapmaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları

Birçok yatırım amacıyla kredi çeken kişilerin yanında olan kamu bankası, kişilere sağladığı imkanlar ile birlikte faizsiz kredi vermektedir. TESKOMB, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB sayesinde sağlanan imkanlar çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine faizsiz kredi kullandırmaktadır. Bu kredi hakkında detaylı bilgileri şubelerinden veren banka, faizsiz kredi isteyenleri banka şubelerine beklemektedir.

Halkbank’tan faizsiz kredi avantajları

KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi veren Halkbank, ihtiyaç sahibi bütün kişileri banka şubelerine beklemektedir. Uygun ödeme seçenekleri ve destekleyici koşullar ile müşterilerine kredi veren banka, bu sayede müşterilerinin içini rahatlatmaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’ndan faizsiz kredi avantajları

Faizsiz kredi imkanını kendi müşterilerinin hizmetine sunan Türk Ekonomi Bankası, krediden faydalanmak isteyen müşterilerini şubelerine davet etmektedir. Devlet desteği ile başlatılan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde faizsiz kredi imkanından yararlanmaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 11:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 21 Ekim 2020 Çarşamba
Kenya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Kenya asgari ücret fiyatları
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Part time ve yarı zamanlı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2020
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
PTT müşteri hizmetleri iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
KFC bayilik veriyor mu? KFC bayilik başvuru şartları ve detayları
Engeliler için faizsiz konut kredisi kampanyası olan bankalar
KYK yurt yedek başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt yedek ne demektir?
Reyting sonuçları 15 Eylül Pazar Yaparsın Aşkım, Fox Ana Haber, Aşk Ağlatır reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından müjdeli haber geldi! İhtiyaç sahiplerine ödeme yapılacak!
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Türkan Hanımın Konağı Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
10.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 21 Ekim 2020 Çarşamba Bankaların mevduat faiz oranları
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.