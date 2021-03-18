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Ziraat Bankası emekli maaş kartı şifresi nasıl alınır?

Ziraat Bankası güvenilirliği ve uzun yıllardır sahip olduğu deneyimi ile Türkiye’de emekliler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Emekli maaşını alabilmek için bankamatikte sıra olan emekliler, sahip oldukları maaş kartı şifresini kullanarak kolayca maaşlarını çekebilirler.

18 Mart 2021 Perşembe 09:13
Ziraat Bankası emekli maaş kartı şifresi nasıl alınır?
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Türkiye’de emeklilerin sıkça tercih ettiği Ziraat Bankası’ndan emekli maaşınızı çekmek oldukça kolay. Bankamatik aracılığı ile sadece maaş kartınızı ve şifresini kullanarak maaşınızı çekebilirsiniz. 

Maaş kartı şifresini unutanlar veya kartını yeni almış olanlar için nasıl şifre alacağınızı yazımızın devamında sizler için belirttik.

 

Şifre alabilmek için neler yapmalıyız?

Ziraat Bankası’nın emekli müşterileri kolaylıkla maaşlarını çeksin diye kullanıma sunduğu maaş kartı şifresinin nasıl alınacağı ya da şifre unutulduğunda nasıl yenileneceği sıklıkla sorulan sorular arasında. Maaş kartını ilk defa kullanacak olanlar veya var olan şifresini unutan kişilerin şifrelerini nasıl oluşturacaklarını yazımızın devamında maddeler ile yer verdik.

  • Telefon ile şifre alma

    Müşteri temsilcisi ile iletişim kurarak yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Müşteri temsilcisinin yönlendirmesi ile şifre oluşturmak istiyorsanız, (0850 220 00 00) veya (444 00 00) numaralarını kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

  • SMS yolu ile şifre alma –

    Şifrenizi SMS yolu ile yenilemeniz de mümkün. Ziraat Bankası’ndan SMS aracılığı ile şifre oluşturmak için 4757’ye mesaj atmanız gerekmektedir. SMS oluştururken aralarında boşluk olacak şekilde; “SIFRE”, maaş kartınızın son 6 rakamı, doğum yeriniz veya kızlık soyadınızın son 2 harfi ve maaş kartınızın arkasında göreceğiniz 3 haneden oluşan güvenlik kodunuzu yazarak 4757’ye gönderiniz. Önek: SIFRE 123456 ANTALYA 123 veya SIFRE EZ 123 şeklinde yazarak şifrenizi elde edebilirsiniz.

  • Mobil uygulama kullanarak şifre alma –

    Uygulamayı yükledikten sonra giriş yapın ve ardından ayarlar menüsüne tıklayıp şifre işlemlerine gelin. Bu aşamada yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

 

ATM’den şifre değiştirme

Şifresini unutan kişiler ya da şüpheli bir durum ile karşılaştığı için şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar için birçok seçenek mevcut. Yukarıda yazmış olduğumuz telefon, SMS ve mobil uygulama gibi yöntemlerin yanı sıra ATM aracılığı ile şifre değiştirmeniz de mümkündür. 

 

Şifreyi unutma durumunda alışveriş yapılabilir mi?

Maaş kartınızın şifresini unutursanız maalesef kartınızı ne alışveriş sırasında ne de para çekmek için kullanabilirsiniz. Kartınızın sahip olduğu 4 haneli şifreyi girdiğiniz takdirde kullanabilirsiniz. Ancak sıkıntı yaratacak bir durum değil. Bankanızın mobil uygulamasını indirmeniz ve uygulamanın 6 haneli şifresini hatırlamanız durumunda 4 haneli şifrenizi buradan kolaylıkla yenileyebilirsiniz. Bu konu ile ilgili gerekli yönlendirmeyi yazımızın başında yer vermiştik. Eğer mobil şifrenizi de hatırlamıyorsanız müşteri temsilcisi ile iletişime geçmenizi öneririz.

 

Şifre oluştururken dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Kartınız için şifre oluştururken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şifrenin tahmin edilemez olmasıdır. Unuturum endişesi ile kolay bir şifre oluşturmak güvenliğinizi riske atar. Bu nedenle basit rakamlar, yaşınız, doğum tarihiniz gibi bilgilerin şifrenizde yer almaması güvenliğinizi riske atmamanız için dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.



Son Güncelleme: 18.03.2021 09:13
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