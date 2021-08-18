Ziraat Bankası Elindeki Tüm İcralık Daireleri Yok Parasına Satışa Sundu

Ziraat Bankası’ndan, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan 107 metrekare daire satış ilanı

Ziraat Bankası tarafından satışı gerçekleştirilen İstanbul’un Fatih ilçesindeki apartman dairesi çok uygun bir başlangıç bedeli ile satışa çıkartılmıştır. Fatih’te bulunan daire 107 metrekaredir. 3+1 özelliği ile geniş ve rahat bir kullanım alanı sunmaktadır. Başlangıç bedeli olarak 335 Bin TL ile satışa çıkartılmıştır. Ziraat Bankası’na ait ve satışa çıkardığı Fatih’te bulunan apartman dairesi için hemen teklif oluşturabilirsiniz.

Ziraat Bankası’ndan, Ankara’nın Sincan ilçesinde 3+1 daire

Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu bu gayrimenkul satış ilanına teklif verebilmeniz için öncelikle apartman dairesi için belirlenmiş olan 20 Bin 001 TL olan teminat parasını bankaya önceden yatırmış olmanız gerekmektedir. Teminat bedelini yatırdıktan sonra en az Bin TL olacak şekilde artışlı teklifinizi iletebilirsiniz. Tekliflerinizi ilanın bitiş süresine kadar verebilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan apartman dairesi uygun bir başlangıç bedeli ile satışa çıkartılmıştır. Ziraat Bankası tarafından ihale usulü ile satışa çıkartılacak daire Ankara Sincan’da bulunan 3+1 özelliğinde 107 metrekare alana sahiptir. Merkezi bir yerde olup, ulaşımı kolaydır. Sincan’da bulunan bina 2001 yılında inşa edilmiştir ve satışa sunulan daire ise 4. katta bulunmaktadır. Konum olarak nezih bir yerdedir. Konforlu yapısı ile dikkat çeken dairenin başlangıç bedeli ise 192 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası’nın satışını yapmış olduğu Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan 3+1 daireye teklif vermek isterseniz öncelikle belirlenmiş olan teminat bedelini bankaya yatırmanız gerekmektedir. Belirlenen teminat bedeli 11 Bin 520 TL’dir. Teminat bedelini yatırdıktan sonra en az Bin TL olacak şekilde artışlı yeni teklifinizi verebilirsiniz.