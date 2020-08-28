Ziraat Bankası çiftçilere sıfır faizli 50 bin lira kredi kampanyası

Geride bıraktığımız günlerde Tarım Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmişti. Açıklamada belirtilen bilgilere göre çiftçi ve hayvan yetiştiren vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığı ile 90 bin liradan 100 bin Türk Lirası’na kadar sıfır faizli kredi seçenekleri sunuldu. Bu kredi seçeneği aynı zamanda Resmi Gazete’de yayımlanarak herkese duyuruldu.

Alınan kararlara göre, geleneksel bitki üretimi olan işletmelere 50 bin lira değerinde 0 faizli kredi seçenekleri teklif edildi. 50 bin liralık krediden daha fazla paraya ihtiyacı olan bireylere de yarı yarıya bir sübvanse yolda. Bu işletme sahiplerinin çekebileceği en fazla kredi miktarı toplamda bir buçuk milyon lira değerinde.

Geleneksel olarak hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerde ise toplamda 100 bin Türk Lirası değerinde kredi seçenekleri mevcut. Fakat yine bu paradan daha fazlasına ihtiyacı olan bireylere de sübvanse %50’lik bir sübvanse geliyor. Bu vatandaşlar da çekebilecekleri kredilerin maksimum limitini çektikleri takdirde, çekecekleri kredi tutarı toplamda 1 buçuk milyon lira değerinde.

Çiftçilerin Tarım ve Kooperatiflerinden ve ayrıca Ziraat Bankası aracılığı ile alabileceği kredilerin hepsi %25 - %100 seviyelerinde sübvanse uygulamasına girecek.

Süt, et ve kombine uygulamaları yapan bireylere %0 faiz oranıyla 100 bin liralık krediler teklif edildi.

Damızlık ya da düve yetiştiren bireylere %75 faiz oranında krediler mevut durumda.

Kanatlı damızlık ya da küçükbaş hayvan yetiştiriyorsanız %75 faiz oranı ile kredi teklifleri bulabilirsiniz.

Arıcılık yapıyorsanız %50 faiz iskontosundan yararlanabilirsiniz.

100 bin Türk Lirası değerinde faizsiz krediler yaygın hayvansal üreticilere sunulmuş durumda.

%75 faizli tarım kredileri de yem bitkisi üreticilerine teklif edildi.

250 bin lira seviyelerine kadar %50 faiz iskontoları yaygın bitkisel üretime geldi.

Eğer bir arazi almak istiyorsanız toplamda %25 oranında faiz iskontosundan yararlanabilirsiniz.

%50 faiz oranları ile kredi desteği almak isteyen sera sahiplerinin modenizasyonu için yardımlar da sağlanacak.

Bu kredilere nasıl başvuru yapılmaktadır?

Eğer bu kredilerden daha önce faydalanmamış iseniz bu krediyi alabiliyorsunuz. Eğer bu krediyi daha önce kullanmadıysanız, kredi notunuz az olsa bile yaptığınız başvurular ilgili kurumlarda değerlendirilmeye alınıyor.

Sıfır ya da düşük faizli kredi kullanmak isteyen vatandaşların herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek şu evrakları yanında götürmesi gerekmektedir;