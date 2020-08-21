Ziraat Bankası Çalışan Artısı kredi paketi ile çalışanlara 30.000 Lira uygun faizli kredi verecek

Ziraat Bankası tarafından Çalışan Artısı Kredisi kapsamında kredi kullandırılmaktadır. Söz konusu kampanya ile 60 aya varan vadeler ve yüzde 0.98 faiz oranıyla 30.000 TL finansman sağlanabilmektedir.

Çalışanlar için 60 aya varan vade ve eşit taksitlerle 30.000 TL kredi kullandırılmaktadır. 60 ay vade ile krediye sahip olan bir banka müşterisi ayda 699.79 TL taksit ödemesi yaparak 30 bin TL kredi çekebilecek.

60 ay vadeli 30.000 TL Çalışan Kredisi geri ödeme detayları

48 ay vadeli 30.000 TL Çalışan Kredisi geri ödeme detayları

Ziraat Bankası Çalışan Kredisi kapsamında 30.000 TL finansman alan bir banka müşterisi aylık 699.79 TL taksit ödeyerek krediye sahip olabilecek. Buna göre müşteri vade süresi boyunca bankaya toplam 41.987.40 TL ödeme yapmış olacak.

Ziraat Bankası üzerinden 30 bin TL çeken bir banka müşterisi yüzde 0.98 faiz oranıyla krediyi 48 ay kullanabilmektedir. Buna göre Çalışan Kredisi çeken bir banka müşterisi aylık 821.48 TL taksit ödemesi yapacak. Vade süresi boyunca ödenecek toplam tutar ise 39.431.04 TL olmaktadır.

36 ay vadeli 30.000 TL Çalışan Kredisi geri ödeme detayları

Ziraat Bankası 30.000 TL Çalışan Kredisi alan bir banka müşterisi 36 ay vadeyle de krediyi kullanabilmektedir. Buna göre banka müşterisi aylık 1.026.96 TL taksit ödeyerek vade süresi boyunca 36.970.56 TL ödeyerek kredisini kullanabiliyor.

24 ay vadeli 30.000 TL Çalışan Kredisi geri ödeme detayları

Ziraat Bankası’ndan 24 ay vadeyle 30 bin TL kredi alan bir banka müşterisi yüzde 0.98 faizle aylık 1441.97 TL ödeme yapabilmektedir. Vade süresi boyunca bankaya ödenecek toplam tutar ise 34.607.28 TL olmaktadır.