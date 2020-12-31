Ziraat Bankası, borcu olan vatandaşlar için 20 bin TL’ye varan özel dijital kredi fırsatı

Ziraat Bankası online başvurularda 20 bin TL’ye kadar kredi veriyor. Bankaya borcu olan kişilerde bu kredi imkanından faydalanabiliyor.

Bankanın mobil uygulaması ve intenet bankacılığı üzerinden 20 bin TL ihtiyaç kredisine başvuru yapılmaktadır. Mobil uygulama ve intenet bankacılığının yanı sıra SMS ve bankanın müşteri hizmetlerini arayarak da başvuru yapılabiliyor. Daha önceki yıllarda kredi başvurusu yapıldıktan sonra bankaya gitmek zorunluydu. Yeni kampanya kapsamında kredi almaya hak kazanan kişi kredilerini direk olarak hesaplarından alabiliyor. Banka kredi başvuru sonuçlarını SMS yoluyla bildiriyor.