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Ziraat Bankası borç transfer ve borç kapatma kredileri veriyor! Gerekli belgeler ve başvuru şartları

Ziraat Bankası başka bankalara borcu olan kişilerin borçlarını tek bir bankada toplamaya ve bu borçları kapatmayı sağlayan borç kapatma ve borç transfer kredileri vermektedir. Bu krediler %0.98 faiz oranı ile 60 aya kadar vadelerle verilmektedir.

08 Kasım 2020 Pazar 18:21
Ziraat Bankası borç transfer ve borç kapatma kredileri veriyor! Gerekli belgeler ve başvuru şartları
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Ziraat Bankası başka bankalara borcu olan kişilerin borçlarını kendi bünyesine taşıyarak burada ödemesini mümkün kılmaktadır. Borç transfer kredisi kapsamında diğer bankalara borcu Ziraat Bankasına taşıyarak burada daha avantajlı ödeme seçenekleriyle ödeme mümkündür.

Ziraat Bankası Borç Transfer Kredisi

Ziraat Bankası borç transfer kredisi borç kapatma amacı ile kullanılabilmektedir. 100.000 TL’ye kadar alınabilen kredinin 60 aya kadar da vade imkanı bulunmaktadır. Diğer bankadaki borçların kapanması için çekilen borç kapatma kredisinin 3 aya kadar da taksit öteleme de sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Borç Transfer Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankasında borç transfer kredisi %0,98 faiz oranı ile sağlanmaktadır.

TABLO

Kredi      Faiz Oranı           Taksit Tutarı       Geri Ödeme       Masraflar


12 Ay     10.000 TL          0,98       898,41 TL            10.780,80 TL      175 TL

24 Ay     20.000 TL          0,98       961,32 TL            23.071,68 TL      295 TL

36 Ay     30.000 TL          0,98       1.026,96 TL        36.970,56 TL      395 TL

48 Ay     40.000 TL          0,98       1.095,31 TL        52.574,77 TL      460 TL

60 Ay     50.000 TL          0,98       1.166,32 TL        69.979,07 TL      570 TL

Yukarıda verilen faiz oranları bankanın belirlediği faiz oranlarına göre düzenlenmiştir. Faiz oranlarının değişiklik göstermesi halinde kredi hesaplaması da değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca tablo masrafların azlığına ve çokluğuna göre de değişebilmektedir.

Ziraat Bankası Transfer Kredisi Başvuru Nasıl Yapılır?

Borç kapatma kredisine başvurabilmek için gelir belgesi, ikametgah belgesi, kimlik belgesi belgeleri gerekmektedir. Başvurular ATM’lerden, intenet ve mobil bankacılıktan ve 0850 220 00 00 nolu müşteri hizmetlerinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.11.2020 18:21
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ZiraatbankasıBorçKapatmaKredisi
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