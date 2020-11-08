Ziraat Bankası borç transfer ve borç kapatma kredileri veriyor! Gerekli belgeler ve başvuru şartları

Ziraat Bankası başka bankalara borcu olan kişilerin borçlarını kendi bünyesine taşıyarak burada ödemesini mümkün kılmaktadır. Borç transfer kredisi kapsamında diğer bankalara borcu Ziraat Bankasına taşıyarak burada daha avantajlı ödeme seçenekleriyle ödeme mümkündür.

Ziraat Bankası Borç Transfer Kredisi

Ziraat Bankası borç transfer kredisi borç kapatma amacı ile kullanılabilmektedir. 100.000 TL’ye kadar alınabilen kredinin 60 aya kadar da vade imkanı bulunmaktadır. Diğer bankadaki borçların kapanması için çekilen borç kapatma kredisinin 3 aya kadar da taksit öteleme de sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Borç Transfer Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankasında borç transfer kredisi %0,98 faiz oranı ile sağlanmaktadır.

TABLO

Kredi Faiz Oranı Taksit Tutarı Geri Ödeme Masraflar

12 Ay 10.000 TL 0,98 898,41 TL 10.780,80 TL 175 TL

24 Ay 20.000 TL 0,98 961,32 TL 23.071,68 TL 295 TL

36 Ay 30.000 TL 0,98 1.026,96 TL 36.970,56 TL 395 TL

48 Ay 40.000 TL 0,98 1.095,31 TL 52.574,77 TL 460 TL

60 Ay 50.000 TL 0,98 1.166,32 TL 69.979,07 TL 570 TL

Yukarıda verilen faiz oranları bankanın belirlediği faiz oranlarına göre düzenlenmiştir. Faiz oranlarının değişiklik göstermesi halinde kredi hesaplaması da değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca tablo masrafların azlığına ve çokluğuna göre de değişebilmektedir.

Ziraat Bankası Transfer Kredisi Başvuru Nasıl Yapılır?

Borç kapatma kredisine başvurabilmek için gelir belgesi, ikametgah belgesi, kimlik belgesi belgeleri gerekmektedir. Başvurular ATM’lerden, intenet ve mobil bankacılıktan ve 0850 220 00 00 nolu müşteri hizmetlerinden yapılabilmektedir.