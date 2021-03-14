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Ziraat Bankası birikim hesabı nedir? Ziraat bankası birikimli TL mevduat hesabı özellikleri

Ziraat Bankası'nda birikimli hesap açmak isteyen kişiler için üç farklı birikim hesabı bulunmaktadır. Bunlar birikimli Türk Lirası hesabı, birikimli döviz hesabı ve vadesiz altın hesapları olarak karşımıza çıkmaktadır.

14 Mart 2021 Pazar 16:01
Ziraat Bankası birikim hesabı nedir? Ziraat bankası birikimli TL mevduat hesabı özellikleri
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Bankada para birikimi yapmak isteyen kişiler vadeli birikim hesaplarını tercih etmektedir. Zİraat Bankası birikim hesabı ile her yıl belirlenen faiz oranları ile birikim hesapları sunmaktadır.

Ziraat Bankası Birikim Hesabı nedir?

Ziraat Bankası birikim hesabı var olan paranızı biriktirmenize yarayan bir alandır. Bu alanda altın, döviz ve Türk lirası birikimi yapmanız mümkündür.

Ziraat Bankası Birikim Hesabı özellikleri nelerdir?

Birikimli hesaplarda öncelikle her ay ödeyeceğiniz bir tutarı belirlemeniz gerekmektedir. Öneğin her ay 50 ya da 150 lira seçerek her ay bu parayı yatırmalısınız. 3-10 yıl vade ile paranızı biriktirebilirsiniz. Hesaba öncelikle en az 500 lira yatırılmalıdır. Biriktirilen para 150 bin TL’ye kadar sigortalanmaktadır.

Ziraat Bankası Birikimli döviz hesabı ve biriken vadesiz altın mevduat hesabı özellikleri nelerdir?

Ziraat Bankasında birikimli döviz hesabı ve vadesiz altın hesapları da bulunmaktadır. Birikimli döviz hesabında hesap açılışı en az 500 dolardan ya da eurodan yapılmaktadır. Her yıl belirlenen faiz oranı uygulanmaktadır. Hesaba her ay en az 50 ya da üç ayda 150 lira yatırmanız gerekmektedir. Vade gelmeden parayı çekmeniz durumunda hesap kapanmaktadır.

Biriken vadesiz altın mevzuat hesabında ise vade uygulanmamaktadır. Ödeme biçimi serbesttir ve istediğiniz düzende haftalık aylık ya da günlük ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Birikim hesabı nasıl açılır?

Ziraat Bankası birikim hesabı açmak için şubelerden hesabınızı açabilirsiniz. Kimlik belgesi ile birikim hesabı açabileceğiniz gibi intenet üzerinden intenet ya da mobil şubeden de birikim hesabı açabilirsiniz. Mobilden ya da intenet şubeden birikim hesabına başvurabilmek için yalnızca mobil şube şifrenizi bilmeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 14.03.2021 16:01
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ZiraatBankasıBirikim
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