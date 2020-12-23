Ziraat Bankası bireysel işyeri kredisi nedir, özellikleri nelerdir? Bireysel işyeri kredisine başvuruda bulunmak için hangi belgeler

Ziraat Bankası işyeri açmak isteyen bireylere Bireysel İşyeri Kredisi ismiyle finansman desteği sağlamaktadır. Ziraat Bankası bireysel işyeri kredisi nedir? Kredi başvurusu için hangi şartlar gerekir? Gereken belgeler nelerdir? Merak ettikleriniz haberimizde…

Ziraat Bankasının bireysel işyeri kredisi nedir? Özellikleri nelerdir?

Pandemi süreciyle birlikte birçok işçi ve işveren mağdur olmuştur. Bu zor günleri bir nebze de olsa daha rahat geçirebilmek için Ziraat Bankası, işyeri açmak isteyen veya açık olan bir işyerini satın almak isteyen bireylere bu imkanı sağlamaktadır. Bu sebeple alınan kredi bireysel işyeri kredisi olarak bilinmektedir. Alınan bu kredi ile girişimci olup, ofis, büro, dükkan tarzı işyerleri olabiliyor.

Ziraat Bankası kredi almak isteyene 120 ay gibi vade imkanı veriyor. Satın almak istediğiniz işyerinin kredi tutarı için ekspertiz değeri en yüksek yüzde 75’ini veriyor. Öneğin alacağınız işyeri 100.000 lira tutarında ise banka size 75.000 lira kredisini veriyor. Bireysel işyeri kredisi özellikleri arasında alınacak yerin ipotek ettirilmesi de gerekiyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası, müşterilerine hayat, işyeri ve deprem sigortası hizmetinde de bulunuyor.

Bireysel işyeri kredisi almaya karar verdiniz peki hangi evraklar lazım olacak bu süreçte?

Gerekli olan belgeler başında Başvuru formu önemlidir. Bunu ise banka yetkilisi başvuru yaptığınız zaman verecektir. Daha sonra nüfus cüzdan sürücü belgesi fotokopisi lazım olacaktır. Bireysel işyeri kredisi için kişinin gelir belgesi ve alınmak istenen yerin fotokopisi talep edilir. Gerekirse kefil şartı belirtilir ve kefil olacak kişiden de aynı belgeler alınır.

Başvuruda bulunurken gerekli evraklarla Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekecektir. Almak istediğiniz kredi türünü oradaki görevliye belirtmelisiniz. Oradaki görevli kişi size başvuru formu verip oradaki bilgileri doldurmanız ve geri vermeniz istenecektir. Eksik evrak yok ise başvurunuz gerçekleştirilir. Eksik olursa eksiğin yeri doldurulduktan sonra tekrar başvuru işlemi yapılır.