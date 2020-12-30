İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu

Ziraat Bankası çıldırdı! Aylık 475 TL taksitle 5 bin TL kredi kampanyasını duyurdu. 5 bin TL tüketici kredisi şubeye gitmeden çekilebiliyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:01
Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu
Takip Et:

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara birçok banka düzenledikleri kampanyalarla destek verdi. Kamu bankası olan Ziraat Bankası da en büyük desteği veren bankalardan biri oldu.

Ziraat Bankası son olarak düşük faiz oranı ve esnek ödeme imkanıyla vatandaşlara 5 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka 5 bin TL tüketici kredisi kapsamında 25 TL kredi tahsis ücreti alırken, toplamda bankaya verilecek geri ödeme tutarı 725,32 TL oluyor.

5 bin TL tüketici kredisi kampanyasına bankacının mobil uygulaması, intenet bankacılığı, müşteri hizmetleri ve ALO kredi hattı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kredi başvurularında Ziraat Bankası şu belgeleri talep ediyor;

  • Başvuru formu,
  • Kimlik fotokopisi veya ehliyet,
  • Çalışma durumunu gösteren belge istenmektedir.

Bu belgelerin yanı sıra kişiye özel istenecek üzerine kayıtlı güncel bir faturada istenmektedir. Banka 5 bin TL tüketici kredisinde toplam 12 ay vade imkanını da müşterilerine sunmaktadır. 12 ay vadeli 5 bin TL tüketici kredilerinde aylık taksit ödemeleri ise eşit taksitler halinde 475,71 TL olarak yapılıyor.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZiraatBankaKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Popüler Haberler

Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu
Netflix 50m2 tanıtım fragmanı yayınlandı
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
TRT 2021 yılbaşı programı
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko sevgili mi? Ersin Düzen itiraf etti!
Müge Anlı'da aranan Gülsüm Doğan bulundu mu?
Ptt kargo cumartesi kaça kadar dağıtım yapıyor? 2020 Ptt kargo cumartesi kaçta açılıyor?
MasterChef Türkiye büyük final tarihi belli oldu mu, ne zaman?
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma hastaneler, marketler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?
Bugün kimin maçı var? TV 30 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Survivor 2020 ünlüler ve gönüller takımlarına katılan yeni yarışmacılar kimler? isimleri ne?
Granada neresidir? 500 yıl sonra ilk kez ezanın okunduğu Granada nerdeye bağlıdır?
Paris Saint-Germain (PSG) Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Askerlik işlemleri e-devlet'e taşındı! İşte Edevlet ile yapılabilecek askerlik işlemleri
Türkiye Noterler Birliği Haftasonu nöbetçi noter sorgulama ekranı! 14 Mart Cumartesi Ankara, İstanbul ve İzmir il il nöbetçi noter adresleri belli oldu
Acemi Anneler dizisine katılan Melis Yıldıran kimdir? Beyza karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu doğum tarihi
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Exxen nedir, nasıl izlenir?
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.