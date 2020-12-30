Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara birçok banka düzenledikleri kampanyalarla destek verdi. Kamu bankası olan Ziraat Bankası da en büyük desteği veren bankalardan biri oldu.

Ziraat Bankası son olarak düşük faiz oranı ve esnek ödeme imkanıyla vatandaşlara 5 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka 5 bin TL tüketici kredisi kapsamında 25 TL kredi tahsis ücreti alırken, toplamda bankaya verilecek geri ödeme tutarı 725,32 TL oluyor.

5 bin TL tüketici kredisi kampanyasına bankacının mobil uygulaması, intenet bankacılığı, müşteri hizmetleri ve ALO kredi hattı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kredi başvurularında Ziraat Bankası şu belgeleri talep ediyor;

Başvuru formu,

Kimlik fotokopisi veya ehliyet,

Çalışma durumunu gösteren belge istenmektedir.

Bu belgelerin yanı sıra kişiye özel istenecek üzerine kayıtlı güncel bir faturada istenmektedir. Banka 5 bin TL tüketici kredisinde toplam 12 ay vade imkanını da müşterilerine sunmaktadır. 12 ay vadeli 5 bin TL tüketici kredilerinde aylık taksit ödemeleri ise eşit taksitler halinde 475,71 TL olarak yapılıyor.