Ziraat Bankası ATM'den kredi başvurusu

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlarımız bankalardan kredi çekmek istemektedirler. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası ATM üzerinden kredi kampanyası başlattı. Vatandaşlarımız Ziraat Bankası ATM üzerinden kredi başvurusunu merak ediyor.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası, pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımızı şubelerden uzak tutmak için yeni yollar buluyor. Artık Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz.

Ziraat Bankası Kredileri

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenlere 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı verilmektedir. Bu krediye uygulanan aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenmiştir. Bazı durumlarda banka müşterilerinden ek teminat da talep etmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Hesaplaması

1.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 12 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 94,37 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 1.132,52 TL olmaktadır.

1.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 24 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 52,68 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 1.264,30 TL olmaktadır.

1.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 36 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 39,80 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 1.393,09 TL olmaktadır.

5.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 12 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 471,87 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 5.662,43 TL olmaktadır.

5.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 24 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 263,40 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 6.321,55 TL olmaktadır.

5.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 36 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 195,16 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 7.025,68 TL olmaktadır.

10.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 12 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 943,74 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 11.324,86 TL olmaktadır.

10.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 24 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 526,80 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 12.643,08 TL olmaktadır.

10.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 36 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 390,32 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 14.051,28 TL olmaktadır.

20.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 12 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 1.887,48 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 22.649,77 TL olmaktadır.

20.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 24 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 1.053,59 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 25.286,27 TL olmaktadır.

20.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 36 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 780,63 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 28.102,64 TL olmaktadır.

30.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 12 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 2.831,22 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 33.974,63 TL olmaktadır.

30.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 24 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 1.580,39 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 37.929,29 TL olmaktadır.

30.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 36 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 1.170,95 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 42.154,04 TL olmaktadır.

50.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 12 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 4.718,69 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 55.299,48 TL olmaktadır.

50.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 24 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 2.633,98 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 63.215,56 TL olmaktadır.

50.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 36 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 1.951,58 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 70.256,72 TL olmaktadır.

100.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 12 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 9.437,39 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 113.248,63 TL olmaktadır.

100.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 24 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 5.267,96 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 126.431,13 TL olmaktadır.

100.000 TL Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanılması halinde; 36 aylık vadede aylık faiz oranı %1,64 olarak belirlenir. Ödenecek aylık taksit oranı ise 3.903,15 TL olarak ortaya çıkar. Bu miktarlar göz önüne alındığında geri ödenecek toplam miktar 140.513,50 TL olmaktadır.