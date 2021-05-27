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Ziraat Bankası açıkladı: 2500 TL üzerinde maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak!

Ziraat Bankası 3 yıl emekli maaşını çekme sözü veren emekli vatandaşlarına promosyon kampanyası başlattığını müjdeledi. 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. Emekli maaşlarına promosyon ödemesi hakkında merak ettikleriniz haberimizde. İşte tüm detaylar...

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:45
Ziraat Bankası açıkladı: 2500 TL üzerinde maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak!
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Ziraat bankası Promosyon kampanya

 2021 yılı kampanyasını duyuran Ziraat bankası müjdeyi verdi.2500 TL ve üzerine maaş alan emekli vatandaşlarına 750 TL ek ödeme yapılacağını duyurdu. Emekli vatandaşların yararlanacağı promosyon kampanyasında 750 TL ödeme daha yapılacak.

Emekli maaşlarını 3 yıl çekme sözü veren emekli vatandaşlarına, Ziraat Bankası karşılıksız ödeme yapmaktadır. 750 TL varan ödemelerden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar Ziraat mobil, ATM, SMS, müşteri hizmetleri, intenet şube aracılığı ile başvuru yapabilirler. 

4757’ye ‘PRO’ yazarak bir boşluk bırakın ve T.C kimlik numaranızı yazarak SMS gönderin. Müşteri iletişim merkezi tarafından onay alınmaktadır. 

Ziraat Bankası promosyon kampanyası

1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL

1500 TL -2500 TL arası emekli maaşı alanlara 625 TL

2500 TL ve üzeri alan emekli maaşına 750 TL ücret ödenmektedir.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. 


Son Güncelleme: 27.05.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşıPromosyon KampanyaZiraat Bankası
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