Ziraat Bankası 50 koyun için verilen 60.000 TL hayvancılık kredisi şartları nelerdir?

Bilindiği üzere Ziraat Bankası çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşmak isteyen vatandaşlara en fazla yardım eden bankalardan bir tanesidir. Düşük faizli çiftçi kredisi denildiği zaman akla ilk gelen bankalardan olan Ziraat Bankası faiz indirimleri sonrasında en avantajlı bankalardan bir tanesi haline gelmiştir.

Resmi gazetede 2020 yılı için verilmesi amaçlanan hayvancılık kredilerinin faiz oranlarının düşmesi nedeni ile Ziraat Bankası faiz oranları belirlendi. 2020 yılı için çiftçilere kullandırılması planlanan hayvancılık kredisinin faizleri %12’den %9’a indirildi. Bu indirim vatandaşların hayvancılık kredisi için meraklanmalarına neden oldu. Ziraat Bankası tarafından kullandırılacak hayvancılık kredileri ve şartları 1 Ocak 2020 – 31 Aralık2022 yılına kadar geçerli olacak.

Ziraat Bankasının sağladığı bu hayvancılık kredisinin en dikkat çeken özelliği ise küçükbaş hayvancılık kredisi kullanacak ve işlerini büyütecek olan vatandaşlara faizsiz kredi veya yüzde yüz faiz indirimi şansı sağlanacak. Kredi limiti 15.000.000 TL olarak belirlenirken Ziraat Bankasının krediye uygulayacağı en yüksek faiz indirimi de %100 olarak belirtildi.

Ziraat Bankası 2020 hayvancılık kredisi özellikleri nelerdir?

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

Damızlık düve yetiştiriciliği,

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

Arıcılık,

Kanatlı sektörü (damızlık)

Su ürünleri sektörü hayvancılık üretim mevzularında yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 indirimler yer verilmiştir.

Verilecek kredilere uygulanacak 6 faiz indirim kriteri bulunaktadır. Bunlar,

Öncelikli bölge yatırımı İşletme ve yatırım dönemi ilave 10 puan, Atıl işletme alımı yatırım süreci için ilave 10 puan, işletme döneminde ilave indirim söz mevzusu değildir. Yerli doğan Yurt içinde doğan hayvan alımı ya da kullanımı İşletme ve yatırım dönemi ilave 10 puan, Kendi yemini üretme, mera kullanımı İşletme süreci için ilave 10 puan 40 yaşlarında ve altında Genç ziraatçi girişimci İşletme ve yatırım süreci ilave 10 puan, Hanım ziraatçi girişimci İşletme ve yatırım süreci ilave 10 puan,

Ziraat Bankası tarafından belirlenen bu şartları yerine getirenler faizsiz koyun kredisi alabileceklerdir. Kriterlerden bir tanesini veya birkaç tanesini yerine getirmeyen veya yerine getiremeyen kişilere ise verilen kredilerde %75 oranında faiz indirimi uygulanabilecek. %9 olan faiz oranı %75 indirim ile birlikte %6.75’inin indirime gitmesi anlamına gelmektedir. Bu sayede kredi kullanan vatandaşlar yıllık olarak %2.25 kredi üzerinden ödemelerini yaparlar. Aylık faiz oranına bakıldığında ise %0.1875 olmaktadır.

60.000 TL 50 koyun kredisi hesaplaması

Kredi limiti; 60.000 TL

Vade: 12 Ay vadeli

Faiz oranı %0,18 faiz oranı

Aylık Taksit: 5.070,48 TL

Toplam Meblağ: 60,845.73 TL

Kredi limiti; 60.000 TL

Vade: 24 ay vadeli

Faiz oranı %0,18 faiz oranı

Aylık Taksit: 2.568,06 TL

Toplam Meblağ: 61.633,40 TL

Kredi limiti; 60.000 TL

Vade: 36 ay vadeli

Faiz oranı %0,18 faiz oranı

Aylık Taksit: 1.734,10 TL

Toplam Meblağ: 62.427,77 TL

50.000 TL 50 koyun kredi hesaplaması

50 koyun için hesaplama yapılırsa koyun başına 1.200 TL değerinde kredi verilmektedir. Buna göre,

50 koyun için 50.000 TL verilen kredide koyun başına 1.000 TL verilmektedir. Buna göre,

50.000 TL 12 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız Aylık Taksit: 4.225,40 TL olurken ödenecek olan Toplam Meblağ: 50.704,78 TL olacaktır.

50.000 TL 24 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız Aylık Taksit: 2.140,05TL olurken ödenecek olan Toplam Meblağ: 51.361,17 TL olacaktır.

50.000 TL 36 Ay vadeli %0,18 faiz oranı ile alırsanız Aylık Taksit: 1.425,09 TL olurken ödenecek olan Toplam Meblağ: 55.743,52 TL olacaktır.

50 koyun için yapılacak kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankasına yapılacak olan kredi başvuruları için gerekli belgeler, gerçek kişiler için;

Kimlik fotokopisi,

Çks kayıt belgesi

Tapu ve kira sözleşmesine ilişik işletmenin faaliyetine ilişkin belgeler,

Tüzel kişiler için ise;

Vergi levhası,

Bağlı olunan Oda kayıt belgesi,

İşletme ilişik (son 3 ay) bilançoya ek olarak gelir tablosu

İmza sirküleri

Krediye karşılık gösterilecek ipotek ve teminata ilişik tapu benzer şekilde belgelerin bankaya bildirilmesi gerekmektedir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 2020

2020 yılında 50 koyunla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlamak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankasından kredi kullanabilmektedir. 50 koyun için ister 50.000 TL istenirse de 60.000 TL kredi çekilebilmektedir. Ziraat Bankası aynı zamanda verdiği kredilerde vatandaşların alacağı koyunların cinsini de belirlemektedir. Buna göre, Romanov, Karayaka, Kıvırcık, Herik, Hemşin, Merinos, Koçeri, Tahirova ve Sakız cinsi koyunların tercih edilmesi gerekmektedir.

Yerli koyun hakkında gerekli bilgiler Ziraat Bankası resmi intenet sitesinde net olarak paylaşılmıştır.