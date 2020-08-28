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Ziraat Bankası 2020 Genç Çiftçi kredisi nedir? Genç Çiftçi kredisi alma şartları nelerdir?

Zirai faaliyetlerin desteklenebilmesi için Ziraat Bankası tarafından 2020 Genç Çiftçi kredisi finanse ediliyor. Genç Çiftçi kredisi alma şartlarını sağlayan üreticilere uygun ödeme koşullarıyla kredi sağlanıyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 08:36
Ziraat Bankası 2020 Genç Çiftçi kredisi nedir? Genç Çiftçi kredisi alma şartları nelerdir?
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Ziraat Bankası tarafından; Türkiye’de yaşayıp Bursa, Antalya, İzmir, Adana, Kayseri, Tekirdağ ve Kırşehir’de müracaat yapan 18 yaşını tamamlayıp 30 yaşından gün almayan lise mezunu kadın ziraatçi adayları için genç çiftçi kredisi finanse edilmektedir.

Ziraat Bankası 2020 Ziraatçi kredi kampanya şartları

Ziraatçi kredi başvurusunda bulunacak girişimcilerin;

Affetme Programı’na başvuru yapması,

T.C. vatandaşı olması,

Kredi notunun iyi durumda olması,

18 – 30 yaş aralığında olması,

Lise mezunu olması,

Hususi haklardan yasaklı olmaması gerekmektedir.

Yatırım projeleri ile hizmet verilen sektörler banka tarafından incelenecektir.

Ziraatçi kredisi için gerekli şartları taşıyan vatandaşlar Ziraat Bankası’na kredi başvurusu yapabilecek. Gerekli kriterlere bağlı olarak başvuru sahipleri banka tarafından değerlendirilecektir. Bu süreçte gerekli hallerde banka kefil, güvence veya ipotek talep edebilmektedir.

Ziraat Bankası Ziraatçi kredisi için gereken belgeler nelerdir?


Bankaların sağladığı kredi olanaklarından yararlanmak isteyen kişilerin bazı evrakları hazırlaması gerekiyor. Söz konusu evraklar müracaat sürecinde kişiler hakkında değerlendirme yapılabilmesi için gerekli görülür. Bu belgelerle başvuruda bulunan kişiyle ilgili inceleme başlatılır. Başvuruda bulunacak girişimcilerin;

T.C. kimlik belgesi,

Kira sözleşmesi veya tapu belgesi,

İşletmenin son 3 yıla ait güncel bilanço ve gelir tablosu,

Kredi için gösterilecek güvenceler ile belgeler ile bankaya başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ziraat Bankası ziraatçi kredisi güncel faiz oranları

Ziraatçi kredisi çerçevesinde üreticilere o yılın şartlarında affetme destek tutarının 3 katı kadar projeyle affetme miktarı ile proje kredisi çerçevesinde oluşacak toplam kapasite durumuna göre tespit edilecek işletme kredisi kullandırılır. Kredi çerçevesinde;

Küçükbaş, büyükbaş, arı yetiştiriciliği, kanatlı hayvan,

Kontrollü örtü altı sebze ve muz yetiştiriciliğiyle kültür mantarı,

Üretim konusunda ihtiyaç duyulacak alet ile makinenin temini gerekmektedir.

Ziraatçi kredisi güncel faiz oranları

Kredi başvurusunda bulunan kişiler yıllık yüzde 10 faiz oranıyla kredi alabilecektir. Buna göre krediye uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0.83’tür. Banka işletme kredisi çerçevesinde 18 ay vadeli yatırımlarda 7 yıl vadeli kredi kullandırılıyor.

Ziraat Bankası Genç Ziraatçi Akademisi

Genç bireylerin tarıma duyduğu ilgiyi artırabilmek ve gerekli şartları taşıyan kişilere eğitim verilebilmesi için Ziraat Bankası tarafından Genç Ziraatçi Akademisi geliştirilmiştir. Program çerçevesinde genç bireylerin tarımsal alanda istihdam edilmesi amaçlanıyor. Başvurularda özellikle de kadın çiftçiler ile ziraatçi adayları, ailesi veya kendisine ait işlemesiyle etkinlik gösterenlere öncelik tanınmaktadır.

Müracaat sürecinde verilecek eğitimler en çok 5 hafta sürmekle birlikte ücretsiz olmaktadır. Teknik eğitimler ile eğitimin uygulanacağı noktadaki Ziraat Bankası’nın vereceği Genç Ziraatçi eğitimleri stajları ise yine Ziraat Bankası ile ilgili üniversitenin belirleyeceği çiftlik ya da işletmelerde gerçekleşir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 08:36
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıGenç çiftçi Kredisi
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