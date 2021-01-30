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Ziraat Bankası 20.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödeme ve taksit hesaplaması

Kredi çekip ihtiyaçlarınızı gidermek için birçoğumuz ihtiyaç kredisine başvururuz. Ziraat Bankası ise ihtiyaç kredisi çektiğinizde bankanın kendi müşterilerine sağladığı faiz oranlarını avantajlı fırsatları ile kişiye özel 20.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Detaylar yazımızda…

30 Ocak 2021 Cumartesi 23:18
Ziraat Bankası 20.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödeme ve taksit hesaplaması
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Müşterilerine özel olarak ihtiyaç kredisi sunan Ziraat Bankası yapmış olduğu güncellemelerle kredi paketlerinde ek özellikler bulunuyor. Kredi imkanlarından faydalanmak isteyenlere özel paketlerle nakit desteği de bulunuyor. 

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi 

Emekli maaş müşterisi en çok olan Ziraat Bankası, hemen hemen her yerde bulunmaktadır.  Banka müşterileri ise ihtiyaçları için Ziraat Bankasını tercih etmektedirler. Böylelikle banka müşterilerine çeşitli kredi imkanları sunuyor ki müşterileri istedikleri imkanlardan faydalanabilsinler. 

Kredi imkanları ise emekli, memur veya özel sektör çalışanlarına göre değişikli göstermektedir. Ve banka tarafından çeşitli kampanyalar müşterilere özel olarak sunulmaktadır. Bütün müşterilerine sunmuş olduğu kredi özelliği ise şöyledir:

Ziraat Bankası’nın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellenmiştir. Güncellendiği şekilde banka, kredi ihtiyaçları %1.64 faiz oranı ile görülmektedir. Ayrıca bankanın müşterilerine vade farkı da uygulanmıyor. Müşteriler kısa vadeli veya uzun vadeli olarak kredi imkanından faydalanabiliyorlar. Kredi ödemelerinde ise faiz oranlarında tüm vade seçeneklerinde aynı oranda uygulanıyor. Bankadan çekeceğiniz ihtiyaç kredisinde 36 aya kadar vade seçeneği ve hayat sigortası uygulanır.

Önek kredi hesaplama

 

Ziraat Bankası kullananlar için önek bir kredi hesaplaması aşağıdaki gibidir. Kullanılan krediye göre aylık ödenmesi miktar ve toplam ödenecek tutar şeklinde; 

1,000 TL’lik krediyi 1 ay vade ile kullanmak isteyen kişinin aylık taksiti 94,37 TL’dir Faiz oranı %1,64 olunca geri ödenecek ücret 1,132,44 TL şeklinde hesaplanıyor.

1,000 TL’lik kredi 24 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 52,68 TL’dir Faiz oranı %1,64 olunca geri ödenecek ücret 1.264.32 TL şeklinde hesaplanıyor. 

 1,000 TL’lik kredi 36 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 39,03 TL’dir Faiz oranı % 1,64 olunca geri ödenecek ücret 1.405.08 TL şeklinde hesaplanıyor. 

10,000 TL’lik kredi 12 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 943,74 TL’dir. Faiz oranı %1,64 olunca geri ödenecek ücret 11.324,88 TL şeklinde hesaplanıyor.

10,00 TL’lik kredi 24 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 526,80 TL’dir. Faiz oranı %1,64 olunca geri ödenecek ücret 12.643,02 TL şeklinde hesaplanır.

10,00 TL’lik kredi 36 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 390,32 TL’dir. Faiz oranı % 1,64 olunca geri ödenecek ücret 14.051,52 TL şeklinde hesaplanır. 

20,000 TL’lik kredi 12 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 1887,48 TL’dir. Faiz oranı % 1,64 olunca geri ödenecek ücret 22.649,76 TL şeklinde hesaplanır. 

20,000 TL’lik kredi 24 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 1053,59 TL’dir. Faiz oranı % 1,64 olunca geri ödenecek ücret 25.286,16 TL şeklinde hesaplanır. 

20,000 TL’lik kredi 36 ay vadeli kullanılmak istendiğinde aylık taksiti 780,63 TL’dir. Faiz oranı % 1,64 olunca geri ödenecek ücret 28.102,68 TL şeklinde hesaplanır. 



Son Güncelleme: 30.01.2021 23:18
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıKrediMüşteriTaksitVade
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