Ziraat Bankası 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir ?

Ziraat Bankası’na kredi başvurusu yapmayı istiyorsanız bazı şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Özellikle krediye başvuru yapacak müşterinin kara listede yer almaması ve banka sicilinin bozuk olmaması gerekiyor. Daha önceden kredi ya da kredi kartı borçlarınızdan dolayı icralık olduysanız bu durumda bankaya kredi başvurusu yapmadan önce önceki borçlarınızı kapatmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası 20.000 TL kredi başvurusu

Ziraat Bankası 20 bin TL kredi başvurusu yapmayı istiyorsanız ve düşük faizler ile kredilerden faydalanmak istiyorsanız maaşınızı Ziraat Bankası’nda alıyor olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası 20.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisine başvuracak müşteriler ilk taksit ödemelerinde erteleme yapmayı istiyorlarsa üç aya dek bu işlemleri gerçekleştirebiliyorlar.

Ziraat Bankası kredi başvurusu için size en yakın olan Ziraat Bankası şubesine gidip kimliğiniz ve gelir belgeniz ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka kredi için başvuran müşterilerin kimlik numaralarından kredi sorgulamalarını yaparak sonuca göre kredi onayı vermekte.

Ziraat Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar emekli kredisi kullanacak müşteriler de emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıdıklarında hem düşük faizli kredi kullanacaklar hem de 20.000 TL üstünde yalnızca kimliklerini vererek kredi alabilecekler.

Ziraat Bankası’nın güncel kredi faiz oranları ile kredi başvuru aşamalarını intenet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.