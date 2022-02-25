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Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları başladı

Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi başvuru ekranı açıldı. Destek kredisi alamayanlara yeni kampanya getirildi. 3 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi verilecek.

25 Şubat 2022 Cuma 20:14
Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları başladı
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Koronavirüs salgını sürecinde kamu bankaları tarafından başlatılan Ekonomik Destek Paketi kapsamında verilen 10.000 TL temel ihtiyaç kredileri yeniden başladı.

Pandemi başında başlatılan kredi desteğine milyonlarca kişi başvurmuştu. Kredi kapsamında vatandaşlara düşük faiz ve ilk 3 ay geri ödemesiz olmak üzere uzun vade şansıyla kredi fırsatı sunuldu.

Ziraat Bankası Pandemi kredisi

Ziraat Bankası kredi notu 1100 ve üzerinde olan, herhangi bir kredi borcu olmayan kişilere 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi veriyor. Başvurular Ziraat Bankası mobil uygulaması, intenet bankacılığı ve banka şubeleri üzerinden hızlıca yapılabiliyor. Temel ihtiyaç destek kredisi başvurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru ekranı için tıklayınız.

Banka kredi başvurusu onaylanan kişilere ilk 3 ay geri ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vade imkanı sağlıyor.



Son Güncelleme: 25.02.2022 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıIhtiyaç Kredisi
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