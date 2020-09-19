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Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2020

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 19 Eylül 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

19 Eylül 2020 Cumartesi 21:25
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2020
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Devlet hayvancılıkla uğraşan çiftçilere maddi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası çiftçilere 0 faizli kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler

Ziraat Bankası tarafından verilen 0 faizli kredi ile çiftçiler nakit ihtiyaçlarını gidererek üretim yapabiliyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler bu kredilerle yeni hayvan alabilir, çiftlik kurabilir.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar

0 faizli kredi imkanından aşağıda yer alan alanlar iş yapanlar faydalanmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği,

Damızlık düve yetiştiriciliği,

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

Sığır yetiştiriciliği,


Kanatlı hayvan yetiştiriciliği.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri

Ziraat Bankası’nın hayvancılıkla uğraşanlara verdiği 0 faizli kredilerde 24 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Ancak kredinin kullanım alanına göre vade oranı değişmektedir. Buna göre;

  • Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ekipman almaları için verilen kredide vade 24 aydır.
  • Büyükbaş besi hayvan alımında ise kredi vade süresi 18 aydır.
  • Arıcılık alanında alınan kredilerde 24 aya kadar vade yapılmaktadır.
  • Tavukçuluk alanında verilen kredilerin vade süresi de 24 aydır.

Bunların dışında küçükbaş hayvancılık için verilen kredilerin vade süresi 2 yıla kadar çıkabilmektedir.

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler

Ziraat Bankası 0 faizli kredi başvurusunda kişilerden şu belgeleri istemektedir;

Kimlik belgesi,

İkametgah beglgesi,

İkamet adresine ait güncel fatura,

ÇKS belgesi,

Gelir durumunu gösteren gelir belgesi.



Son Güncelleme: 19.09.2020 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıKrediHayvancılık
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