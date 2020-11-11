Zeytin yetiştiriciliği devlet destekleri 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme kapsamında zeytin destekleri finanse ediyor. Zeytin yetiştiriciliği yapan üreticiler için 2020 yılında de zeytin destekleri veriliyor.

Zeytin yetiştiricilerine devlet desteği

Devlet, zeytin desteklemeleri çerçevesinde üreticiler için çeşitli ödemeler yapmaktadır. Bunlar;

Mazot, gübre, organik tarım, sertifikalı fidan desteği şeklinde olmaktadır.

Zeytin destekleme primleri ne kadar?

Zeytin üreticileri için verilecek destekleme tutarlarına ilişkin net bir açıklama yapılmamış olmasına karşın tutarlar ile karşılaştırma yapılırsa devlet zeytin desteği için aşağıdaki ödemelerin yapılması bekleniyor;

Gübre desteklemesi kapsamında dekar başına 4 TL,

Mazot desteklemesi kapsamında dekar başına 15 TL,

Organik tarım desteği kapsamında dekar başına 70 TL,

Sertifikalı fidan desteklemesi kapsamında dekar başına 100 TL.

Hangi illerde zeytin destekleme primleri yatırılacak?

Zeytin yetiştiriciliği destekleme ödemeleri;

1. Denzl

2. Malatya

3. Mansa

4. Afyonkarahsar

5. Dyarbakır

6. Yozgat

7. Çorum

8. Kütahya

9. Mardn

10. Ağrı

11. Elazığ

12. Van

13. Çankırı

14. Konya

15. Mersn

16. Aksaray

17. Erzncan

18. Uşak

19. Çanakkale

20. Kastamonu

21. Muş

24. Trabzon

25. Bursa

26. Kars

27. Nevşehr

28. Ankara

29. Gresun

30. Tokat

31. Burdur

32. Karaman

33. Ordu

34. Ardahan

35. Kahramanmaraş

36. Şanlıurfa

37. Balıkesr

38. Hatay

39. Samsun

40. Aydın

41. Isparta

42. Sivas