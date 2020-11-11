Zeytin yetiştiriciliği devlet destekleri 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme kapsamında zeytin destekleri finanse ediyor. Zeytin yetiştiriciliği yapan üreticiler için 2020 yılında de zeytin destekleri veriliyor.
Zeytin yetiştiricilerine devlet desteği
Devlet, zeytin desteklemeleri çerçevesinde üreticiler için çeşitli ödemeler yapmaktadır. Bunlar;
Mazot, gübre, organik tarım, sertifikalı fidan desteği şeklinde olmaktadır.
Zeytin destekleme primleri ne kadar?
Zeytin üreticileri için verilecek destekleme tutarlarına ilişkin net bir açıklama yapılmamış olmasına karşın tutarlar ile karşılaştırma yapılırsa devlet zeytin desteği için aşağıdaki ödemelerin yapılması bekleniyor;
Gübre desteklemesi kapsamında dekar başına 4 TL,
Mazot desteklemesi kapsamında dekar başına 15 TL,
Organik tarım desteği kapsamında dekar başına 70 TL,
Sertifikalı fidan desteklemesi kapsamında dekar başına 100 TL.
Hangi illerde zeytin destekleme primleri yatırılacak?
Zeytin yetiştiriciliği destekleme ödemeleri;
1. Denzl
2. Malatya
3. Mansa
4. Afyonkarahsar
5. Dyarbakır
6. Yozgat
7. Çorum
8. Kütahya
9. Mardn
10. Ağrı
11. Elazığ
12. Van
13. Çankırı
14. Konya
15. Mersn
17. Erzncan
18. Uşak
19. Çanakkale
20. Kastamonu
21. Muş
24. Trabzon
25. Bursa
26. Kars
27. Nevşehr
28. Ankara
29. Gresun
30. Tokat
31. Burdur
32. Karaman
33. Ordu
34. Ardahan
35. Kahramanmaraş
36. Şanlıurfa
37. Balıkesr
38. Hatay
39. Samsun
40. Aydın
41. Isparta
42. Sivas