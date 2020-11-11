İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Zeytin yetiştiriciliği devlet destekleri 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere yönelik destekleme ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Zeytin yetiştiriciliği devlet destekleri kapsamında sağlanan finansmanları içeriğimizde derledik.

11 Kasım 2020 Çarşamba 01:06
Zeytin yetiştiriciliği devlet destekleri 2020
Takip Et:

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme kapsamında zeytin destekleri finanse ediyor. Zeytin yetiştiriciliği yapan üreticiler için 2020 yılında de zeytin destekleri veriliyor.

Zeytin yetiştiricilerine devlet desteği

Devlet, zeytin desteklemeleri çerçevesinde üreticiler için çeşitli ödemeler yapmaktadır. Bunlar;

Mazot, gübre, organik tarım, sertifikalı fidan desteği şeklinde olmaktadır.

Zeytin destekleme primleri ne kadar?

Zeytin üreticileri için verilecek destekleme tutarlarına ilişkin net bir açıklama yapılmamış olmasına karşın tutarlar ile karşılaştırma yapılırsa devlet zeytin desteği için aşağıdaki ödemelerin yapılması bekleniyor;

Gübre desteklemesi kapsamında dekar başına 4 TL,

Mazot desteklemesi kapsamında dekar başına 15 TL,

Organik tarım desteği kapsamında dekar başına 70 TL,

Sertifikalı fidan desteklemesi kapsamında dekar başına 100 TL.

Hangi illerde zeytin destekleme primleri yatırılacak?

Zeytin yetiştiriciliği destekleme ödemeleri;

1. Denzl

2. Malatya

3. Mansa

4. Afyonkarahsar

5. Dyarbakır

6. Yozgat

7. Çorum

8. Kütahya

9. Mardn

10. Ağrı

11. Elazığ

12. Van

13. Çankırı

14. Konya

15. Mersn


16. Aksaray

17. Erzncan

18. Uşak

19. Çanakkale

20. Kastamonu

21. Muş

24. Trabzon

25. Bursa

26. Kars

27. Nevşehr

28. Ankara

29. Gresun

30. Tokat

31. Burdur

32. Karaman

33. Ordu

34. Ardahan

35. Kahramanmaraş

36. Şanlıurfa

37. Balıkesr

38. Hatay

39. Samsun

40. Aydın

41. Isparta

42. Sivas

 



Son Güncelleme: 11.11.2020 01:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zeytin YetiştiriciliğiTarım Ve Orman Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!

Popüler Haberler

Zeytin yetiştiriciliği devlet destekleri 2020
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
2020 çocuk parası ne kadar, nasıl alınır?
Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman olacak? Formula 1 Türkiye yarış takvimi
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
KYK borç silinmesine yönelik bir düzenleme olacak mı?
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik yaşı ve oynadığı diziler
Banka Müşteri Temsilcisi nedir, nasıl olunur?
Altın ne kadar oldu? 11 Kasım 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 11 Kasım 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kirasını ödeyemeyen kiracı için, ev sahibi kiracıya en az kaç gün süre vermelidir?
A101 6 Şubat Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta hangi kategoriler öne çıkacak?
5 Sene Vadeli 50 Bin TL kefilsiz formalitesiz çiftçi tarım kredisi
Star Wars Jedi: Fallen Order oyun çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve fiyatı
Kanalların yayın akışları 17 Ekim Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Kasım 2020
Vizon nasıl bir hayvan? Koronavirüsde vizon alarmı
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Kasım 2020 Çarşamba

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.