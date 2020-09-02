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Zeytin desteklemesi nedir? 2020 yılı zeytin desteklemesi ne kadar?

Zeytin yetiştiriciliği yapmakta olan üreticiler için verilen zeytin desteklemesi verilmektedir. 2020 yılı zeytin desteklemesi ne kadar olduğu ve verilen destekler hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:12
Zeytin desteklemesi nedir? 2020 yılı zeytin desteklemesi ne kadar?
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Zeytin yetiştiriciliği yapmakta olan üreticiler için devlet tarafından pek çok destek sağlanmaktadır. Yapılan ödemelerden yararlanacak kişilerin müracaat yaptırmaları yeterli olmaktadır. Zeytincilikle uğraşmakta olan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mazot ve gübre destekleri, biyolojik ve biyoteknik savaşım,  fark ödemeleri, Organik Ziraat Uygulamaları, geleneksel zeytin bahçe rehabilitasyon desteği sağlanmaktadır. Bakanlık ve buna ek olarak diğer kamu kurumları tarafından da zeytin destekleri veriliyor.

Zeytin Yetiştiriciliğine verilen destek nedir?

Zeytin yetiştiriciliği yapmakta olan üreticilere geçtiğimiz yıllarda destek verildiği benzer şekilde 2020 yılında destek ödemesi yapılıyor. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından Geleneksel Zeytin Bahçeleri Rehabilitasyonu destekleri veriliyor. Destek çerçevesinde  dekar başına 1000 TL ödeme yapılıyor. Belirlenen şartlardan yararlanacak yetiştiricilerin Ziraatçi Kayıt Sistemi kaydının olması ve bir dekarda en az 8 ağacı olması gerekmektedir.

Zeytin yetiştiriciliği yapan kişiler için TKDK tarafından destek veriliyor. Desteklenen sektörler içerisinde bitkisel üretime de yer veriliyor. Kurum tarafından sağlanan desteklemelerden yararlanabilmek için başvuru şartlarının sağlanması ve çağrı zamanında belirlenen projeyle müracaat etmeniz gerekiyor.

1-      Denizli        15- Malatya        29- Manisa

2-      Afyonkarahisar       16- Diyarbakır    30- Yozgat

3-      Çorum       17- Kütahya        31-Mardin

4-      Ağrı            18- Elazığ            32- Van

5-      Çankırı       19- Konya           33- Mersin

6-      Aksaray     20- Erzincan       34- Uşak

7-      Çanakkale 21- Kastamonu  35- Muş

8- Amasya           22- Erzurum        36- Trabzon

9- Bursa               23- Kars               37- Nevşehir

10- Ankara          24- Giresun         38- Tokat

11- Burdur          25- Karaman      39- Ordu

12- Ardahan       26- Kahramanmaraş        40- Şanlıurfa

13- Balıkesir       27- Hatay            41- Samsun


14- Aydın             28- Isparta          42- Sivas

Zeytin yetiştiriciliğine ne kadar destek verilir?

Zeytin yetiştiriciliği yapmakta olan kişilere 2020 yılında da destekleme ödemeleri yapılıyor. Destek çerçevesinde dekar başına 100 TL ödeme yapılıyor. Belirlenen desteklerden yararlanacak yetiştiricilerin Ziraatçi Kayıt Sistemine kaydının olması gerekmekle birlikte bir dekarda en az 8 ağacı bulunan zeytinlik alanları kapsıyor.

Geleneksel zeytin bahçe rehabilitasyon desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vereceği desteklerin belirlenmesi konusunda kararların tamamı Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Bakanlık tarafından bitkisel üretimlere destek verilebilmesi için sağlanacak desteklemeler bulunmaktadır.

•Mazot ve gübre desteği,

•Organik Ziraat Desteği,

•İyi Tarım Uygulamaları Desteği,

•Toprak Analizi Desteği,

•Bitkisel Üretim Gerçekleştiren Küçük Aile İşletmelerine Destek,

•Yem Bitkileri Desteği,

•Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği,

•Bombus Arısı Kullanım Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Fidan/ Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği,

•Türkiye Ziraat Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Fark Ödemesi Desteği,

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Zeytin YetiştiriciliğiZeytin Desteklemesi
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