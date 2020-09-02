Zeytin desteklemesi nedir? 2020 yılı zeytin desteklemesi ne kadar?

Zeytin yetiştiriciliği yapmakta olan üreticiler için devlet tarafından pek çok destek sağlanmaktadır. Yapılan ödemelerden yararlanacak kişilerin müracaat yaptırmaları yeterli olmaktadır. Zeytincilikle uğraşmakta olan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mazot ve gübre destekleri, biyolojik ve biyoteknik savaşım, fark ödemeleri, Organik Ziraat Uygulamaları, geleneksel zeytin bahçe rehabilitasyon desteği sağlanmaktadır. Bakanlık ve buna ek olarak diğer kamu kurumları tarafından da zeytin destekleri veriliyor.

Zeytin Yetiştiriciliğine verilen destek nedir?

Zeytin yetiştiriciliği yapmakta olan üreticilere geçtiğimiz yıllarda destek verildiği benzer şekilde 2020 yılında destek ödemesi yapılıyor. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından Geleneksel Zeytin Bahçeleri Rehabilitasyonu destekleri veriliyor. Destek çerçevesinde dekar başına 1000 TL ödeme yapılıyor. Belirlenen şartlardan yararlanacak yetiştiricilerin Ziraatçi Kayıt Sistemi kaydının olması ve bir dekarda en az 8 ağacı olması gerekmektedir.

Zeytin yetiştiriciliği yapan kişiler için TKDK tarafından destek veriliyor. Desteklenen sektörler içerisinde bitkisel üretime de yer veriliyor. Kurum tarafından sağlanan desteklemelerden yararlanabilmek için başvuru şartlarının sağlanması ve çağrı zamanında belirlenen projeyle müracaat etmeniz gerekiyor.

1- Denizli 15- Malatya 29- Manisa

2- Afyonkarahisar 16- Diyarbakır 30- Yozgat

3- Çorum 17- Kütahya 31-Mardin

4- Ağrı 18- Elazığ 32- Van

5- Çankırı 19- Konya 33- Mersin

6- Aksaray 20- Erzincan 34- Uşak

7- Çanakkale 21- Kastamonu 35- Muş

8- Amasya 22- Erzurum 36- Trabzon

9- Bursa 23- Kars 37- Nevşehir

10- Ankara 24- Giresun 38- Tokat

11- Burdur 25- Karaman 39- Ordu

12- Ardahan 26- Kahramanmaraş 40- Şanlıurfa

13- Balıkesir 27- Hatay 41- Samsun

Zeytin yetiştiriciliğine ne kadar destek verilir?

14- Aydın 28- Isparta 42- Sivas

Zeytin yetiştiriciliği yapmakta olan kişilere 2020 yılında da destekleme ödemeleri yapılıyor. Destek çerçevesinde dekar başına 100 TL ödeme yapılıyor. Belirlenen desteklerden yararlanacak yetiştiricilerin Ziraatçi Kayıt Sistemine kaydının olması gerekmekle birlikte bir dekarda en az 8 ağacı bulunan zeytinlik alanları kapsıyor.

Geleneksel zeytin bahçe rehabilitasyon desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vereceği desteklerin belirlenmesi konusunda kararların tamamı Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Bakanlık tarafından bitkisel üretimlere destek verilebilmesi için sağlanacak desteklemeler bulunmaktadır.

•Mazot ve gübre desteği,

•Organik Ziraat Desteği,

•İyi Tarım Uygulamaları Desteği,

•Toprak Analizi Desteği,

•Bitkisel Üretim Gerçekleştiren Küçük Aile İşletmelerine Destek,

•Yem Bitkileri Desteği,

•Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği,

•Bombus Arısı Kullanım Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Fidan/ Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği,

•Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği,

•Türkiye Ziraat Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Fark Ödemesi Desteği,