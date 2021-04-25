Yüz binlerce kamu ve taşeron işçisine müjde! Hesaplara yatırılıyor: En az bin 108 lira..

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ve alacakları enflasyon zammı ile ilgili gün sayarken kamu ve taşeron çalışanlarını da sevindirecek ikramiye ödemeleri hakkında detaylar belli oldu. Kamuya geçiş yapan taşeron ve kamu işçilerine verilmesi öngörülen 52 günlük tediye bedelleri ile ilgili ödemelerin 2'inci taksitlerinin hesaplara yatacağı tarih netleşti.

Kamu ve taşeron işçilere bir süredir ödenen ilave tediyenin 1'inci taksit bedelinin Ocak ayında hesaplara yatırılmasının ardından ilave tediyelerin 2'inci taksitlerinin ne zaman verileceği merakla beklenirken kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilmesi öngörülen tediye ödemelerinin ikinci taksitlerinin Ramazan Bayramı öncesi 11 Mayısıs'ta hesaplarında yatırılacağı bildirildi.

Türkiye’de hem taşeron hem de kamu işçilerine devletin yılda 2 kez 4 taksit olmak üzere ilave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre ilk taksitlerinin Ocak ayında yattığı ilave ödemelerin ikinci taksitlerinin 11 Mayısıs tarihinde en az 1.108 TL olmak üzere hesaplara gönderileceği aktarılırken 24 Aralık tarihinde de maden işletmeleri şirketlerine bağlı olarak yeraltı işlerinde çalışan işçilerin ilave tediyelerinin ise tamamı ödenecek.