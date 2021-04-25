İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Yüz binlerce kamu ve taşeron işçisine müjde! Hesaplara yatırılıyor: En az bin 108 lira..

Yüz binlerce kamu ve taşeron işçilerini ilgilendiren haberle ilgili detaylar netleşti. Çalışanların ikramiye olarak gördükleri 52 günlük tediye bedellerinin 2. taksiti ile ilgili ödemelerin tarihi belli oldu. İşte, her bir hesaba en az bin 108 liranın yatırılacağı ödemeler hakkında detaylar..

25 Nisan 2021 Pazar 19:06
Yüz binlerce kamu ve taşeron işçisine müjde! Hesaplara yatırılıyor: En az bin 108 lira..
Takip Et:

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ve alacakları enflasyon zammı ile ilgili gün sayarken kamu ve taşeron çalışanlarını da sevindirecek ikramiye ödemeleri hakkında detaylar belli oldu. Kamuya geçiş yapan taşeron ve kamu işçilerine verilmesi öngörülen 52 günlük tediye bedelleri ile ilgili ödemelerin 2'inci taksitlerinin hesaplara yatacağı tarih netleşti.

Kamu ve taşeron işçilere bir süredir ödenen ilave tediyenin 1'inci taksit bedelinin Ocak ayında hesaplara yatırılmasının ardından ilave tediyelerin 2'inci taksitlerinin ne zaman verileceği merakla beklenirken kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilmesi öngörülen tediye ödemelerinin ikinci taksitlerinin Ramazan Bayramı öncesi 11 Mayısıs'ta hesaplarında yatırılacağı bildirildi.

Türkiye’de hem taşeron hem de kamu işçilerine devletin yılda 2 kez 4 taksit olmak üzere ilave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre ilk taksitlerinin Ocak ayında yattığı ilave ödemelerin ikinci taksitlerinin 11 Mayısıs tarihinde en az 1.108 TL olmak üzere hesaplara gönderileceği aktarılırken 24 Aralık tarihinde de maden işletmeleri şirketlerine bağlı olarak yeraltı işlerinde çalışan işçilerin ilave tediyelerinin ise tamamı ödenecek.




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tediye BedeliTediye MiktarıIkinci Taksit Tarihi2 TaksitTediye ödemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Bu teklifler başka yerde yok!
Bu teklifler başka yerde yok!
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?

Popüler Haberler

Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
3003 nitelik kodu ve 3003 özel şartı nedir, ne demektir?
E-fatura nedir? E-fatura başvurusu nasıl yapılır?
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın yer aldığı diziler
Akrep dizisi nerede çekiliyor?
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmek anlamı, tabiri nedir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı ne? Eda Dunisa Şölenci oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.