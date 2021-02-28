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Yürüyerek para kazandıran ‘Sweatcoin’ Uygulaması!

Kolay para kazanmanın arayışları devam ederken sadece yürüyerek para kazandıracak bir uygulama karşımızda. ‘Sweatcoin’ uygulaması ile kripto para kazanmak artık çok kolay! Sweatcoin ne demek?

28 Şubat 2021 Pazar 15:51
Yürüyerek para kazandıran ‘Sweatcoin’ Uygulaması!
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Sweatcoin ile para kazanmak artık çok kolay. SWC isimli sanal para ile para kazanabilirsiniz.

Uygulamanın web sitesini indirerek başlayabilirsiniz. Ad soyadı ve iletişim bilgilerini kaydettikten sonra telefon konumun aktif olması gerekmektedir.  Sadece yürüyerek değil arkadaşlarınızı davet ederek para kazanmak mümkün.

Para kazanmak için; adım atarak ve programı indirdikten sonra gerekli tüm reklamları izleyerek ayrıca arkadaş davet edip ücretsiz SWC kazanabilirsiniz.

Sweatcoin uygulaması telefonlara nasıl yüklenir?

Bu uygulama iPhone kullanıcılarına göre geliştirilmiştir. Daha sonra Android işletim sistemine göre uyumlu hale gelmiştir. Web sitesi üzerinden indirilen mobil uygulama link ile girilebilir. Link ücretsizdir. Gerekli iletişim bilgilerini kaydederek başlayabilirsiniz. 0,95 coin para ile başlayacaksınız.

1 Sweatcoin ne kadar?

1 SWC kazanmak için 1055 adıma ulaşmak yeterlidir. 1 Sweatcoin dolar olarak 0,05 dolara denk gelir.  Doların değişmesi ile önek olarak 1 SWC karşılığında Türk parası olarak 0,36 TL para kazanılır.

Kripto para hesaptan nasıl çekilir?

Yurtdışı için paypal uygulaması ile hesap cüzdanlarda nakit para transferi olarak yapılmaktadır. Türkiye’de paypal uygulaması olmadığı için herhangi bir banka hesabına havale bölümünden iban numarası girilerek transfer yapılmaktadır.

Üyeliğin 2 yıl dolmasının ardından arkadaş davet ederek daha kolay para kazanma şansınız vardır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:51
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SweatcoinPara KazanmaYürüyerekKripto Para
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