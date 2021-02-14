Yurtdışı bankalarından kredi nasıl çekilebilir? Yurtdışı bankalarından kredi çekme şartları

Merkezi yurtdışında bulunan banka ve finans kuruluşlarından ihtiyaçlar için kredi çekebilmek için bankanın, uluslararası standartlara uygun olması gerekmektedir. Ülkemizde kredi notu sorunu ile karşılaşanlar finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurtdışında bulunan bankalardan kredi çekmek istemektedirler ama bu süreç kolay değildir. Merkezi yurtdışında olan ama Türkiye’de şubesi bulunan yabancı bankalardan kredi çekme işlemleri danışmalık firmalarının öncülüğünde yapılabilmektedirler.

Türkiye’de şubesi bulunan yabancı bankalardan kredi çekmek

Türkiye’de şubesi bulunan yurtdışı bankaları, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) kaydı ile hizmetlerini yürütmektedirler. Ülkemizde, yurtdışı kredileri için danışmanlık hizmeti veren yaklaşık 50 farklı yurtdışı bankasının şubesi bulunur. Türkiye’de araç, konut, bireysel tüketici, işletme kredisi veren 20 farklı ülkenin bankalarına ait temsilcilikler vardır ve bunlardan bazıları şunlardır;

-Amerika Birleşik Devletleri

-Cıtıbank N.A

-Wells Fargo Bank NA

-New York mellon bankası,

-Almanya

-Aareal Bank AG

-Commerzbank AG

-Dz bank AG,

-İngiltere

-Abc Intenatıonal bank plc,

Yurtdışı bankalarından kredi çekme şartları nelerdir?

-Goldman sachs ıntenatıonal bank, bu bankalardan kredi çekme işlemi BDDK tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.

Yurtdışı bankalarından alınacak kredi işlemlerinin takibi danışman firma desteği ile yapılır. Kredi çekme işlemler şu şekilde sıralanır:

-Danışman firma rehberliği,

-Başvuru belgelerinin hazırlanması,

-Kefil belirlenmesi,

-Yurtdışı banka onayı,

-Yurtdışı bankadan ödemenin alınması,

İhracata yönelik kredi türleri

Türkiye’de firmaların ihracatlarını kolaylaştırmak ve ihracat yapan firmalara destek sağlayabilmek için kredi ve sigorta hizmetleri vermek için 1987 yılında Eximbank kurulmuş ve ihracata yönelik krediler vermeye başlamıştır. İki tane ihracata yönelik kredi türü vardır bunlar: Kısa vadeli ihracata yönelik krediler, Orta ve uzun vadeli ihracata yönelik kredilerdir. Bu kredi türlerini yapılacak işlemlerine göre çeşitleri vardır. Kısa vadeli kredi türünde, dış ticaret şirketleri, sevk öncesi, KOBİ hazırlık, ihracata hazırlık, reeskont gibi çeşitleri bulunmakta ve kredi miktarları değişmektedir. Orta ve uzun vadeli krediler ise yatırım, yurtdışı mağaza, işletme sermayesi gibi özellikleri bulunan kredi türleridir.

Yurtdışı bankalardan kimler kredi kullanabilir?

Türkiye’de bulunan yabancı banka şubelerinden kredi alınabilir. Fakat yurtdışı bankaları herkese kredi vermemektedir. Yurtdışı bankalardan kredi alabilmek için şu şartları taşımak gerekir:

-Firma kredibilitesinin yüksek olması,

-Firmanın uzun süre yurtdışında ürün satıyor ve gelir elde ediyor olması,

-Yurtiçi bankalardan birisinin kefil olması

Yurtdışında bulunan Türk bankalar

Ülkemizde bulunan yabancı bankalar gibi Türkiye'de bulunan tüm Türk bankalarının da yurtdışı şubeleri bulunmaktadır. Yurtdışında bulunanlar ve hizmet veren firmalar, yurtdışındaki Türk bankaları şubelerinden kredi talebinde bulunabilmektedirler. Yurtdışında bulunan müşterilerine hizmet veren bu bankalar, kredi seçeneklerini hizmet verdikleri ülkelerin banka kanunlarına ve banka genel merkez yönetim kurulu kararlarına göre oluştururlar. Yurtdışında kredi kullanmak isteyenler, banka şubeleri ile görüşmeler yaparak ihtiyaç duydukları kredi türüne göre başvuru evraklarını hazırlayarak, süreci başlatabilirler.

Kredi başvuru belgelerinin hazırlanma süreci ve ödeme yapılması

İlk önce hangi kredi türünün çekileceği belirlenmeli, (bankalar, talep edilecek olan kredi türüne göre farklı belgeler isterler) daha sonra danışman firma, banka tarafından istenilen tüm belgelerin neler olduğunu ve nasıl temin edileceğini öğrenir, müşteriye bildirir. Müşteri ile danışman firma birlikte tüm hazırlıkları yaparak, hazırlanan belgeleri yurtdışı banka şubesine teslim eder. Kredi alabilmek için bir de kefil gerekmektedir. Tüm başvuru şartları yerine getirildikten ve evraklar teslim edildikten sonra yurtdışı banka, danışman firmaya kredi onay mektubu gönderir. Kredi onay mektubu ekinde bulunan sözleşme metnine göre işlemler yapılarak kredi çekme işlemleri tamamlanır. Kredi onayı verilen müşteri ödemenin yapılmasını istediği hesap numarasını bankaya bildirir. Yurtdışı bankalar, kredi çeken müşterisinin kendi banka hesabına kredi miktarının aktarılmasını talep eder ve bildirilen hesaba çekilen tutar aktarılır. Yurtdışı bankalarından çekilen kredi miktarı hesabına aktarıldığında, hesabın bulunduğu bankadan, yatırılan paranın çekilebileceği bildirimini alınır sonrasında müşteri parasını çekebilir. Kredi ödemeleri ise sözleşme ile belirlenen oran ve vadeye göre yapılmaktadır.

