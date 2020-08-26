Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri Yunus marketleridir. Yunus market zinciri Bim, A101, Şok gibi büyük market zincirlerinin yanına adını yazdırırken hızla büyümeye devam ediyor. Hal böyleyken Yunus marketler bir istihdam alanı olarak da öne çıkıyor.

Ülkemizde bugün binlerce kişi Yunus marketlerde çalışmaktadır. Yunus marketlerin 100’e yakın şubesi bulunmaktadır. Bu nedenle iş arayan birçok kişi Yunus marketlerin iş ilanlarını yakından takip etmeye başladı.

Yunus market nedir? Sahibi kim?

Yunus market 1989 yılında kurulmuş ve çok az bir zaman içinde hızla büyümeye başlamıştır. 2020 yılında Yunus marketlerin 100’e yakın şubesi bulunmaktadır. 100’e yakın şubesi 70 bin metrekareye yakın satış alanı ve 3 bine yakın çalışanı bulunan Yunus marketlere iş başvurusunda bulunmak için kurumun resmi intenet sitesinin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Yunus marketler zinciri Ankara merkezli olarak kurulmuş ve Ayhan ailesi tarafından şehrin en büyük market zinciri haline getirilmiştir. Firma Ankara’nın yanı sıra 25. Şubesini Düzce’ye açmıştır. Ayrıca Yunus marketler zincirinin İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak şubesi bulunmaktadır. Market zincirinin yönetim kurulunda Adnan Ayhan ve Fatih Ayhan yetkili kişidir.

Yunus market iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Yunus market zincirlerine iş başvurusu yapmak için marketin resmi intenet sitesine giriş yapılmalıdır. Ayrıca Yunus market zinciri şubelerine giderek müdür veya ilgili kişilerle görüşme yaparak iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Yunus market zincirlerine iş başvuru yapmak için aşağıda yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

https://www.yunusmarket.com.tr/ik/insan-kaynaklari-formu