Yumurta yönünden en verimli tavuk cinsleri hangileridir? Yerli ve yabancı tavuk ırkları ve özellikleri

Tavuk çiftliği açarak yumurta üreticiliği yapmayı düşünen kişiler tavukların cinslerini ve hangi tavuğun daha verimli tavuk üretimi ağlayacağını araştırmaktadır. Peki verimli yumurta üretimi sağlayan tavuk cinsleri hangileridir?

Tavuk ırkları neye göre sınıflandırılır?

Tavuk ırkları sınıflandırılırken birden fazla özelliğine bakılır. Bunlar kümeste mi kapalı alanda mı yetişiyor, verimleri, safkan mı, hibrit mi ve para kazandırıyor mu, renk ve şekilleri gibi özelliklerdir.

En verimli yumurta sağlayan tavuk ırkları:

Hamburg Cinsi Tavuk

Lakenvelders

Plymouth Rock

Orpington Tavuk

Leghon Irkı Tavuk

Banevelder Cinsi Tavuk

La Fleche Cinsi Tavuk

Sasso Cinsi Tavuk

Rhode Island Red

Brown Cinsi Tavuk

Welsummer

Australorp Irkı Tavuk

Easter Egger Tavuk

Nick Brown

Malines Cinsi Tavuk

Turken Irkı Tavuk

Frızzle

Marans Hint Tavuğu

Endülüs Tavuk

Lohman Brown

Bielefelder

Appenzeller Tavuk

Silkie

Ameraucana Irkı Tavuk

New Hampshire

Cochin

Araucana Cinsi Tavuk

Fizan Tavuk

Ejderha Cinsi Tavuk

Denizli Tavuk Irkı

Belçika D’UCCLESS

Ancona Irkı Tavuk

Sultan Tavuk Irkı

Wyandotte Cinsi Tavuk

Zibrit Tavuk

Yokohama Tavuk

Gerze Tavuk Irkı

Yüksek verimlilik sağlayan tavukların özellikleri

Plymouth Rock

En yüksek verimliliğe sahip ırklardan birisi olan Amerikan tavuğu yıllık 200 üzeri yumurta üretimi sağlamakta olan bir tavuktur.

Hamburg Cinsi Tavuk

Hollanda kökenli olan bu tavukta yıllık yaklaşık 220 yumurta ile en fazla yumurta sağlayan ırklardan birisidir.

Brown Cinsi Tavuk

Fransız ırkına ait olan Brown cinsi tavuklar yıllık 300 ila 350 arasında yumurta sağlamaktadır.

Australorp Irkı Tavuk

Dünyanın en fazla yumurta yumurtlayan tavuk cinsi olan Australorp cinsi tavuklar bir yılda tam 364 yumurta ile her gün yumurtlayan bir tavuk çeşididir.

Banevelder Cinsi Tavuk

Hollandalı olan bu tavuk ırkı yılda 170 yumurta vermekte olup karasal iklimde yetiştirilebilen bir ırktır.

Orpington Tavuk

Orpington cinsi yılda 200’e yakın yumurta vermektedir. Melez bir cins olan tavuk karasal iklimde yaşamaktadır.

Rhode Island Red

Leghon Irkı Tavuk

Sussex Irkı Tavuk

İngiliz tavuklarından birisi olan Sussex yılda 180-200 kimi zamanda 250 yumurta üretimine elvermektedir.

Turken Irkı Tavuk

Bu cins tavuklar Macaristan kökenli olup yıllık yaklaşık 200 yumurta vermektedir.

Welsummer

Hollanda menşeili olan bu cinste yıllık 200 kadar yumurta üretimi sağlar.

Malines Cinsi Tavuk

Belçika cinsi olan Malines yıllık 140 ila 160 arasında yumurta vermektedir.

Lakenvelders

Lakenvelders yıllık 160 ila 180 arasında yumurta sağlamaktadır.

La Fleche Cinsi Tavuk

La Fleche yıllık yaklaşık 200 yumurta vermekte olan bir tavuktur. Beyaz renk yumurta vermektedir.

Marans Tavuk

Koyu kırmızı yumurtaları ile Fransız tavuğu Marans yıllık 180 kadar yumurta vermektedir.

Ameraucana Irkı Tavuk

Yıllık 150-200 arasında yumurta sağlayan Amerika cinsi bir tavuktur.

Easter Egger Tavuk

Paskalya yumurtası veren bu cins mavi yumurtalarını yıllık 150 ya da 160 tane olmak üzere vermektedir.

Lohman Brown

Yıllık yaklaşık 300 ila 330 yumurta vermektedir.

Nick Brown

Yıllık yaklaşık 270-320 yumurta veren bir tavuk türüdür.

Bielefelder

13 yıla kadar yaşayabilen bu tavuklar yıllık 230 yumurta vermektedir.

Sasso Cinsi Tavuk

Sasso yıllık yaklaşık olarak 140-180 yumurta vermektedir.

Aseel (Hint Tavuğu)

Çoğunlukla eti yenen bu tavuk yıllık 40 ila 60 yumurta toplamayı sağlamaktadır.

Yumurta Verimliliği Yüksek Süs Tavukları

Endülüs Tavuk

Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 165-170 yumurta veren bir tavuk türüdür.

Frızzle

Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 180 yumurta veren bir tavuk türüdür.

Cochin (Koşin)

Bu cins tavuklar yıllık ortalama 130-150 yumurta vermektedir.

New Hampshire

Belçika D’UCCLESS

Belçika D’UCCLESS cinsi tavuklar yıllık 110 yumurta vermektedir.

Araucana Cinsi Tavuk

Araucana Cinsi Tavuklar yıllık 140-150 yumurta toplamaya elvermektedir.

Fizan Tavuk

Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 130-180 yumurta veren bir tavuk türüdür.

Silkie (Habeş)

Bu cins tavuklar yıllık ortalama 100-120 yumurta vermektedir.

Wyandotte Cinsi Tavuk

Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 190-230 yumurta veren bir tavuk türüdür.

Ancona Irkı Tavuk

Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 250 yumurta veren bir tavuk türüdür.

Ejderha Cinsi Tavuk

Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 300 yumurta veren bir tavuk türüdür.

Appenzeller Tavuk

Bu cins tavuklar yıllık ortalama 200 yumurta vermektedir.

Zibrit Tavuk

Bu cins tavuklar yıllık ortalama 60-70 yumurta vermektedir.

Yokohama Tavuk

Bu cins tavuklar yıllık ortalama 80-100 yumurta vermektedir.

Yerli Tavuk Irkları

Denizli Tavuk Irkı

Beyaz yumurta üretimi sağlayan tavuk yılda 100 ila 140 yumurta üretimini sağlamaktadır.

Gerze (Hacı Kadın) Tavuk Irkı

Yıllık yaklaşık 90 ila 100 yumurta arasında yumurta sağlamaktadır. Sinop yöresine aittir.

Sultan Tavuk Irkı

Süs tavuğu olarak kabul edilen Sultan tavuğu yılda yaklaşık 150 yumurta vermekte olup Osmanlı’dan İngiltere’ye götürülmüştür.

En dayanıklı tavuklar hangileri?

Australorp

Ataks

Zibrit tavuğu

Plymouth

Endülüs tavuğu

İran Tavuğu

Rhode Island Red

Hint tavuğu