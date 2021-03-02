Yumurta yönünden en verimli tavuk cinsleri hangileridir? Yerli ve yabancı tavuk ırkları ve özellikleri

Tavuk çiftliği açarak yumurta üreticiliği yapmayı düşünen kişiler tavukların cinslerini ve hangi tavuğun daha verimli tavuk üretimi ağlayacağını araştırmaktadır. Peki verimli yumurta üretimi sağlayan tavuk cinsleri hangileridir?
Tavuk ırkları neye göre sınıflandırılır?
Tavuk ırkları sınıflandırılırken birden fazla özelliğine bakılır. Bunlar kümeste mi kapalı alanda mı yetişiyor, verimleri, safkan mı, hibrit mi ve para kazandırıyor mu, renk ve şekilleri gibi özelliklerdir.
En verimli yumurta sağlayan tavuk ırkları:
- Hamburg Cinsi Tavuk
- Lakenvelders
- Plymouth Rock
- Orpington Tavuk
- Leghon Irkı Tavuk
- Banevelder Cinsi Tavuk
- La Fleche Cinsi Tavuk
- Sasso Cinsi Tavuk
- Rhode Island Red
- Brown Cinsi Tavuk
- Welsummer
- Australorp Irkı Tavuk
- Easter Egger Tavuk
- Nick Brown
- Malines Cinsi Tavuk
- Turken Irkı Tavuk
- Frızzle
- Marans Hint Tavuğu
- Endülüs Tavuk
- Lohman Brown
- Bielefelder
- Appenzeller Tavuk
- Silkie
- Ameraucana Irkı Tavuk
- New Hampshire
- Cochin
- Araucana Cinsi Tavuk
- Fizan Tavuk
- Ejderha Cinsi Tavuk
- Denizli Tavuk Irkı
- Belçika D’UCCLESS
- Ancona Irkı Tavuk
- Sultan Tavuk Irkı
- Wyandotte Cinsi Tavuk
- Zibrit Tavuk
- Yokohama Tavuk
- Gerze Tavuk Irkı
Yüksek verimlilik sağlayan tavukların özellikleri
Plymouth Rock
En yüksek verimliliğe sahip ırklardan birisi olan Amerikan tavuğu yıllık 200 üzeri yumurta üretimi sağlamakta olan bir tavuktur.
Hamburg Cinsi Tavuk
Hollanda kökenli olan bu tavukta yıllık yaklaşık 220 yumurta ile en fazla yumurta sağlayan ırklardan birisidir.
Brown Cinsi Tavuk
Fransız ırkına ait olan Brown cinsi tavuklar yıllık 300 ila 350 arasında yumurta sağlamaktadır.
Australorp Irkı Tavuk
Dünyanın en fazla yumurta yumurtlayan tavuk cinsi olan Australorp cinsi tavuklar bir yılda tam 364 yumurta ile her gün yumurtlayan bir tavuk çeşididir.
Banevelder Cinsi Tavuk
Hollandalı olan bu tavuk ırkı yılda 170 yumurta vermekte olup karasal iklimde yetiştirilebilen bir ırktır.
Orpington Tavuk
Orpington cinsi yılda 200’e yakın yumurta vermektedir. Melez bir cins olan tavuk karasal iklimde yaşamaktadır.
Rhode Island Red
Leghon Irkı Tavuk
Sussex Irkı Tavuk
İngiliz tavuklarından birisi olan Sussex yılda 180-200 kimi zamanda 250 yumurta üretimine elvermektedir.
Turken Irkı Tavuk
Bu cins tavuklar Macaristan kökenli olup yıllık yaklaşık 200 yumurta vermektedir.
Welsummer
Hollanda menşeili olan bu cinste yıllık 200 kadar yumurta üretimi sağlar.
Malines Cinsi Tavuk
Belçika cinsi olan Malines yıllık 140 ila 160 arasında yumurta vermektedir.
Lakenvelders
Lakenvelders yıllık 160 ila 180 arasında yumurta sağlamaktadır.
La Fleche Cinsi Tavuk
La Fleche yıllık yaklaşık 200 yumurta vermekte olan bir tavuktur. Beyaz renk yumurta vermektedir.
Marans Tavuk
Koyu kırmızı yumurtaları ile Fransız tavuğu Marans yıllık 180 kadar yumurta vermektedir.
Ameraucana Irkı Tavuk
Yıllık 150-200 arasında yumurta sağlayan Amerika cinsi bir tavuktur.
Easter Egger Tavuk
Paskalya yumurtası veren bu cins mavi yumurtalarını yıllık 150 ya da 160 tane olmak üzere vermektedir.
Lohman Brown
Yıllık yaklaşık 300 ila 330 yumurta vermektedir.
Nick Brown
Yıllık yaklaşık 270-320 yumurta veren bir tavuk türüdür.
Bielefelder
13 yıla kadar yaşayabilen bu tavuklar yıllık 230 yumurta vermektedir.
Sasso Cinsi Tavuk
Sasso yıllık yaklaşık olarak 140-180 yumurta vermektedir.
Çoğunlukla eti yenen bu tavuk yıllık 40 ila 60 yumurta toplamayı sağlamaktadır.
Yumurta Verimliliği Yüksek Süs Tavukları
Endülüs Tavuk
Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 165-170 yumurta veren bir tavuk türüdür.
Frızzle
Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 180 yumurta veren bir tavuk türüdür.
Cochin (Koşin)
Bu cins tavuklar yıllık ortalama 130-150 yumurta vermektedir.
New Hampshire
Belçika D’UCCLESS
Belçika D’UCCLESS cinsi tavuklar yıllık 110 yumurta vermektedir.
Araucana Cinsi Tavuk
Araucana Cinsi Tavuklar yıllık 140-150 yumurta toplamaya elvermektedir.
Fizan Tavuk
Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 130-180 yumurta veren bir tavuk türüdür.
Silkie (Habeş)
Bu cins tavuklar yıllık ortalama 100-120 yumurta vermektedir.
Wyandotte Cinsi Tavuk
Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 190-230 yumurta veren bir tavuk türüdür.
Ancona Irkı Tavuk
Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 250 yumurta veren bir tavuk türüdür.
Ejderha Cinsi Tavuk
Bu cins yumurta verimliliği yüksek süs tavukları yıllık yaklaşık 300 yumurta veren bir tavuk türüdür.
Appenzeller Tavuk
Bu cins tavuklar yıllık ortalama 200 yumurta vermektedir.
Zibrit Tavuk
Bu cins tavuklar yıllık ortalama 60-70 yumurta vermektedir.
Yokohama Tavuk
Bu cins tavuklar yıllık ortalama 80-100 yumurta vermektedir.
Yerli Tavuk Irkları
Denizli Tavuk Irkı
Beyaz yumurta üretimi sağlayan tavuk yılda 100 ila 140 yumurta üretimini sağlamaktadır.
Gerze (Hacı Kadın) Tavuk Irkı
Yıllık yaklaşık 90 ila 100 yumurta arasında yumurta sağlamaktadır. Sinop yöresine aittir.
Sultan Tavuk Irkı
Süs tavuğu olarak kabul edilen Sultan tavuğu yılda yaklaşık 150 yumurta vermekte olup Osmanlı’dan İngiltere’ye götürülmüştür.
En dayanıklı tavuklar hangileri?
Australorp
Ataks
Zibrit tavuğu
Plymouth
Endülüs tavuğu
İran Tavuğu
Rhode Island Red
Hint tavuğu