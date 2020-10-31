Youtuber fenomenleri ve kanal sahipleri aylık ne kadar para kazanıyor?

YouTuber Danla Bilic geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda 1 milyon 350 bin TL’lik cipiyle görüntülenmiş ve cipi kazandığı parayla satın aldığını söylemişti. Enes Batur da 1.5 milyon TL’lik otomobiliyle aynı yerde objektiflere takılmış ve o da ‘’Kazanıyorum, alıyorum.’’ diye konuşmuştu.
Enes Batur ise YouTube’da 5 yıldır özel içerikler üretmekte ve oyun videoları, parodiler ve çekmiş olduğu 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona yükseltmiştir. Enes’in aylık kazancının ise 400 bin TL olduğu öne sürülüyor.
YouTube'rlar ne kadar para kazanıyor?
Ruhi Çenet 300 bin TL, Orkun Işıtmak 250 – 300 bin TL, Reynmen 220 bin TL, Duygu Özaslan ise 65 bin – 80 bin TL gelir elde etmektedir.
Son Güncelleme: 31.10.2020 16:16