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Youtuber fenomenleri ve kanal sahipleri aylık ne kadar para kazanıyor?

YouTube fenomenleri lüks otomobilleriyle görüntülenirken, fenomenler ve kanal sahiplerinin aylık ne kadar para kazandığı araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'de YouTube fenomenlerinin gelirleri.

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:16
Youtuber fenomenleri ve kanal sahipleri aylık ne kadar para kazanıyor?
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YouTuber Danla Bilic geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda 1 milyon 350 bin TL’lik cipiyle görüntülenmiş ve cipi kazandığı parayla satın aldığını söylemişti. Enes Batur da 1.5 milyon TL’lik otomobiliyle aynı yerde objektiflere takılmış ve o da ‘’Kazanıyorum, alıyorum.’’ diye konuşmuştu.


YouTube’a 4 yıl önce makyaj videolarıyla giren Bilic, hali hazırda 2.9 milyon aboneye sahip. Aylık kazancı 300 bin TL’yi geçtiği konuşulan sosyal medya fenomeninin tanıtıma katılmak için 90 bin TL istediği belirtiliyor.

Enes Batur ise YouTube’da 5 yıldır özel içerikler üretmekte ve oyun videoları, parodiler ve çekmiş olduğu 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona yükseltmiştir. Enes’in aylık kazancının ise 400 bin TL olduğu öne sürülüyor.

YouTube'rlar ne kadar para kazanıyor?

Ruhi Çenet 300 bin TL, Orkun Işıtmak 250 – 300 bin TL, Reynmen 220 bin TL, Duygu Özaslan ise 65 bin – 80 bin TL gelir elde etmektedir.



Son Güncelleme: 31.10.2020 16:16
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