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Yıllık kullanılmayan izinlerin ücret hesaplaması

Yıllık Kullanılmayan İzinlerin Ücret Hesaplaması, yıllık kullanılmayan izinleri hesaplama formülü, düşülen vergiler, nasıl alınacağı ve işverenin vermemesi durumunda neler yapılabileceği çalışan ve okuyucular tarafından merak ediliyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:26
Yıllık kullanılmayan izinlerin ücret hesaplaması
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Yıllık İzini 2020 İtibarı İle Kaç Gün:

Bulunduğun iş yerinde geçirilen çalışma süresine göre belirleniyor, eğer 1 ve 5 yıl arasında çalışmış olanlar 14 gün; kanuni yıllık izine sahiptir, 5 yılın üzerinde 15 yılın altında ise 21 gün ve 15 yılın üstünde ise 26 gün. Sigortalı işçilerin geçirdiği çalışma sürelerine göre belirlenen yıllık izin günlerinden bayramlar gibi resmi tatiller ve haftasonu tatilleri yıllık izin günlerinden düşmektedir. Çalışanların kullanmadığı önceki yıllık izinlerinde bir zaman aşımı gözlemlenmez. Önceden kullanılmayan yıllık izinler ise meslek hayatı boyunca kullanılabilir.

2020’ nin Yıllık İzin Parası Hesaplaması:

Yıllık izin tutarınız hesaplanırken önce işten çıktıktan sonra günlük net kazancını ile kullanmadığınız izin günlerinin sayısı ile çarpılır. Maaşın net tutarından %7 , 059 değerinde damga vergisi ve % 15 gelir vergisi kesilir bunun sonrasında ise izin parasının ne kadar olduğu hesaplanır. Eğer askeri ücretli bir çalışansanız işten çıktıktan sonra yıllık izin paranız asgeri ücret üzerinden değerlenecektir. Hesaplamalar ise:

* % 14 SGK Kesitisi: 13, 73 Türk Lirasi

* %07, 59 damga vergisi: 0. 74 Kuruş


*% 15 gelir vergisi: 12, 51 Türk Lirası

*% 1 işsizlik prim kesintisi: 0, 98 kuruş

* Yıllık alınan net ücret 1x98, 10: 98, 10 Türk Lirası

*Günlük alınan net ücret: 98, 10 Türk Lirası

*1 günlük net yıllık izin parası: 70, 13 Türk Lirası

Yıllık izin ücretinizi hesaplarken kullanabileceğiniz bir formülde bulunmakta: (Günlük net tutarı ile kullanılmayan yıllık izin günlerinin çarpım sonucu)- ( %1 işsizlik primi ile % 14 SGK priminin toplamı) şeklindedir. Sonrasında bu işlemden vergi kesintileri çıkartılıp net sonuç bulunur. Zaman aşımı süresi ise 5 yıldır. İşten çıktantan sonra 5 yıl içerisinde yapılmalıdır. Bu yüzden işten çıktığınınız anda yıllık izin parası hesaplamasını yaptırmanız önerilir. Eğer işveren talebinize rağmen 1 ay içinde ödemez ise ara bulucuk bürosuna başvurmanız gerekmektedir. Arabulucu ile çözülmesi durumunda çözümlemede ise işveren ve başvuran çalışanı çağırır ve ücrette ortaklaşa bir karara varması sağlanır. Arabulucu ile belirlenen ödeme belirlenen zamana kadar ödenmesi gerekir. Arabulucuda anlaşmaya varılamazsa iş mahkemesine çıkartılır. Eğer bir ay içinde ödeme işveren tarafından verilirse ödemeyi alan çalışana ibaname imzalatılır.5510 Sayılı Kanun gereğince işten çıkış tarihinden sonra kullanılmayan yıllık izinler ücretini işçinin net SGK priminde esas kazanca dahil edilmelidir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 09:26
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