Yıllık İzin ve yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

Yıllık izin hesaplaması halihazırda çalışan memurlar ve özel sektör çalışanları için merak edilen bir durumdur. Yıllık izin hesaplaması yapılabilmesi için çalışılan kurumda bir yıl çalışmış olmak gerekir. Bir yılın sonunda yıllık izin hesaplaması yapılabilmektedir. Kullanılmayan izin günleri 30 ile çarpılır, daha sonrasında asgari ücret çıkan tutara bölünür. Bu işlem sonrasında brüt olarak yıllık izin ücreti ortaya çıkmaktadır. Yıllık izin kaç gün verilmektedir?

1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün izin kullanma hakkına sahiptir.

Çalışma yılı 5 ile 15 yıl arasında olanlar 20 gün izin hakkı elde eder.

15 yıl ve daha fazla sürede çalışanların izin süresi 26 gündür.

Yıllık izinler 18 – 50 yaş arası için uygulanan bir izin sistemidir. 18 yaşının altında olan ve 50 yaşının üzerinde olanlar için belirlenen izin süreleri 20 günü geçmektedir. Yıllık izinler 10 gün olarak kullanıldıktan sonra kalan izinler yılın devam eden döneminde istenildiği takdirde kullanılabilmektedir. Öte yandan sadece 10 gün yıllık izin kullananlar geri kalan izinlerini ücret olarak alabilirler. Ancak bilinmesi gereken yıllık izinlerin tamamı ücrete dönüştürülmemektedir.

Yıllık izin takibi nasıl yapılır?

İsim

Soy isim

İznin başlama tarihi

İznin bitiş tarihi

Sicil numarası



Yıl içinde kaç gün izin kullanıldığı

Yıllık iznin ne zaman hakkedildiği

Toplam izin günleri

İş yerinde ne kadar süre çalışıldığı

Yukarıda ki bilgiler eksiksiz ve tam olarak girildikten sonra izinlerin kaç gün olacağı ilgili kurumlar tarafından belirlenmektedir. Daha sonrasında kişiye rapor verilmektedir. Kurumdan kuruma yıllık izin günleri değişmektedir. Özel şirketlerin bazıları sosyal faaliyetler ve kamp gibi aktiviteler düzenler ve bunları yıllık izin sayarak kalan günleri tamamlar.

Yıllık izin sürelerinde çalışılmış sayılan günler hangileridir?

Herhangi bir kaza ya da hastalık durumu,

Doğum öncesinde ve sonrasında verilen izinler,

Erkek çalışanlar için askerlik görevlerini yapma zamanı geldiğinde verilen izinler,

İş yerlerinin zorunlu sebepler olmadığı sürece bir haftadan daha uzun süre tatil edilmesi,

Röntgen çekimi işinde çalışanlar için yarım gün verilen izin günleri,

Arabulucuk için göreve gidilen günler,

Evlenme tarihinden 3 gün önce verilen izinler,

Cenaze nedeni ile 3 günlük izinler,

Kısa çalışma halleri çalışılmış olarak kabul edilmektedir.

Kurumların neredeyse tamamı yıllık izinleri Nisan ve Ekim aylarında çalışanlarına vermektedir. Çalışanların tamamı aynı anda yıllık izin kullanamazken yıllık izinler kullanılmazsa zaman aşımına uğrayarak kullanılamaz. Yıllık izinlerin zaman aşımına uğraması için belirlenen süreler kurumlara göre değişiklik gösterse de 5 – 10 yıl arasında olarak bilinmektedir. Çalışanlar zaman aşımına uğramasa da yıllık izinlerini ücret olarak almayı talep eder ve bu durum işveren tarafından ret cevabı alırsa çalışanlar haklarını aramak üzere işverene dava açabilir.

Yılık izin ücretlerinin ödenmediği durumlar nelerdir?