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Yıllık izin ücreti hesaplama ve çalışma zamanına göre yıllık izin süresi hesaplamaları

2021 yılında çalışanlar için yıllık izin ücreti nasıl hesaplanacağı ve yıllık izin kaç gün olacağı araştırılıyor.

20 Kasım 2020 Cuma 21:13
Yıllık izin ücreti hesaplama ve çalışma zamanına göre yıllık izin süresi hesaplamaları
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2021 yıllık izi hakları bütün çalışanlar için sağlanan en temel sosyal haklar arasında yer almaktadır. Yıllık izin ücretleri hesaplamaları çalışanların çalışma süresine göre belirleniyor.

Yıllık izin nedir?

Yıllık izin, çalışanların en temel hakları arasında yer almaktadır. Yasa çerçevesinde yıllık ücretli izin olarak bilinen uygulama kanunla korunur ve işçi tarafından vazgeçilmeyen veya işverenin işçiden alması mümkün olmayan bir uygulama oluyor. Yıllık izin çalışanı yıl boyunca yaptığı çalışmalara karşılık olarak fiziksel ve psikolojik sağlıkların korunmasını amaçlayarak dinlenme hakkı olarak biliniyor.

Yıllık izin hakkı diğer izinlerde olduğu gibi işveren inisiyatifindedir. Bu çerçevede yıllık izin kullandırmama veya işçinin haktan vazgeçmesi mümkün olmamaktadır.  Bu hak, işçinin rızası olsa dahi paraya çevrilemez ve yıllık izin yapılmayan durumlarda mesai ücreti olmamaktadır.

Yıllık izin hakkı nasıl kazanılır?

Yıllık izin kazanabilmek için bir çalışanın aynı işyerinde ara vermeden en az 1 yıl çalışmış olmasıdır. Çalışanın aynı işyerine sahip olması nedeniyle farklı işyerlerinde yaptığı çalışmalar yıllık izin hesaplaması için dahil ediliyor. İşverene ait işyerlerinde veya tek bir işyerinde en az 1 yıl çalışılması halinde yıllık izin hakkı tanınmaktadır. İşçinin talep etmesi halinde 1 yıllık süre dolduktan sonra yıllık izin hakkı kullanılması istenebilir.

Yıllık izin süresi hesaplamaları


Yıllık izin ücreti hesaplamaları belirli yöntemlere göre yapılıyor. Personelin 1 yıllık çalışmasına karşılık hak edeceği asgari izin süresi şu şekildedir;

Çalışma süresi 1 yıl ile 5 yıla kadar olanlar için 14 gün,

Çalışma süresi 5 yıl ile 15 yıla kadar olanlar için 20 gün,

Çalışma süresi 15 yıldan fazla olanlar için 26 gündür.

Yeraltı ve maden işlerinde çalışanlara 4 gün ilave izin verilmektedir. 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olanlara verilecek yıllık izin süreleri 20 günden az olamamaktadır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:13
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