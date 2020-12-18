Yılbaşı kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 En düşük yılbaşı kredisi faiz oranını sunan banka

Yılbaşı kredisi, bankalar tarafından yalnızca belirli bir dönem için oluşturduğu ihtiyaç kredi kampanyalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak ortaya konan yılbaşı kredileri, senenin diğer dönemlerine göre oldukça avantajlı koşullar altında sunulmaktadır.

Yılbaşı kredisi başvuru koşulları

Yılbaşı kredisine başvuruda bulunabilmek için kişilerin bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Hemen her bankada aynı olan başvuru koşullarının ilki kişilerin 18 yaşından büyük olmasıdır. Kredi çekilebilmesi için belgelenebilir gelirin ve girişi en az 3 ay önce yapılan ve halen devam eden sigortanın bulunması lazımdır. Aynı zamanda müşterilerin kredi notunun da risk alanında yer almıyor olması gerekmektedir.

Yılbaşı kredisi veren bankalar

Yılbaşı kredisi veren bankalar her sene değişmektedir. Sene sonuna az bir zaman kala kredi paketlerini oluşturan bankalar müşterilerine yılbaşı kredisi vermektedirler. Aşağıdaki kısımda yılbaşı kredisi veren bankalar sıralanmıştır.

Akbank

İş Bankası

Denizbank

Garanti BBVA

ING Bank

QNB Finansbank

TEB

En düşük faizli yılbaşı kredisini hangi banka veriyor?

En düşük yılbaşı faiziyle kredi imkanı sunan banka her sene oluşturulan paketlere göre değişiklik göstermektedir. 2021 senesine girilmesine sayılı gün kala şimdiye kadar yılbaşı kredi paketini açıklayan bankalar arasında en düşük faizi yüzde 1,35 oran ile TEB ve QNB Finansbank vermektedir.

Yılbaşı kredisi vade seçenekleri

Yılbaşı kredisi bünyesinde müşterilere 36 aya kadar ulaşabilen vade imkanı sunulmaktadır. Aynı zamanda bazı bankalar tarafından oluşturulan kampanyalar kapsamında 3 aya kadar erteleme imkanı da verilebilmektedir.

Bankaların yılbaşı kredisi faiz oranları