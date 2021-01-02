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Yetim ve dul maaşı nedir, kimlere verilir? 2021 Yetim ve dul maaşı şartları

Devlet birçok konuda sosyal yardımlar ile vatandaşa destek sağlıyor. Bu yardımlardan biri de dul ve yetim maaşıdır. Kocası hayatta olmayan kadınlar ile anne babasını veya da ikisini birden kaybetmiş çocuklar bu yardımdan faydalanabiliyor. Yardım aylık maaş olarak yatırılıyor. Yetim ve dul maaşı alabilmek için gerekli olan evrak ve şartları sizler için haberimizde topladık.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:10
Yetim ve dul maaşı nedir, kimlere verilir? 2021 Yetim ve dul maaşı şartları
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Yetim ve dul maaşı, hayatını kaybetmiş bir bireyin eşi ile çocuklarına yatırılan aylıktır. Yetim ve dul maaşını almak için devletin belirlediği kriterleri taşımak gerekiyor.

Yetim ve dul maaşı alabilmek için gereken kriterler

 Söz konusu maaştan faydalanmak isteyen vatandaşların taşımaları gereken kriterler şu şekildedir:

-

Yetim kalan bireyin vefat etmiş ebeveyninin vefatı öncesi sigortalı bir işte çalışmış olması,

-

  Dul kalan bireyin vefat eden eşinin vefatı öncesi sigortalı bir işte çalışmış olması,

-

Vefat etmiş bireyin en az 900 günlük prim ödemesi olması,

-

Kişi 2008 yılı öncesi vefat etmişse 5 yıl 900 günlük sigorta prim ödemesi olması,  

-

T.C vatandaşı olması,  

-

Yetim kalan çocukların 27 yaşına gelene değin yetim aylığı almak şartını kabul etmeleri,  

-

E-Devlet’ten başvuru yapılması ve başvurunun onaylanmış olması.

Yetim ve dul maaşı başvuru belgeleri

 Söz konusu maaşa başvurmak için istenilen belgeler:

-

Kişiye ait 3 tane fotoğraf,  

-

Başvuru dilekçesi,  

-

Vukuatlı nüfus kaydı kopyası,

-

 İlgili sigortalıya ait ölüm belgesi,  

-

Erkek çocuklara dair öğrenci belgesi,  

-

Kimlik araştırma belgesi.

Yetim ve dul maaşı başvuru aşamaları

 Söz konusu maaşa başvurmak için istenilen belgeleri hazır eden vatandaşlar, başvuruyu yapmak için gerekli aşamaya geçebiliyorlar.    

1.Adım:

Başvuruyu intenet üzerinden yapmak için e-Devlet resmi intenet sitesine girmek.

2.Adım:

T.C kimlik no ve şifreyle birlikte e-Devlet sistemine giriş yapmak.

3.Adım:

Sisteme girdikten sonra arama motoru aracılığı ile “e-Hizmetler” bölümüne girmek.

4.Adım:

e-Hizmetler sayfasında bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri” butonuna tıklamak.

5.Adım:

Ekrana gelen yeni sayfada ki “Dul ve Yetim Maaşı Başvuru” seçeneğine tıklamak,

6.Adım:

Ekrana gelen başvuru sayfasında ilgili bilgiler formunu doldurmak.

7.Adım:

Sayfadaki belge yükleme alanında aranılan muhtaçlık belgesi, nüfus cüzdanı ve vefat etmiş kişinin ölüm tarihli belgesini yüklemek.

8.Adım:

Sayfanın alt kısmında bulunan gönder butonuna basmak.

 Bu işlemlerin ardından başvuru tamamlanmış oluyor.

Yetim ve dul maaşı ücretleri

 Yetim maaşı alacaklara yapılan ödeme aylık 293 TL’dir.

  Dul maaşı alacaklara yapılan ödeme aylık 587 TL’dir.

Yetim ve dul maaşı sorgulama

 Söz konusu maaş alımına yaptıkları başvurunun durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlar,

-

ALO 170 telefon hattından sorgu işlemine talepte bulunabilirler.

-

Vatandaş temsilcisi arayışında olan bireyin T.C kimlik no ve başvuruyu gerçekleştirdiği tarihin talebinde bulunabilir.

-

Alınan bilgilerle birlikte sistemde sorgulama işlemi yapılır.

-

Vatandaş temsilcisi, başvurunun hangi aşamada olduğu, onaylanma durumu, maaşın yatırılacağı tarih kısa süre içinde görüntülenerek bilgi verilecektir.


Son Güncelleme: 02.01.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
YetimDulMaaşEvrak
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