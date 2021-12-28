Yetim ve dul aylığı sorgulama işlemleri nasıl gerçekleşir?

SGK dul ve yetim aylığı hakkında araştırmalar devam etmektedir. SGK dul ve yetim aylığının nasıl alındığı araştırılıyor. Bu yardım paraları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Peki SGK dul ve yetim aylığı nasıl alınır?

SGK ölüm aylığı

SGK’nın dul ve yetim aylığı sorgulaması aylığın bağlanmasının ardından e-devlet aracılığıyla yapılır. Dul ve yetim aylığı başvurusunda bulunduysanız ve henüz maaş alamadıysanız aşağıdaki linkten başvuru takibi yapabilirsiniz.

SSK yetim ve dul aylığı sorgulamasını https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi linkinden yapabilirsiniz.

Sgk emekli sandığı dul ve yetim aylığı sorgulaması https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi linkinden gerçekleşir.

4b bağkur dul ve yetim maaşı sorgulama https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi linkinden gerçekleşir.

Ziraat Bankası dul ve yetim aylığı sorgulama

SGK gelir profilinizde, sosyal yardım talebinizde ve aylık olarak maaşınızı alacak banka seçmediyseniz veya Ziraat Bankası'nı seçtiyseniz maaşınız Ziraat Bankası'na gönderilecektir. Ziraat Bankası intenet veya mobil bankacılık şifreniz varsa buradan maaş başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka şifreniz yoksa Yetim ve Dul maaşı sorgulamasını e-devlet ekranından yapabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dul maaşı sorgulama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, eşi vefat etmiş veya eşinden ayrı düşmüş, uzun süreli bakıma muhtaç ve gelir düzeyi düşük olan kişilere dul aylığı ödemektedir. Bu destek talebi online veya E-Devlet üzerinden yapılamaz. Sorular sosyal yardımlaşma ve dayanışma kuruluşları tarafından sorulmakta olup, işlem sonucu da buradan alınmaktadır. İşlemin sonuçlarını öğrenmek için başvurduğunuz Dayanışma ve Sosyal Destek Fonu ile iletişime geçebilir veya arayabilirsiniz.