Yerli ve milli elektrikli traktör marka ve fiyatları

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mazot ve yakıt masraflarını en aşağı çekebilmek için devletimiz yerli elektrikli traktörleri iş başına geçirmeye hazırlanıyor. Konu ile alakalı merak edilen tüm soruları haberimizde yanıtladık.

Tarım ve Orman Bakanlığı traktörlerin üretim tarihi ile ilgili açıklamayı yaptı. Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarına göre 2021 yılının ilk 3 ayı içinde elektrikli traktörlerin hazır olacağı bildirildi. Pandemi nedeni ile yaşanılan malzeme tedariği sıkıntısı gecikmelere neden oldu.

Elektrikli traktörlerin markası nedir? Fabrikası nerededir?

Elektrikli Traktörler Tagem tarafından geliştirilmektedir. Yıllık olarak yakıtta ortalama 133 bin TL ile %95 tasarruf sağlanacak. Bekir Pakdemirli açıklamalarında Türkiye’den başka hiçbir ülkede elektrikli traktör için hazırda seri üretim bulunmadığını söyledi. Traktörlerin üretiminin Kocaeli Dilovası’nda yapılacağı belirtildi. Yılda 10 bin adet traktör üretimi yapılacak. Traktörlerin beygir gücü ortalama 65, 105, 250 olacak. Kocaeli’nde bulunan Gebze ilçesinde kurulan fabrika 9 bin metre karedir. Bu fabrikada ilk olarak 100 elektrikli traktör için çalışmalar başlatıldı. 2021 yılında ise tam kapasite ile çalışmalar yapılacak.

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Bu traktörler, çevre dostu, batarya ömrü 20 yıl olan ve sonraki yıllarda da %80 kapasite ile kullanılma imkanı olan ve 40-45 dakika arası %100 şarj olan, 105 beygir gücüne sahip ve dizel traktörlere oranla 8 kat az yakıt harcayan makinelerdir. Traktörlerin 2021 yılının ilk 3 ayı içinde hazırlanıp işe başlayacakları bildirildi.

Traktörlerin özellikleri:

Bu traktörler 236 batarya ile kullanılacak. Kısa sürede şarj edilebilecek. 45 dakikalık bir şarj süresi olan bataryalar 1 saat şarj edildikten sonra 7 saat aralık vermeden çalışabilecek maliyeti ise 20 TL bakım masrafı olmadan %95 yakıt tasarrufu sağlayacak. Batarya ömürleri 20 yıl olacak. Bu süre bittikten sonra bataryalar %80’lik bir kapasite ile çalışacak. Maliyet fiyatı 20 TL olarak çiftçileri rahatlatacak.

Akıllı ekran

Yüksek güvenlik

Yüksek Konfor

Verimlilik ve ekonomi

Sessiz motor

Sıfır emisyon

%100 elektrikli

En yüksek performans elektrikli

Traktör teknolojili

Şarj kolaylığı olan 100 km’yi 3 TL ile gidebilen şarj istasyonuna gerek duymadan şarj olabilecek tüm sistemler traktörde olacak

105 beygir gücü olacak. Diğer traktörlere oranla 750 saatlik kullanım sonunda 133 bin TL yakıt tasarrufu olacak.

Otomatik vitese ve hız sabitleme özelliğine sahip olacak. Devamlı 450 tork güç üretebilecek.

Yazılımlar sayesinde arıza olduğu zaman kullanıcıya bildirim yapılacak. Üç sene içinde sürücüsüz olarak kullanıma açılacak.

Tarktör için devlet desteği var mı?

http://www.zyelektrikli.com/basin-odasi/ilk-elektrikli-traktorumuz-tarlada Detaylar için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Almak isteyenlere devlet desteği de verilecek. Ziraat bankası tarafından çiftçilere verilen krediler kapsamında zirai kredilenme belgesi olanlara destek verilecek.

Elektrikli traktörlerin fiyatı

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili Tebliğ hükümleri kapsamında zirai kredilenme belgesi olan çiftçilerin traktör alımında ya da var olan traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi kapsamında yapılacak harcamalar değerlendirilecek. Elektrikli traktörlerin fiyatları halkın alabileceği seviyede olacaktır.

Bu traktörler mazot masrafını sonlandıracak. Aynı zamanda almak isteyen çiftçilere Ziraat Bankası faizsiz yatırım krediler sunacak.

Elektrikli traktörler piyasadaki traktörlere oranla yüksek bir fiyata satılmayacak. Mazot masrafını günlük olarak 200-250 TL’den 20 TL’ye kadar indirecek olan traktörler özellikleri göz önüne alınarak fiyatlandırılacak. Bunun yanı sıra traktörlerin hem vergi hem de bakım için olan masrafları piyasadaki diğer traktörlere göre daha ucuz olacaktır.

Hem tarıma hem de çiftçilere destek olan Ziraat Bankası ile ortaklık kapsamında devlet desteklerinden yararlandırılacak iç piyasadaki talep oranının karşılanması adına üretimler 2021 yılında tam kapasite şeklinde olacak ve traktörlerin sağladığı yakıt tasarrufları çiftçileri büyük oranda rahata kavuşturacak.

Elektrikli traktörlere biçilecek fiyatlar özellikleri göz önüne alınarak belirlenecek. Ama vatandaşın cebini çok yormayacağı bekleniyor. Piyasanın çok üstünde fiyatlar olmayacak. Çiftçiler bu traktörler sayesinde tarımda daha iyi bir yol kat edecek.