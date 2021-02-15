İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Yerli ve milli elektrikli traktör marka ve fiyatları

Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü hakkında merak edilenleri haberimizde araştırdık.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:50
Yerli ve milli elektrikli traktör marka ve fiyatları
Takip Et:

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mazot ve yakıt masraflarını en aşağı çekebilmek için devletimiz yerli elektrikli traktörleri iş başına geçirmeye hazırlanıyor. Konu ile alakalı merak edilen tüm soruları haberimizde yanıtladık.

Tarım ve Orman Bakanlığı traktörlerin üretim tarihi ile ilgili açıklamayı yaptı. Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarına göre 2021 yılının ilk 3 ayı içinde elektrikli traktörlerin hazır olacağı bildirildi. Pandemi nedeni ile yaşanılan malzeme tedariği sıkıntısı gecikmelere neden oldu.

Elektrikli traktörlerin markası nedir? Fabrikası nerededir?

Elektrikli Traktörler Tagem tarafından geliştirilmektedir. Yıllık olarak yakıtta ortalama 133 bin TL ile %95 tasarruf sağlanacak. Bekir Pakdemirli açıklamalarında Türkiye’den başka hiçbir ülkede elektrikli traktör için hazırda seri üretim bulunmadığını söyledi. Traktörlerin üretiminin Kocaeli Dilovası’nda yapılacağı belirtildi. Yılda 10 bin adet traktör üretimi yapılacak. Traktörlerin beygir gücü ortalama 65, 105, 250 olacak. Kocaeli’nde bulunan Gebze ilçesinde kurulan fabrika 9 bin metre karedir. Bu fabrikada ilk olarak 100 elektrikli traktör için çalışmalar başlatıldı. 2021 yılında ise tam kapasite ile çalışmalar yapılacak.

http://www.zyelektrikli.com/ Bu link aracılığı ile detayları öğrenebilirsiniz.

Bu traktörler, çevre dostu, batarya ömrü 20 yıl olan ve sonraki yıllarda da %80 kapasite ile kullanılma imkanı olan ve 40-45 dakika arası %100 şarj olan, 105 beygir gücüne sahip ve dizel traktörlere oranla 8 kat az yakıt harcayan makinelerdir. Traktörlerin 2021 yılının ilk 3 ayı içinde hazırlanıp işe başlayacakları bildirildi.

Traktörlerin özellikleri:

Bu traktörler 236 batarya ile kullanılacak. Kısa sürede şarj edilebilecek. 45 dakikalık bir şarj süresi olan bataryalar 1 saat şarj edildikten sonra 7 saat aralık vermeden çalışabilecek maliyeti ise 20 TL bakım masrafı olmadan %95 yakıt tasarrufu sağlayacak. Batarya ömürleri 20 yıl olacak. Bu süre bittikten sonra bataryalar %80’lik bir kapasite ile çalışacak. Maliyet fiyatı 20 TL olarak çiftçileri rahatlatacak.

  • Akıllı ekran
  • Yüksek güvenlik
  • Yüksek Konfor
  • Verimlilik ve ekonomi
  • Sessiz motor
  • Sıfır emisyon
  • %100 elektrikli
  • En yüksek performans elektrikli
  • Traktör teknolojili
  • Şarj kolaylığı olan 100 km’yi 3 TL ile gidebilen şarj istasyonuna gerek duymadan şarj olabilecek tüm sistemler traktörde olacak
  • 105 beygir gücü olacak. Diğer traktörlere oranla 750 saatlik kullanım sonunda 133 bin TL yakıt tasarrufu olacak.
  • Otomatik vitese ve hız sabitleme özelliğine sahip olacak. Devamlı 450 tork güç üretebilecek.
  • Yazılımlar sayesinde arıza olduğu zaman kullanıcıya bildirim yapılacak. Üç sene içinde sürücüsüz olarak kullanıma açılacak.

http://www.zyelektrikli.com/basin-odasi/ilk-elektrikli-traktorumuz-tarlada Detaylar için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Tarktör için devlet desteği var mı?

Almak isteyenlere devlet desteği de verilecek. Ziraat bankası tarafından çiftçilere verilen krediler kapsamında zirai kredilenme belgesi olanlara destek verilecek.

Elektrikli traktörlerin fiyatı

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili Tebliğ hükümleri kapsamında zirai kredilenme belgesi olan çiftçilerin traktör alımında ya da var olan traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi kapsamında yapılacak harcamalar değerlendirilecek. Elektrikli traktörlerin fiyatları halkın alabileceği seviyede olacaktır.

Bu traktörler mazot masrafını sonlandıracak. Aynı zamanda almak isteyen çiftçilere Ziraat Bankası faizsiz yatırım krediler sunacak.

Elektrikli traktörler piyasadaki traktörlere oranla yüksek bir fiyata satılmayacak. Mazot masrafını günlük olarak 200-250 TL’den 20 TL’ye kadar indirecek olan traktörler özellikleri göz önüne alınarak fiyatlandırılacak. Bunun yanı sıra traktörlerin hem vergi hem de bakım için olan masrafları piyasadaki diğer traktörlere göre daha ucuz olacaktır.

Hem tarıma hem de çiftçilere destek olan Ziraat Bankası ile ortaklık kapsamında devlet desteklerinden yararlandırılacak iç piyasadaki talep oranının karşılanması adına üretimler 2021 yılında tam kapasite şeklinde olacak ve traktörlerin sağladığı yakıt tasarrufları çiftçileri büyük oranda rahata kavuşturacak.

Elektrikli traktörlere biçilecek fiyatlar özellikleri göz önüne alınarak belirlenecek. Ama vatandaşın cebini çok yormayacağı bekleniyor. Piyasanın çok üstünde fiyatlar olmayacak. Çiftçiler bu traktörler sayesinde tarımda daha iyi bir yol kat edecek.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TraktörElektrikliTraktörElektrikliTraktörFiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar

Popüler Haberler

Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
QNB Finansbank düşük faizli 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
TEB’den yeni ihtiyaç kredisi kampanyası
Yerli ve milli elektrikli traktör marka ve fiyatları
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?
Maraşlı dizisindeki Behiye karakteri kimdir? Türkü Su Demirel kimdir?
Halkbank'tan kamuda çalışan memurlara özel 3 Ay ödemesiz 100 Bin TL kredi kampanyası
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı?
Vakıfbank’tan yerli üretimi korumak için yeni kredi paketi: 40 milyar TL
2021 yılında Türkiye’de satışa çıkan otomobiller ve özellikleri
Çin'de Koronavirüs artışıyla 5 günde hastane inşa edildi!
Uzaktan veya evden çalışanlar fazla mesai ücreti alabilecek mi? Resmi tatil ve uzaktan çalışanlar için mesai ücreti açıklaması
Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)
Doya Doya moda yarışması juri üyeleri ve yarışma konsepti
İş kurmak isteyenlere Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından 15.000 TL destek!
Masumiyet dizisinin konusu nedir?
‘Sen Çal Kapımı’ Deniz kimdir? Sarp Can Köroğlu kim?
2021 Şubat ayı bedelli askerlik ve fiyatları
2021 yılı bedelli ve dövizle askerlik ücretleri ne kadar oldu? Kimler ne kadar ücret ödeyecek?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?
‘Babam Çok Değişti’ dizisi final mi yaptı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.