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Yerli kripto para borsası THODEX’te neler oluyor? Thodex borsasına neden girilmiyor, kapandı mı?

Yerli kripto para borsası olarak bilinen THODEX, son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. THODEX üyelerinin işlem yapamaması ardından yerli para borsasında gelişmeler yaşandı. THODEX hakkında detaylı bilgiler haberimizde

21 Nisan 2021 Çarşamba 22:36
Yerli kripto para borsası THODEX’te neler oluyor? Thodex borsasına neden girilmiyor, kapandı mı?
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Son yıllarda gündemden düşmeyen ve yeni gelişmeleri ile birçok ülkelerde ses getiren kripto paralar, Türkiye’de de popülerliğini arttırdı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kripto paralar sayesinde hizmet veren yerel borsalar kapsamında kullanıcılar kripto para alabiliyor. Bankalardan bağımsız olarak hizmet veren kripto paralar arasında THODEX ‘de yer alıyor.

2017 yılında faaliyet gösteren THODEX, kısa zaman önce yatırımcılara 2 milyon Dogecoin kripto dağıtmasıyla gündeme gelerek ses getirmişti. Şimdi ise THODEX farklı bir konu ile tekrardan gündemde yer aldı.

THODEX sistemi kapattı mı? Ne zaman açılacak?

Yerli kripto para borsası olan THODEX, dün akşam saatlerinden itibaren kullanıcılarına sistemini kapattı. THODEX’in bu hareketinden sonra kullanıcılar isyan bayrağını çekti. Yatırımcıları tedirgin hale getiren THODEX, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Açıklama yapan THODEX: “İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

 Daha iyi hizmet vermek için ortaklık teklifine olumlu yanıt vereceğini söyleyen sistem, tekrardan tamamlanması için işlemlerin durdurulması gerektiğini açıkladı. Bu işlemlerin ise 4-5 gün kadar süreceğini açıkladı.

THODEX’E suç duyuruları başladı!

Yerli para borsasının açıklamasını yetersiz bulan kullanıcılar ise sistemi şikâyet ederek suç duyurusunda bulundu. Sosyal medyaya bomba gibi düşen THODEX kullanıcıları savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 22:36
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Anahtar Kelimeler:
YerliKripto ParaThodex
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