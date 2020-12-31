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Yeni yılda konut fiyatları artacak mı? 2021 konut fiyatları ne olur?

Düşük faizlerde kredi kullanmayan pek çok kişi artan faizler sonrasında 2021 yılının konut fiyatlarını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, yeni yılda konut fiyatları artacak mı? 2021 konut fiyatları ne olur? sorularını araştırmaya başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 08:24
Yeni yılda konut fiyatları artacak mı? 2021 konut fiyatları ne olur?
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını büyük sorunlara yol açmaya devam ederken düşük faizler ile verilen krediler sayesinde pek çok kişi ev sahibi olmaya devam ediyor. Konut kredisi almayan vatandaşlar ise 2021 yılında konut fiyatlarında ne kadar değişiklik yaşanacağını, yaşanan değişikliklerin artış mı yoksa azalış mı olacağını araştırmaya başladı.

2019 yılında satın alınan konut sayısı ile 2020 yılı arasında büyük farklılıkların yaşanması merak edilmeye devam ederken 2020 yılında satışların %124 artış göstermesi piyasayı sevindirdi. TÜİK verilerinde yer alan bilgilere göre sadece Temmuz ayında 229 bin 357 konut satışı yapılarak rekor kırıldı.

Ucuz kredi ev sahibi sayısını arttırdı

Yaşanan pandemi sonrasında alınan kararlar ile faizlerin düşüş yaşaması konut kredilerinin faiz oranlarını da etkiledi. Ucuz kredilerden faydalanarak ev sahibi olan kişiler en büyük karı elde ederken düşük krediler nedeni ile hızlı satışlarda 500 bin TL’lik evlerini 750 bin TL’ye satanlarda büyük kar elde etti.

Altına yatırım devam ediyor

Elinde nakit parası olan pek çok kişi yatırım yapacak bir alan ararken yapılan açıklamalarda en fazla yatırımın altına yapıldığı açıklandı. 2020 yılında özellikle pandemi ile sürekli dalgalanan altın fiyatları yatırımcılara büyük kar getirirken altın yatırımcılarının %70 oranında artması yatırımcılara %30’luk bir kar kazandırdı.

Beklentilerde değişiklik

Virüs nedeni ile evlerde oturmak zorunda olan pek çok kişi son zamanlarda yaşanan depremler nedeni ile de eski evlere talebin azalmasına neden oldu. Verilere bakıldığında vatandaşların eski evlere olan talebinin %30 azalma yaşadığı belirtildi.

2021’de konut fiyatları ne olur?

2021 yılında aşı çalışmaları aşılamanın başlaması ile hayatın normale döneceği düşünülürken konut satışlarında da artışların gözlemleneceği açıklandı. Faizlerin düşmesi ile birlikte konut satışlarının 2021 yılında 120 – 130 bin artacağı öngörülüyor.



Son Güncelleme: 31.12.2020 08:24
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2021KonutFiyatları
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