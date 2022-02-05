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Yeni yılda engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı ile ilgili merak edilenler

Belli bir oranın üstünde engeli olan vatandaşlara engelli maaşı verilmektedir. Bu maaş sağlanırken bazı kriterler aranmaktadır. Engelli maaşlarına yeni yılda zam geldi. Engelli maaşı nasıl alınır? 07.04.2021 tarihli haberimizde engelli maaşı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:40
Yeni yılda engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı ile ilgili merak edilenler
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2021 yılında engelli maaşına zam yapıldı. Engelli maaşına başvurmak isteyen kişiler ,başvuruyu yapmadan önce gereken şartları sağladığından emin olmak zorundadır. İstenen şartları sağlamayan kişilerin başvuruları olumsuz sonuçlanmaktadır.

Engelli maaşı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı , engelli vatandaşlara maaş sağlamaktadır. Muhtaçlık sınırını altında maddi gücü olan ve hastane raporu ile engeli %40 ve üstünde olan kişiler verilen bir aylıktır.

Yapılan zamlarla birlikte engel oranı %40 ile % 69 arasında olan vatandaşların aylığı 657 TL oldu.

%70 ve üzerinde engel oranı bulunan vatandaşların maaşı 1.024 TL oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası olan ,primi yatan veya maaş alanlar ,engelli maaşı alamazlar.

Yüksek mal varlığı olanlar ya da özel kurumlarda bakımı yapılan ,bakım merkezlerinde kalan kişiler de engelli maaşı alamazlar.

Gerekli kişisel ve yasal evraklarla yakınınızda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurulması gerekmektedir.

Engelli maaşı alabilecek kişiler

18-65 yaş arasındaki %40-%69 oranında engeli olan kişiler

18 yaşından büyük olan % 70 oranında engeli olan kişiler

Kişi başına düşen gelirin 243 TL’yi aşmadığı ailelerde yaşayan % 40 ve üzerinde engeli olan kişiler

Engel durumu %70 üzerinde olup evde bakımı yapılan kişiler

Engelli maaşı için gereken şartlar

%

40 ve üzerindeki engeli heyet raporuyla kanıtlanması

18 yaşından büyük ve 69 yaşında küçük olunması

Vakfın belirlediği hastane tarafından rapor alınması

Başvuru için gereken belgelerin eksiksiz iletilmesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapamayacak durumda olanların vasiler tarafından ilgili kuruma başvurulması

Bu şartları sağlayan kişiler gerekli olan incelemenin ardından olumlu rapor alırsa engelli maaşı alabilirler.

 

Gerekli belgeler

Engelli kişinin kimliği

Engelli kişinin sağlık raporu

Başvuruyu vasi yapacaksa notey onaylı vekalet belgesi

Maaş ödemesi

Gereken şartlar sağlanırsa her 3 ayda bir maaş ödemesi gerçekleşir. Kimlik numarasındaki son rakama göre maaş ödemeleri gerçekleşmektedir. Son rakamı 6 olan bir vatandaş, ayın 6’sında maaş ödemesi alır.

Ziraat Bankası ya da PTT’den maaş çekilebilmektedir. Engelli kişinin kimliği ya da vekil varsa onun vekalet belgesi de gerekmektedir.  En yakın Ziraat Bankası ya da PTT’ye giderek maaş çekimi yapılabilmektedir. Engelli kişinin kimliği ve vekalet varsa vekalet belgesi mutlaka gerekmektedir.

Hangi durumlarda engelli maaşı kesilir?

İkamet değişikliği

Vefat durumunda

Muhtaçlık durumu ortadan kalkar ve gelir artışında

Engellik oranı %40’ın altına düşerse

Sigorta kaydı başlarsa

Vekalet alan kişiler ,engelli kişiyle aynı hanede yaşamadığı ortaya çıkarsa

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:40
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