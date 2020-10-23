Yeni SGK ve Vergi Affı yasası nasıl olacak? SGK ve vergi borcu olanlara müjde, af yasası yolda!

SGK ve vergi borcu af ve yeniden yapılanma geliyor ve milyonlarca insan merakla bekliyor. Ak Parti Grubu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş müjdeyi verdi. Mehmet Muş Yeni istihdam planı, vergilendirme ve sosyal güvenliği tamamladığını, son aşamaya geldikleri bağkur af düzenlemesinin torba yasasında gerçekleştirileceğini belirterek, TBMM’ye yakın zamanda sunulacağını duyurdu.

Mehmet Muş tarafından 16 Ekim 2020'de yayınlanan resmî açıklama şu şekilde:

“Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız”

SGK ve Vergi Yapılandırması Ne Zaman Çıkacak?

Yeni SGK ve Vergi Affı Yasası Nasıl Olacak?

Mehmet Muş tarafından yapılan resmî açıklamaya göre verilecek olan teklif son aşamasında eksikler tamamlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Plan ve Bütçe Komitesindeki tartışma süreci, yasa süreci ve resmî gazetede yayınlanması birkaç ay sürecektir. Dolayısıyla tahminimize göre yeniden yapılanma düzenlemesi en geç 2020 yılı sonunda yürürlüğe girecek.

Mehmet MUŞ, yeniden yapılanma düzenlemelerinin önceki yeniden yapılanma yasalarıyla aynı olacağını belirtti. bu nedenle;

Belirli bir süre içinde gecikme ve borç faizindeki artış silinecektir.

Ana para ve Ti-ÜFE faiz oranını nakit olarak ödemek isteyen herkes borcunu 36 aya kadar geri ödeyebilir.

İdari para cezaları ve trafik cezaları gibi faiz oranlarının ve borç faizinin artırılmasındaki gecikmeler silinecek. Ek olarak, anaparanın çoğundan feragat edilecektir.

Yeni Torba Yasada Sicil Affı Düzenlemesi Olacak mı?

Mehmet Muş yeni torba yasasında sicil affıyla ilgili bir düzenlemeye yer vermeyeceklerini belirtti.