İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Yeni SGK ve Vergi Affı yasası nasıl olacak? SGK ve vergi borcu olanlara müjde, af yasası yolda!

SGK ya da vergi borcu olan kişilere Mehmet Muş müjdeli haberi verdi! Mehmet Muş'un yapmış olduğu açıklamaya göre TBMM'ye sunacakları yeni yasayla birlikte SGK ve vergi borcu olan kişilere yapılandırma imkanları sunulacak.

23 Ekim 2020 Cuma 13:46
Yeni SGK ve Vergi Affı yasası nasıl olacak? SGK ve vergi borcu olanlara müjde, af yasası yolda!
Takip Et:

SGK ve vergi borcu af ve yeniden yapılanma geliyor ve milyonlarca insan merakla bekliyor. Ak Parti Grubu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş müjdeyi verdi. Mehmet Muş Yeni istihdam planı, vergilendirme ve sosyal güvenliği tamamladığını, son aşamaya geldikleri bağkur af düzenlemesinin torba yasasında gerçekleştirileceğini belirterek, TBMM’ye yakın zamanda sunulacağını duyurdu.

Mehmet Muş tarafından 16 Ekim 2020'de yayınlanan resmî açıklama şu şekilde:

“Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız”

SGK ve Vergi Yapılandırması Ne Zaman Çıkacak?


Mehmet Muş tarafından yapılan resmî açıklamaya göre verilecek olan teklif son aşamasında eksikler tamamlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Plan ve Bütçe Komitesindeki tartışma süreci, yasa süreci ve resmî gazetede yayınlanması birkaç ay sürecektir. Dolayısıyla tahminimize göre yeniden yapılanma düzenlemesi en geç 2020 yılı sonunda yürürlüğe girecek.

Yeni SGK ve Vergi Affı Yasası Nasıl Olacak?

Mehmet MUŞ, yeniden yapılanma düzenlemelerinin önceki yeniden yapılanma yasalarıyla aynı olacağını belirtti. bu nedenle;

  • Belirli bir süre içinde gecikme ve borç faizindeki artış silinecektir.
  • Ana para ve Ti-ÜFE faiz oranını nakit olarak ödemek isteyen herkes borcunu 36 aya kadar geri ödeyebilir.
  • İdari para cezaları ve trafik cezaları gibi faiz oranlarının ve borç faizinin artırılmasındaki gecikmeler silinecek. Ek olarak, anaparanın çoğundan feragat edilecektir.

Yeni Torba Yasada Sicil Affı Düzenlemesi Olacak mı?

Mehmet Muş yeni torba yasasında sicil affıyla ilgili bir düzenlemeye yer vermeyeceklerini belirtti.

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKVergi BorcuYapılandırmaYasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!

Popüler Haberler

Yeni SGK ve Vergi Affı yasası nasıl olacak? SGK ve vergi borcu olanlara müjde, af yasası yolda!
Değerli Konut Vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek! Lüks konut vergisi ne demek?
Yemin dizisinde Münevver karakterini Melahat Abbasova canlandırıyor
İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Bim'e gelen Starcom kameralı dikiz aynası kullanıcı yorumları
27. dönem POMEM müracaatları ne zaman yapılacak?
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri hangileridir?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2020
Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları
Tarım Bakanlığı 2020 mazot gübre desteği ne zaman verilecek?
Rüyada altın görmek ne demektir? Rüyada altın görmenin anlamı ve tabiri
Sütaş Ayran Çekiliş Sonucu - Tatil Seyahat Çeki Kazananlar
Bina risk tespiti nereye, nasıl yaptırılır? Bina risk tespit ücreti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt'un hayatı
Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2020 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?
Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2020
Toki konut kredisi nasıl alınır? Ekim 2020 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.