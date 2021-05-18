İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Mayıs 2021

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 14:56
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Mayıs 2021
Takip Et:

İş Yeri Kredisi 2021 Güncel Faiz Oranları

2021 yılı içerisinde iş yeri kredileri için uygulanan faiz oranlarının güncel durumları merak ediliyor. Hem yeni yapılan hem de eskiden beri kullanılan iş yerleri için verilen kredi de genellikle ipotek yolu kullanılmaktadır. Bu krediler bankaların firmalarla anlaşması sonucu verilmektedir. 2021 Yılı içerisinde bankaların ticari faiz oranlarının güncel durumu haberimizin devamında mevcuttur.

  • Akbank,
  • Teb,
  • Ziraat Bankası,
  • İş Bankası
  • Halk Bankası,
  • Vakıflar Bankası,
  • Garanti Bankası,
  • Yapı ve Kredi
  • Denizbank
  • Ingbank
  • QNB Finansbank

Ziraat Bankası İş Yeri Kredisi

Ziraat Bankası iş yeri kredisine %0,9 oranında faiz uygulamaktadır. 500.000 TL’ye kadar kredi veren ve 60 ay vade seçeneği sunan bankanın kredi hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır;

Ziraat Bankası İş Kurma Kredi Hesaplama Tablosu

Miktar

Aylık Faiz Oranı

Vade Sayısı

Aylık Ödeme
50.000 TL %1,56 60 Ay 1.136,63 TL
100.000 TL %1,56 60 Ay 2.273,26 TL
200.000 TL %1,56 60 Ay 4.546,52 TL
500.000 TL %1,56 60 Ay 11.366,30 TL
       

İpotekli İş Yeri Kredisi

Bankalar bu krediyi verirken genellikle ipotekli şekilde vermektedir. Özellikle büyük meblağda krediler için ipotek şart olarak sunulmaktadır. Üzerinizde bulunan size ait gayrimenkullerden birini ipotek ettirerek bu krediyi alabilirsiniz. İpotekli şekilde iş yeri kredisi veren bankalar şunlardır:

-Ziraat Bankası,

-Vakıfbank,

-Garanti BBVA,

-QNB Finansbank,

-Şekerbank.

İpotekli İş Yeri Kredisi Almanın Şartları Nelerdir?

 İş Bankası tarafından ipotekli  kredi verilmektedir ancak bu krediden yararlanabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Şartlar şunlardır:

-Reşit olmak(18 yaşından büyük olmak),

-Gelir belgesinin olması,

-Alınan kredi miktarının aylık taksitinin aylık gelirin yarısı kadar veya daha az şekilde olması,

-İş yeri ya da gayrimenkul ipotek ettirilmeli,

-Hayat sigortası yapılmalı,

-T.C. kimlik aslı ve fotokopisi,

-Ehliyetin aslı ve fotokopisi,

-İkametgah belgesi,

-Vergi levhası,

-Gayrimenkul tapusunun  fotokopisi,

-Maaş Durumunu gösteren belge,

-İpotek ettirilecek olan yerin tapu belgesi,

-Emekliler için hesap cüzdanı.

Belirtilen şartları sağlayan ve belgeleri getiren kişiler krediyi alabilmektedir. Verilen kredi için  bankalar 120 ay vade seçeneği de sunmaktadır. İşte bankaların  kredi için uyguladıkları faiz oranları ve vade seçenekleri;

Türkiye İş Bankası 60 Ay Vadeli İş Kurma Kredisi
Miktar Aylık Taksit Ödeme Miktarı Toplam Maliyet
10.000 TL 257,87 TL 15.472,07 TL
20.000 TL 515,73 TL 30.944,25 TL
30.000 TL  773,60 TL 46.416,17 TL
40.000 TL 1.031,47 TL 61.888,16 TL
50.000 TL 1.289,34 TL 77.360,00 TL
60.000 TL 1.547,20 TL 92.832,28 TL

 

 

Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar

 

Bankalar kredi verirken genellikle gelir durumunu gösteren belgeyi de istemektedir. Gelir belgesi olmayan vatandaşlar gelir belgesi istemeden kredi veren bankaları araştırmaktadır. Belirli bankalar gelir belgesi istemeden sadece kredi notunuza bakarak kredi vermektedir. Bu bankalar şunlardır:

-Akbank

-TEB

-Odeabank

-NKredi

-Enpara

Bu bankaların kesin olarak gelir belgesiz kredi verdikleri bilinmemektedir. Kesin bilgiyi bankaları arayarak öğrenebilirsiniz. Şubeleri üzerinden veya Müşteri Hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Bankaların bir kısmı ise vekalet üzerinden kredi vermektedir ancak yasal bir işlem değildir. Bu nedenle bankalardan detaylı bilgi öğrenmek daha sağlıklı bir bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Herhangi bir kredi almadan bankalardan bilgi edininiz.

Mortgage Kredisi

Bu kredi ipotekli şekilde alınabilmektedir. Ödeme tamamlandıktan sonra ipotek durumu ortadan kalkar. Verilen bu kredinin vadesi 1 yıldan başlamakta ve 20 yıla kadar gidebilmektedir. Krediyi ev sahibi olmak için kullanabilirsiniz. Arsa veya bahçe , yatırım amaçlı iş yeri almak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca tadilat, dekorasyon gibi işlemler için de bu kredi kullanılabilmektedir.

Mortgage kredisi altenatif bir kredidir. Uygun faiz oranı ve vade seçeneklerinin değişmesini sağlamaktadır. Bireysel bir kredidir. Kredinin tamamı ödenene kadar ipotek ettirilen mal bankaya aittir. İpotekli krediler ile ilgili detaylı bilgileri kredi almayı düşündüğünüz bankanın şubesine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak bilgi edinebilir, size en uygun olan krediyi alabilirsiniz.


Son Güncelleme: 18.05.2021 14:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
Ethereum kurucusu kimdir? Vitalik Buterin kaç yaşında, nerelidir?
Ethereum kurucusu kimdir? Vitalik Buterin kaç yaşında, nerelidir?
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması

Popüler Haberler

Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Mayıs 2021
Yarın PTT şubeleri açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT Bank, PTT kargo ve şubeler çalışıyor mu?
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamları
Beni Bırakma 608.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterine Nik Xhelilaj hayat veriyor
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2021 kömür yardım başvuru şartları
Star Tv Yeni Bir Ev programını sunan Evrim Akın Kimdir?
Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme
Masum 422. bölüm Kanal 7 canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.