Yeni esnaf vergi levhası üzerinden kredi alabilir mi, nasıl kredi alır?

Yeni vergi levhası ile kredi almak mümkün müdür? Bankaların yeni esnaflara sunmuş olduğu kredi nedir? Haberimizde vergi levhası ve kredi ilişkisi incelenmiştir.

Vergi levhası ile kredi almak mümkün müdür? 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için yeni ekonomik paketler açıklanmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı programı devreye girerek, esnafları desteklemiştir. Program, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Halkbank işbirliğiyle iki yeni ürün adı altında işyerlerine 25 bin TL ticari kredi desteği sağlamaktadır. Paraf ticari kart desteği (25 bin TL) sağlanmaktadır.

Kredinin şartları

Kuruluş üyesi KOBİ olmak

İşletme sahibi tarafından başvurulması

Güncel beyannamenin bulunması

Destekten ilk kez faydalanacak olmak

Sisteme kayıt olmak

Devlet kurumları kredi desteği sağlarken, işletmenin yeni ya da eski olması durumuyla ilgilenmezler. Önemli olan kredi şartlarına uyumdur.

Gelir belgesi şartı bulunmaktadır. Ancak yeni esnaflar gelir belgesi olmadan da başvuru yapabilir. Kredi verilirken en dikkat edilen konulardan biri talep edilen kredi tutarı ile orantılı bir ticaret gerçekleştirmektedir. Yeni esnaflar bu konuda oldukça zorlanmaktadır. Yeni dükkan açmış, geliri net olmayan, sürekli değişen esnafların işletme kredisine başvurması da oldukça zordur. Bu sebeple yeni esnaflar tüketici kredisine başvurmalıdır. Gelir belgesi gerektiği için yeni esnaflar belgesiz kredi başvurusunda bulunmalıdır. Bu krediyi almaları daha mümkündür.

Esnaf kredisi veren bankalar

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

Akbank

İş Bankası

Vakıfbank

QNB Finansbank

Halkbank

Odeabank

Vergi levhası ve kredi ilişkisi

Bankalar, kredi fırsatları sunarken çeşitli çeşitli şartlar arar. Kredi geçmişi en önemli noktalardan biridir. Geçmişiniz kötüyse ve 6 aylık bir iş geçmişiniz yoksa kredi almanız zordur. Ticaret geçmişi yeterli düzeyde değilse bankadan teminat mektubu bile almanız zordur. Fakat sermayeniz varsa direkt bankaya verebilir ve teminat alabilirsiniz. Kredi notu konusunda ise, puanınız düşükse alacağınız kredi miktarı da azdır. Devlet tarafından esnafları desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu oluşturulmuştur.

Esnafa Kredi Şartları ve gereken belgeler

Yeni iş yerine ait vergi levhası

Esnaf ya da ticaret odası kayıt belgeleri

SGK Hizmet Döküm Belgesi (Bulunuyorsa)

Ticaret sicil gazetesi ile onaylanmış imza sirküleri

İş yeri sahibine ait olan kimlik kartının fotokopisi

Eski esnaflar için 3 senelik gelir gösteren hesap özeti gelir bilanço belgeleri talep edilir.

Yapı Kredi ve Garanti Bankası tarafından yeni esnaflar için kredi hizmeti de bulunmaktadır. İş kurmak amacıyla bankalardan faizsiz krediye başvurmak mümkündür.