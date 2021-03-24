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Yeni esnaf vergi levhası üzerinden kredi alabilir mi, nasıl kredi alır?

Covid-19 salgını sebebiyle zorlu ekonomik şartlar altında olan vatandaşa devletten müjde! Faizsiz esnaf kredisi almak mümkün müdür? Vergi levhası üzerinden kredi alınır mı? İşte esnaf kredisi ile ilgili merak edilenler...

24 Mart 2021 Çarşamba 17:18
Yeni esnaf vergi levhası üzerinden kredi alabilir mi, nasıl kredi alır?
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Yeni vergi levhası ile kredi almak mümkün müdür? Bankaların yeni esnaflara sunmuş olduğu kredi nedir? Haberimizde vergi levhası ve kredi ilişkisi incelenmiştir.

Vergi levhası ile kredi almak mümkün müdür? 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için yeni ekonomik paketler açıklanmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı programı devreye girerek, esnafları desteklemiştir. Program, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Halkbank işbirliğiyle iki yeni ürün adı altında işyerlerine 25 bin TL ticari kredi desteği sağlamaktadır. Paraf ticari kart desteği (25 bin TL) sağlanmaktadır.

Kredinin şartları

Devlet kurumları kredi desteği sağlarken, işletmenin yeni ya da eski olması durumuyla ilgilenmezler. Önemli olan kredi şartlarına uyumdur.

  • Kuruluş üyesi KOBİ olmak
  • İşletme sahibi tarafından başvurulması
  • Güncel beyannamenin bulunması
  • Destekten ilk kez faydalanacak olmak
  • Sisteme kayıt olmak

Gelir belgesi şartı bulunmaktadır. Ancak yeni esnaflar gelir belgesi olmadan da başvuru yapabilir. Kredi verilirken en dikkat edilen konulardan biri talep edilen kredi tutarı ile orantılı bir ticaret gerçekleştirmektedir. Yeni esnaflar bu konuda oldukça zorlanmaktadır. Yeni dükkan açmış, geliri net olmayan, sürekli değişen esnafların işletme kredisine başvurması da oldukça zordur. Bu sebeple yeni esnaflar tüketici kredisine başvurmalıdır. Gelir belgesi gerektiği için yeni esnaflar belgesiz kredi başvurusunda bulunmalıdır. Bu krediyi almaları daha mümkündür.

Esnaf kredisi veren bankalar

  • Ziraat Bankası
  • Garanti Bankası
  • Denizbank
  • Akbank
  • İş Bankası
  • Vakıfbank
  • QNB Finansbank
  • Halkbank
  • Odeabank

Vergi levhası ve kredi ilişkisi

Bankalar, kredi fırsatları sunarken çeşitli çeşitli şartlar arar. Kredi geçmişi en önemli noktalardan biridir. Geçmişiniz kötüyse ve 6 aylık bir iş geçmişiniz yoksa kredi almanız zordur. Ticaret geçmişi yeterli düzeyde değilse bankadan teminat mektubu bile almanız zordur. Fakat sermayeniz varsa direkt bankaya verebilir ve teminat alabilirsiniz. Kredi notu konusunda ise, puanınız düşükse alacağınız kredi miktarı da azdır. Devlet tarafından esnafları desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu oluşturulmuştur.

Esnafa Kredi Şartları ve gereken belgeler

  • Yeni iş yerine ait vergi levhası
  • Esnaf ya da ticaret odası kayıt belgeleri
  • SGK Hizmet Döküm Belgesi (Bulunuyorsa)
  • Ticaret sicil gazetesi ile onaylanmış imza sirküleri
  • İş yeri sahibine ait olan kimlik kartının fotokopisi

Eski esnaflar için 3 senelik gelir gösteren hesap özeti gelir bilanço belgeleri talep edilir.

Yapı Kredi ve Garanti Bankası tarafından yeni esnaflar için kredi hizmeti de bulunmaktadır. İş kurmak amacıyla bankalardan faizsiz krediye başvurmak mümkündür.



Son Güncelleme: 24.03.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
Faizsiz KrediEsnaf
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