Yeni doğum yapan bir anne yarım gün çalışsa dahi tam maaş alabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışan anneye başta olmak üzere hamilelik ve annelik hakları bulunmaktadır. Yeni doğum yapan çalışan annenin ilk olarak analık izin hakkı bulunmaktadır. İlk doğumunu yapan anne 2 ay ikinci doğum sırasında 4 ay 3. Çocukta ise 6 ay süre ile yarım gün çalışsa da tam maaş alabilme hakkı vardır. Doğum yapan annenin çocuğu engelli olarak doğar ise bu haklar 12 ay olarak verilmektedir.

Ödemelerin damga vergisi kesilerek anneye verilmektedir. Doğum yapan anne izin günlerini her gün kullanırken haftanın farklı günlerinde de izin hakkından kullanabilir. Çalışan anneye ödenecek tutarın yarısını devlet İŞKUR ödemektedir.





Başvurular nasıl yapılmaktadır?

Uygulanan kararda doğum yapan kadın çocuğunun 3 yaşını doldurmamış olması ve evlat edinen kadın veya erkek yararlanmaktadır. Şartların yerine getirilmesi için çalışan kişinin işyerine dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. İşveren yarım çalışma talebi dilekçesini engelleme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Belirlenen haklardan yararlanmak için öncelik olarak analık izninin 112 gününün süresinin bitmesi ve 30 gün içerisinde de en yakın İŞKUR şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvurması gerekmektedir.

Şartlar ise doğum yapılmadan önce 3 yıl çalışılmış olmak ve SGK kurumuna 600 gün ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekmektedir. Eşlerden biri çalışmıyorsa eğer maalesef yarım gün çalışma izni verilmemektedir.