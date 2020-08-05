Yemin dizisi yeni Reyhan Elif Özkul kimdir? Elif Özkul yaşı ve rol aldığı yapımlar

Yemin dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Yeni Reyhan olarak katılacak olan kişi ise Elif Özkul olarak belli olduç Özge Yağız’ın dizide ölerek oyuncu kadrosundan ayrılması ile dizinin yeni başrolü Elif Özkul olacak.

Elif Özkul Kimdir?

1988’de Erzurum’da doğan Özkul aslen Trabzonludur. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan genç oyuncu oyunculuk eğitimi aldıktan sonra spikerliğe başlamıştır. Habertürk’te spikerlik yaptıktan sonra Show TV’de magazin sunan güzel oyuncunun ilk deneyimi ise Payitaht Abdülhamit dizisindeki Fehime Sultan rolü olmuştur. 51 kilo ve 174 boya sahip olan güzel oyuncu Yemin dizisinde Reyhan karakterine rol verecektir.