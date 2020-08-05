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Yemin dizisi yeni Reyhan Elif Özkul kimdir? Elif Özkul yaşı ve rol aldığı yapımlar

Yemin dizisi yeni Reyhan Elif Özkul kimdir? Elif Özkul yaşı ve rol aldığı yapımlar basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Yemin dizisi yeni Reyhan Elif Özkul kimdir? Elif Özkul yaşı ve rol aldığı yapımlar haberinde Ağustos 5 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:10
Yemin dizisi yeni Reyhan Elif Özkul kimdir? Elif Özkul yaşı ve rol aldığı yapımlar
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Yemin dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Yeni Reyhan olarak katılacak olan kişi ise Elif Özkul olarak belli olduç Özge Yağız’ın dizide ölerek oyuncu kadrosundan ayrılması ile dizinin yeni başrolü Elif Özkul olacak.


Elif Özkul Kimdir?

1988’de Erzurum’da doğan Özkul aslen Trabzonludur. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan genç oyuncu oyunculuk eğitimi aldıktan sonra spikerliğe başlamıştır. Habertürk’te spikerlik yaptıktan sonra Show TV’de magazin sunan güzel oyuncunun ilk deneyimi ise Payitaht Abdülhamit dizisindeki Fehime Sultan rolü olmuştur. 51 kilo ve 174 boya sahip olan güzel oyuncu Yemin dizisinde Reyhan karakterine rol verecektir.



Son Güncelleme: 05.08.2020 11:10
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lila 2020-07-26 21:37:32

ay ay bu dizi tutmaz tutamaz nazmiye yılmaz senarist yapımcı yönetmen 3 işi birbirine karıştırdı kim gelirse gelsin bu dizi tutmaz mevsim salatası karışık oldu dizi final

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