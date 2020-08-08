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Yemin dizisi Reyhan kimdir? Reyhan rolü için yeni oyuncu! Elif Özkul rol aldığı yapımlar ve diziler

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Yemin dizisi Reyhan kimdir? Reyhan rolü için yeni oyuncu! Elif Özkul rol aldığı yapımlar ve diziler gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 08.08.2020’li haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:22
Yemin dizisi Reyhan kimdir? Reyhan rolü için yeni oyuncu! Elif Özkul rol aldığı yapımlar ve diziler
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Yemin dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Yeni Reyhan olarak katılacak olan kişi ise Elif Özkul olarak belli olduç Özge Yağız’ın dizide ölerek oyuncu kadrosundan ayrılması ile dizinin yeni başrolü Elif Özkul olacak.


Elif Özkul Kimdir?

1988’de Erzurum’da doğan Özkul aslen Trabzonludur. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan genç oyuncu oyunculuk eğitimi aldıktan sonra spikerliğe başlamıştır. Habertürk’te spikerlik yaptıktan sonra Show TV’de magazin sunan güzel oyuncunun ilk deneyimi ise Payitaht Abdülhamit dizisindeki Fehime Sultan rolü olmuştur. 51 kilo ve 174 boya sahip olan güzel oyuncu Yemin dizisinde Reyhan karakterine rol verecektir.



Son Güncelleme: 08.08.2020 14:22
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lila 2020-07-26 21:37:32

ay ay bu dizi tutmaz tutamaz nazmiye yılmaz senarist yapımcı yönetmen 3 işi birbirine karıştırdı kim gelirse gelsin bu dizi tutmaz mevsim salatası karışık oldu dizi final

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