Yazlık evalırken nelere dikkat edilmeli? Yazlık ev yatırımın püf noktaları

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir karantina altında oluşumuzdan dolayı yazlık ev taleplerinde büyük bir artış yaşandı. Taleplerin artışıyla beraber yazlık evlerin fiyatlarında da bir artış söz konusu oldu. Güzel bir yaz geçirebilmek adına yazlık ev alırken nelerin dikkat edilmesi gerektiği de merak konusu oldu. Yazlık ev almanın püf noktalarını sizlerle paylaştık. Koronavirüs nedeniyle insanlar otelleri ve kalabalık mekanları tercih etmektense, kendi başlarına bulunabilecekleri sakin bir mekanı daha çok tercih etmeye başladılar.

Koronavirüs günlerinde elimizden geldiğince kalabalık mekanlardan ve otellerden uzak durmamız gerekmekte. Bu nedenden dolayı yazlık bir ev kiralamak veya satın almak çoğu kişiye daha cazip gelmeye başladı. Aynı zamanda yazlık ev satın alan kişilerin yazlık evlere istedikleri zaman, yaz – kış fark etmeksizin gidebilecek olmaları çok daha büyük bir avantaj sağlamakta. Yazlık ev alırken dikkat etmeniz gereken birçok detay bulunmakta. Bu detaylar arasında evin lokasyonu, alt yapı özellikleri, evin bölgesi, evin yatırım durumu, ulaşım merkezlerine, hastanelere yakın oluşu da yer almakta.

1-Evin lokasyonu

Yazlık ev alırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de evin lokasyonudur. Evin bulunduğu bölgenin iklim koşulları en önemli özelliklerinden. Güney Ege ve Akdeniz bölgeleri sıcak olurken, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgeleri biraz daha serin olmaktadır. Ayrıca evin denize yakınlığı ve sakin bir ortamda oluşu da çok önemli.

2-Hem yazın hem de kışın konaklayabileceğiniz bir ev olmalı

Yazlık ev almanız o evde sadece yazın oturacağınız anlamına gelmemekte. Aynı zamanda kışlık olarak da kullanılabilecek bir ev daha yararlı olacaktır. Evin izolasyonunun olup olmadığı, evin kalitesi ve çevre koşulları bunu etkileyebilir.

3-İntenet, su şebekesi gibi alt yapı özellikleri tam olmalı

Yazlık evlerin çoğunda intenet alt yapısı ve su şebekesi alt yapısı bulunmamakta. Bu olay sizi rahatsız edebilir. Almadan önce bu noktalara da dikkat etmekte yarar var.

4-Evin bölgesi tercih edilmekte mi?

Evi satın almadan önce evin bulunduğu bölgeye doğru da bir araştırma yapmalısınız. Ulaşıma yakın olup olmadığı, çevrede çok böcek bulunup bulunmadığı ve rutubet gibi etkenler tatilinizi olumsuz etkileyebilir.

5-Evi yatırım olarak da görmelisiniz

Evi alırken aynı zamanda önemli bir yatırım olup olmadığını da göz önünde bulundurmalısınız. Hastane, okul, ulaşım, alışveriş merkezi gibi mekanlara yakın olan evler daha yatırımlı olarak kabul edilmektedir. Evinizi alırken aynı zamanda da yatırım yapıyormuş gibi düşünerek de evi alma kararını verebilirsiniz.

