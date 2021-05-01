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Yatırımcılar dikkat! Resmi Gazetede bugün Kripto para ile ilgili yeni düzenleme yayınlandı

Özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiren kripto para düzenlemelerine bir yenisi daha eklendi. Kara Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe yeni bir ibare eklendi. İşte detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:19
Yatırımcılar dikkat! Resmi Gazetede bugün Kripto para ile ilgili yeni düzenleme yayınlandı
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Kripto paralara yeni düzenleme geldi. Karar Resmî Gazetede yayınlandı. Düzenlemede “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibresi ile suç gelirleri aklanması ve terör finansmanının önlenmesi hedefleniyor.

Resmî Gazetede yayınlandı!

Geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili yapılan yeni düzenlemeler ülke gündeminde oturmuştu. Kripto paralarla artık alım satım yapılamayacağı ve devlet kontrolüne girmesi ile birlikte yatırımcılar gelecek yeni düzenlemeleri dört gözle bekliyordu. Son olarak yeni bir yasa düzenlemesi yapıldı ve karar Resmî Gazetede yayınlandı. Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlemi amacı ile “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresi yönetmelikte yerini aldı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaResmi GazeteYönetmelikDüzenleme
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