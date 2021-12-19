Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!

Yatırım dünyasının yeni gözdesi sanal paraya yapılan yatırımlar yükselişi sürdürüyor. Özellikle en geniş hacme sahip para birimi olan bitcoine para yatıran kişilerin kar oranlarının büyümesi sonrasında, hangi kripto paranın alınması gerektiğine dair yapılan araştırmalar arttı.

Kripto paraya nasıl yatırım yapılmalı?

Sanal yatırım platformlarında yatırım yapmak için belirlemiş olduğunuz hedeflere göre ilk olarak elinizde olan para miktarını belirlemeniz gerekiyor. Ardından TL, USD, EURO ile diğer döviz seçeneklerinden en uygun kripto para alım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sonrasında, en çok güvenilen kripto para sitelerine üyelik yapmalı ve en uygun maliyeti olan, güçlü analiz desteği alabileceğiniz işlemleri anında yapabileceğiniz siteleri incelemelisiniz.

Bitcoin gibi sanal paralar ile işlem yapmak için kripto para borsalarına kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ücret alınmadan yapılan kayıt imkanı bulunan güvenilir borsalar bulunuyor.

Aynı zamanda bu kripto para sitelerine ilk kez üyelik yapacaklar için demo hesap kullanma imkanları, yüzde 10 ve yüzde 50’ye dek promosyon tutarlarıyla ideal imkanlar da sunuluyor.

Aynı zamanda anlaşmalı ve güvenilir siteler üstünde komisyonsuz ya da uygun ücretlerle aktarma ile para transferi işlemleri de yapılıyor.

Yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralar

Değeri yüksek olan ve yatırım yapabileceğiniz en iyi beş kripto para şu şekildedir;

Bitcoin (BTC) yükselişi hala sürüyor!

Aracı ve merkezi olmayan, kişiye özel kripto şifrelerle kolay bir şekilde alım satım yapılan sanal paradır. Kripto cüzdan uygulamalarından istediğinizi indirerek Android ve IOS ile uyumlu bir şekilde işlem yapılabiliyor. Piyasa analizi yapıldığı zaman güncel değeriyle üç yüz bin TL’yi aşan BTC yatırımları uygun komisyonlarla banka hesaplarınızdan yapılabiliyor. Özellikle, büyük sermayesi bulunan şirketlerin BTC’ye yapmış olduğu yatırımlar ile talep artış gösterdikçe değerindeki artışlar bitmeyecek gibi duruyor.

Ethereum (ETH)

Bitcoin’in ardından gelen, gözde sanal paralardan birisidir. Ethereum artışının iki bin dolara dek yükseleceği düşünülüyor. Değerini kaybetmeyen fakat, BTC gibi artış göstermeyen Ethereum coin alımları halen sürüyor. Kullanıcılar bu artışın bir anada olacağıyla ilgili fazlasıyla umutlu. Dijital sanal para borsalarında sabırlı ve uzun vadeli yatırımların yapılmasının öneminden dolayı seri karar vermemek gerekiyor. Uzun vadeli kar elde edebileceğiniz borsada oynayabilmek adına özellikle piyasa ile fiyat analizleri konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Litecoin (LTC)

2011’de neredeyse 874 milyona dek LİTECOİN piyasada yer alıyordu ve yatırımcılar tarafından en fazla seçilen kripto para özelliğine sahiptir. Yüksek ticaret hacmi, endüstri genişliği, hızlı emir onaylarıyla diğer coinlerle yarışması sürüyor. İşlem hızı konusunda fazlasıyla yüksek performansı var ve kısa süre içinde Blockchain teknolojisiyle izleme ve kayıt işlemleriyle anında transferler aracı olmadan kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Ripple (XRP)

Tether (USDT)

Kripto para dünyasının 4. En iyisi olarak karşımıza Ripple çıkıyor. BTC ile ETH gibi madencilik yapıp elde edilmiyor. Piyasaya bağlı olduğu şirketçe sunuluyor. Diğerleri gibi alım ile satım işlemleri yapılıyor fakatdenetim konusunda şirkete bağlı olarak işlem görüyor. Transfer hizmetlerinde fazlasıyla iyi. Aynı zamanda kolay bir şekilde TL karşılığında LİTE COİN alabiliyorsunuz.

Bu sanal para ABD Dolarına endeksli olarak işlem görüyor. Yapılmakta olan işlemlerin ücretleri düşük onaylarıysa fazlasıyla seri yapılıyor. Piyasada dolara bağlı olarak çalışılmakta olan STABLECOİN ismiyle de biliniyor. Yatırılmış olan değer kadar verilen dijital paralarla token verilip bu kredili hesapların sayesinde kosgebkredisi.com borsada işlem yapabiliyor.

Bu sene yatırım yapılabilecek altcoinler hangileri?

İşlem yapılabilecek yüksek değerli coinler şu şekildedir;

BİTCOİN (BTC)

Ethereum (ETH)

Ripple (XRP)

Lite Coin

Tether

Bitcoin Cash

Cardano

Polkadot

Neo

Bittorent

Tron

Avalance

Chanlink

Tezos

En çok güvenilecek kripto para borsalarının listesi de şu şekildedir;

Paribu

Binance

Icrypex

Coinbase

Kraken

Storm Gain

Bitexen

BTCTurk

Bitlo

Uzun vadeli yatırımlar hangi altcoinleri yapılmalı?

En fazla kullanılan ve avantajı çok olan, bitcoinden sonra tercih edilebilecek altcoin isimleri şunlardır;

Bitcoin

Ethereum

Tether

Bitcoin Cash

Binance Coin

XRP

Cardano

Tezos

Polkadot

Neo

Bittorent

Tron (TRX)

Unıswap

Yükselişe geçecek kripto paralar hangileri?

Yükselişini sürdürmesi beklenen en büyük kripto para şuan Bitcoin. Bu kripto para 47 bin ABD dolarıyla neredeyse 330 bin TL’ye ulaşan rakamları görmüştür. Uzun vadeli yatırımlarda seçilen para birimi budur.

Bir başka coin ise Ethereum’dur. Erişim ve işlem maliyeti çok uygun olan Ethereum alımları, zirvede bulunan Bitcoin alımlarını yakalayabileceği düşünülüyor.

Yükselişe geçmesi beklenen kripto paraların listesi;