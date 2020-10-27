Yatırım Teşvik Sistemi nedir? Yatırım Teşvik belgesi almak için gerekli işlemler ve belgeler nelerdir?

Yeni iş yeri kurmak isteyen pek çok kişi devlet tarafından yapılan yatırım teşvikleri ve hibeleri merakla araştırmaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların araştırdığı yatırım teşvikleri açılması planlanan iş koluna göre değişiklikler göstererek yatırımcılara verilmektedir. Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yatırım teşvikleri ve hibeleri almak isteyenler konu hakkında detaylı araştırma yapmaya devam ediyor.

Yatırım Teşvik Belgesi nedir

Yabancı yatırımcılardan gerçek veya tüzel kişilerin ülkemizde yatırım yapmasına teşvik edilmek adına verilen teşvik hibeleri alabilmek için gerekli olan yatırım teşvik belgesi alınması gerekmektedir. belge alındıktan sonra 3 yıl süre ile geçerli olacağı bilinmelidir. Aynı zamanda yapılacak yatırımın büyüklüğüne ve devamlılığına göre bu belgenin süresi 4.5 yıla uzatılabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesini kimler alabilir?

Yatırım teşviki almak isteyenler Bakanlık tarafından belirlenen kriterlerde girişimciler, kamu kurum ve kuruluşları, denek ve vakıflar, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, kobiler, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, yabancı şirketlerin Türkiye’de ki büro veya şubeleri olarak açıklanmıştır.

Yatırım teşvik belgesi alınabilmesi için nereye başvuru yapılması gerekir?

Yatırım teşviki belgesi Ekonomi Bakanlığına bağlı olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak başvurular ile alınabilmektedir. Belirlenen şartlar yerine getirildikten sonra yatırım teşvik belgesinin verilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Teşvik belgesi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Dilekçe,

İmza sirküleri,

Yatırım bilgi formu,

Beyan ve taahhüt,

Kapasite raporu,

Çevresel etki değerlendirme formu,

SGK borcu yoktur yazısı,

Alınacak makinelerin listesi (İthal ve yerli)

Müracaat harcı makbuzu,

Vergi levhası fotokopisi.

Yatırım teşvik sistemi nedir?

Yatırım teşvik sistemi diğer bölgelere göre daha az yatırım alan bölgelerin gerek ekonomik gerekse sosyo-kültürel anlamda gelişimlerini sağlayabilmeleri için yabancı yatırımcıların işletme veya fabrika açmaları durumunda devletten alacakları yardımlardır. Teşvikler yapılan yatırıma göre farklılıklar gösterirken verilen teşviklerde bu doğrultuda değişiklik göstermektedir. Buna göre,

Bölgesel teşvik; İller arasındaki üretim ihracat düzenini arttırmayı ve gelişmişlik farkını azaltmayı hedefleyen bir sistemdir.

Genel teşvik; Tüm yatırımları ve teşvik edilmeyecek yatırımları kapsamaktadır.

Stratejik yatırımlar; Katma değeri yüksek ve cari açığın azaltılmasına yardımcı olacak desteklemektedir.

Öncelikli yatırım konuları; Belirli işetmelerin 5. bölge destekleri ile desteklenmesidir.

Yatırım teşvik sisteminde destek unsurları nedir?

Bakanlık tarafından belirlenen bölgelerde istihdam, asgari tutar ve kapasitenin sağlanması durumunda devletten belirli desteklerin alınmasıdır. Buna göre,

KDV İstisnası; Alınan belgesi kapsamında yurt dışında ve yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi durumunda uygulanır.

Gümrük vergisinin muafiyeti; Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi durumunda uygulanır.

Vergi indirimi; Gelir veya kurumlar vergisi için uygun görülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

KDV iadesi; Harcanan sabit tutarı 500 milyon TL. üzerindeki Stratejik yatırım kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek tüm yatırımlara, bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bölgesel ve öncelikli olanlar için yer tahsis edilir.

Yatırım Primi İşyeri Veren Hissesi Desteği; İstihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar, bölgesel teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.1. bölge 2 yıl, 2.bölge 3 yıl, 3. bölge 5 yıl, 4. bölge 6 yıl, 5. bölge 7 yıl, 6. bölge ise 10 yıl boyunca girişimciler bu destekten faydalanabilir.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği; Ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle karşılanmasıdır. Sadece 6.bölge için düzenlenen teşvik belgelerinde görülmektedir.

Sigorta Primi Desteği, Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölge için düzenlendiği görülmektedir. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Asgari Yatırım Tutarı; Genel teşvik sisteminde asgari mevduat tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon, 2.3.4.5. ve 6. bölgelerde ise 500 bin TL.

Faiz ve kar payı desteği; En az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Stratejik Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ki teşviki uygulamaları kapsamında yapılacaklar için uygulanır.

Bu durumların tablosu ise,

Bölgeler Katkı Oranı (%) Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%) 1.Bölge 15 50 2. Bölge 20 55 3. Bölge 25 60 4.Bölge 30 70 5.Bölge 40 80 6.Bölge 50 90

Sabit yatırım tutarları ne kadardır?

1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL.

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL. Asgari sabit yatırım şartı bulunmaktadır,

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

Denekler ve vakıflar,

Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri bu teşvikten yararlanabilir.

1. Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Çankırı Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Erzurum Bingöl İstanbul Edine Karabük Çorum Giresin Bitlis İzmir Denizli Karaman Düzce Gümüşhane Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Kahramanmaraş

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kilis Iğdır Kırklareli Samsun Hayat Niğde Kars Konya Trabzon Kastamonu Ordu Mardin Sakarya Uzak Kırıkkale Osmaniye Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Sinop Siirt Yalova Kütahya Tokat Şanlıurfa Malatya Tunceli Şınak Nevşehir Yozgat Van Rize Sivas

Belirlenen öncelikli yatırımlar nelerdir?

İlaç,

Muhasebe, Bilgi İşlem ve Büro makineleri imalatı,

Hassas ve Optik, Tıbbi aletler ile saat imalatı,

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,

Hava taşıtları imalatı,

AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesi,

Motor ve Otomotiv,

Savunma sanayi yatırımları,

Madencilik ve maden arama,

Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımlar, öncelikli teşvikler arasında yer almaktadır.



Yatırım teşvik sisteminin stratejik kriterleri nelerdir?

İthalattın, yurtiçi toplam üretim kapasitesinden çok olması,

Katma değerin asgari %40 olması,

Asgari sabit yatırımın 50 milyon TL. üzerinde olması, teşvik sisteminin stratejik kriterleridir.

Yatırım teşviklerinde alt bölge teşvikleri nelerdir?

Alt bölge teşvikleri denildiği zaman Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstriyel Bölgelerde yapılan yatırımlarda en az 5 gerçek veya tüzel kişinin olacağı bir yatırımın yapılması halinde; vergi indirimleri, sigorta prim indirimleri ve iş veren destekleri yatırımcılara verilecektir. Alt bölge yatırım teşvik ve desteklerinden İstanbul haricinde, 1., 2. Ve 3. Bölgelerde yapılması halinde 4. Bölgede açılmak istenen işletmede destek ve teşviklerden faydalanabilmektedir.

Bölgesel destek oranları ne kadardır?

Bölgeler Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı(%) Yatırım Dönemi(%) İşletme Dönemi (%) 1.Bölge 15 50 80 20 2.Bölge 20 55 80 20 3.Bölge 25 60 80 20 4.Bölge 30 70 80 20 5.Bölge 40 80 80 20 6.Bölge 50 90 80 20

Teşvik edilmeyen yatırımlar nelerdir?

Bakanlık ve yetkililer tarafından her yatırım teşvik ve destek almamaktadır. Buna göre teşvik almayacak yatırımlar,

Dışarı yemek hizmeti sunan işletmeler,

5 dekarın (5.000 metrekare) altındaki seracılık,

Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık için yem bitkileri yetiştiriciliği hariç)

5 ton ve altındaki üretim kapasitesine sahip süt işletme,

Tütün ürünleri imalatı,

Bölgesel desteklenen hayvancılık dışındaki yapılacak hayvancılık faaliyetleri,

Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

İmalat, Enerji Ve Madencilik Yatırılmaları;

Doğalgaza dayalı elektrik üretimi,

Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modenizasyon cinsi dışındakiler,

Madencilik,

Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

Hizmet sektörleri

Okul ve tamir bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitimler,

İşletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri, dağ ve yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri,

Muayenehane ve poliklinikler,

Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, baskı, basım, matbaa, ambalaj, televizyon ve radyo yayıncılığı dışındaki basın ve yayın araç gereçleri,

Sinema salonu,

Konut üretimi ve müteahhitlik,

Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu,

Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler alımları, (Belediyelerin yapacakları hariç)

Yat ithali,

Halı yıkama,

Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

Yatırım teşvik belgesinin kişi tarafından kapatılması

Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra yatırımın yapılması için belirlenen süre ve ek talepler aşılmadan 6 ay içerisinde bakanlığa başvuru yapılması gerekmektedir. belgeyi alan gerçek veya tüzel kişi başvuru yapmazsa bakanlık kişinin yerine otomatik olarak başvuru sürecini başlatmış olur. Başvuru sonrasında yapılması gerekli olan tüm incelemeler bakanlık, il valilikleri ve odalar tarafından yapılır. Son aşama olan yatırım tamamlama ekspertiz raporu çıkarıldıktan sonra gerekli başvurular yaparak bakanlıktan teşvikler ve destekler alınabilir. Tüm bu işlemler sonrasında 1 ay içerisinde gerekli başvurular yapılmazsa yatırım teşvik belgesi pasif edilir.

Tamamlama vizitesi için gerekli belgeler nelerdir?