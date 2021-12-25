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Yastık altı altınları olan dikkat! Yeni düzenleme geliyor..

Tahmini olarak 5 ton gibi bir altının 'yastık altı' tabiriyle saklandığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni bir düzenleme getirerek bu altınların ekonomiye katkı sağlamasını gerçekleştireceklerini söyledi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 20:24
Yastık altı altınları olan dikkat! Yeni düzenleme geliyor..
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaklaşık 280 milyar dolar gibi bir rakam tutan 5 ton altının 'yastık altı' olarak tutulduğunu ve bu durumda hem vatandaşı hem de ekonomiyi korumak adına yeni bir düzenleme başlatacaklarını duyurdu. Bakan Nebati, yeni düzenleme için de ocak ayının ilk haftasını işaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Nebati, yeni düzenleme ile birlikte 280 milyar dolar olduğunu tahmin ettikleri altınların yüzde 10'u geri gelmesi halinde dışarıdan dövize ihtiyaçlarının kalmayacağını söyledi.

Yastık altı olarak tutulan birikimlerin Türkiye ekonomisine kazandırılmasıyla ilgili yeni teşvik çalışmalarını başlattıklarını belirten Bakan Nureddin Nebati, yeni yılın ilk haftasıyla birlikte bu düzenlemenin hayata geçirileceğini kaydetti.

YENİ ALTIN DÜZENLEMESİ NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?

Altın değerlendirme sistemi olarak hayata geçirilecek olan yeni düzenlemeye göre Kamu bankaları ile birlikte İstanbul Altın Rafinerisi bir 'Altın Değerleme Sistemi' geliştirilecekler. Vatandaşlar ise yetki verilen kuyumcular aracılığı ile altınlarını banka hesaplarına aktaracaklar ve istedikleri zaman bunları fiziki altın ya da nakite çevirebilecekler. İsteyenle ise altınlarını o günkü kur değeri üzerinden de Türk Lirası'na çevirebilecek.

Vatandaşın istediği zaman ulaşabileceği yeni altın düzenlemesinde vatandaşa bu yatırımının karşılında isterse kâr payı, isterse de faiz geliri elde edebilecek.


Son Güncelleme: 25.12.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
Altın DüzenlemesiNureddin NebatiYastık Altın Altın
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