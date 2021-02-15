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Yaşlılık aylığı nedir ve nasıl başvuru yapılır?

Maddi durumu yerinde olmayan ve zor durumda kalan bir çok kişinin daha rahat bir hayat sürmesi için verilen yaşlılık aylığı, 65 yaş üstünü kapsamaktadır. Gerekli şartları barındıran kişiler bu aylıktan yararlanma talebinde bulunabilirler. Peki başvuru nasıl yapılmakta? Tüm detaylar haberimizde..

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:06
Yaşlılık aylığı nedir ve nasıl başvuru yapılır?
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Yaşlılık aylığının verilme amacı, 65 yaş üstü bireylerin yaşlılık süreçlerini daha rahat ve sıkıntı çekmeden yaşamlarını sağlamak. Zor durumda olan ve 65 yaş üstünde bulunan kişilere yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. 

YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR?

SGK dahilinde olmayan kişilere her ay düzenli olarak verilen bir yardımdır. Yardıma muhtaç ve maddi durumu iyi olmayan kişilere verilmektedir. 

Çocukları ile birlikte ikamet eden kişiler bu aylıktan yararlanamıyor. 2022 sayılı kanunda, 65 yaşını doldurmuş,kimsesiz,güçsüz ve muhtaç TC vatandaşı olan kişiler için olduğu belirtilen bu aylığa yaşlılık aylığı denmektedir.

Ayrıca bu kişilerin herhangi bir gelirlerinin de bulunmaması gerekmektedir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

- 65 yaşını dolduran kişiler

- Nafaka almayanlar

- Düzenli geliri bulunmayanlar

- SGK, Bağkur, Emekli Sandığı dahilinde olmayanlar

- Sosyal Hizmetler Kanununca harçlık almayanlar

- Sağlık sigortası bulunmayanlar

- Ortalama gelirin güncel asgari gelirin üçte birinin üzerinde bulunmayanlar

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilmektedir.  Başvuru için E-devlet’ten randevu alınabilmektedir. İstenilen belgeler eksiksiz ve doğru olarak götürülmelidir. Sigortalı çalışıp daha sonra işinden ayrılan kişiler de buraya başvurabilirler.

NASIL HESAPLANIR?

2020 yılı Temmuz ayında yaşlılık aylığı 637 TL olarak belirlenmişti. Primlerini ödeyemediği için çalışmak durumunda kalan ve emekli olamayan ve işinden ayrılan kişilere verilen bu maaş, kişinin ortalama aylık kazancı hesaplanarak belirleniyor. 

Kişinin ortalama kazancı hesaplanarak, aylık bağlama oranı ile çarpılmaktadır. 

Aylık bağlama oranı, toplam ödenen prim günü sayısının her 360 günü için %2 olarak uygulanmaktadır. 

GEREKEN BELGELER NELERDİR?

- Sigortalı işten ayrılma belgesi

- Tahsis talep ve beyan taahhüt

- Nüfus cüzdanı

AYLIK NEREYE YATIRILMAKTADIR?

İlk aylık 5510 sayılı kanuna göre,kişinin emeklilikte tercih ettiği bankaya yatırılmaktadır.

PTT  ile de yapılabilen ödemeler, ilk ödemeyi buradan alan kişiler için banka değiştirme fırsatı da bulunmaktadır. Kişinin doğum tarihinin son harfine göre ayın 5’i ve 9’u arasında ödemeler yapılmaktadır. 

AYLIKLAR NEDEN KESİLİR?

- 65 yaşından küçük olmasının tespiti

- Kişinin muhtaç olmadığının belirlenmesi

- SGK’lı olunması veya prim ödemesi yapıldığının tespiti

SORGULAMA İŞLEMİ

Aylık bağlandığı zaman mesaj yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Sorgulama işlemi ise E-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ye giderek, yetkili kişilerden de sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz. 

 

AYIN KAÇINDA MAAŞ YATAR?

Önceden 3 ay aralıklarla verilen bu maaş, artık her ay yatmaktadır. Her ayın 5’i ve 9’u arasında yatırılmaktadır. 

Doğum tarihi son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde, 1 ve 6 olanlar 6’sında, 2 ve 7 olanlar 7’sinde, 3 ve 8 olanlar 8’inde, 4 ve 9 olanlar ise 9’unda maaşlarını almaktadır. 

 

YAŞLILIK AYLIĞI ÜZERİNE KREDİ VERİLİR Mİ?

Birden fazla kişi bu sorunun cevabını merak etmekte. Devlet bankalarından daha kolay bir şekilde kredi alabilirsiniz ancak tercihiniz diğer bankalar ise, ne kadar zorluk çıkarsalar da bu bankalardan da kredi alma imkanınız bulunmaktadır. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
MaaşYaşlılık Aylığı
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