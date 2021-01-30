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Yaşlılık aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Yaşlılık aylığı sorgulama

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Yaşlılık aylığı başvurusu nasıl yapılır? Yaşlılık aylığı sorgulama haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:50
Yaşlılık aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Yaşlılık aylığı sorgulama
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Yaşlılık aylığı almak isteyen kişilerin 65 yaşını doldurup sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir. Hane içerisinde kişi başına düşen gelir muhtaçlık sınırının altında olan kişiler 2020 yılında 701.32 TL’lik yaşlılık aylığından yararlanabilecektir.

Yaşlılık maaşı alan bireylerin kredi başvurularında bulunmaları halinde başvuruların olumlu değerlendirilme olasılığı da düşük oluyor. Bunun nedeni ise şartları sağlamamaları halinde yaşlılık aylıklarının kesilme riski olmasından kaynaklanmaktadır. Yaşlılık aylığı alan kişilerin sigorta durumlarında, adreslerinde ve gelir durumlarında değişiklik olması halinde bunu kuruma ibraz etmeleri gerekir.

Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?

Yaşlılık maaşlarında gereken şartlara göre başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

65 yaşını doldurması,

4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı çalışmaması,

Yaşlılık aylığı alacakların kişilerin gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması,

Nafaka alanlar ve dönemin brüt asgari ücretin üçte birinden daha fazla geliri olanlar yaşlılık maaşı alamazlar.

Yaşlılık maaşı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Yaşlılık maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin bazı evrakları sunması gerekir. Buna göre;

Başvuru sahibinin kimlik belgesi,

Sosyal güvencesi olmadığını belgelemesi,

Hane içerisinde yaşayanların kimlik bilgileri,

Muhtaçlık belgesi talep edilmektedir.

Muhtaçlık belgesi nedir ve nasıl alınır?

Muhtaçlık belgesi fakirlik belgesi olarak da adlandırılır. Muhtarlıklardan alınabilen fakirlik belgesi aynı zamanda ikamet edilen bölgedeki muhtarlığa giderek de alınabiliyor. Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması halinde söz konusu belge alınabiliyor. Sosyal güvencesi olmayan ve üzerine kayıtlı gayrimenkulü olmayanlar fakirlik belgesi alabilecek.

Ailenin muhtaçlık sınırının altında olduğu nasıl hesaplanır?

Yaşlılık aylığı alacak bireylerin hanesinde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olduğunun belirlenebilmesi için gelir testi yapılacaktır. Gelir testi yapılmaktayken başvuru sahibinin ve hane içerisinde yaşayan kişilerin geliri, harcamaları ve üzerine kayıtlı gayrimenkuller hesaplanır. Depoların, arsaların ve tarlaların rayiç bedelinin 240’ta biri üzerinden hesaplanır.

Yaşlılık maaşı özellikleri nelerdir?

Yaşlılık maaşları periyodik olarak artış gösterecektir. Enflasyon artışlarıyla birlikte verilen maaşlar da yükselecektir. Yaşlılık maaşları yardım türüdür fakat belirli bir süresi bulunmamaktadır. 65 yaş sonrasında yaşlılık aylığı alan bireyler ölene kadar bu aylıktan yararlanabilecek. Yaşlılık aylığı başvurusunda bulunan bireyler gelir testine tabii tutulurlar. Gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirildikten sonra gerekli tutar bağlanır.

Yaşlılık aylığı başvuruları nasıl yapılır?

Yaşlılık maaşı alan bireyler başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden gerçekleştirebilecek. SYDY kaymakamlıklara bağlıdır ve gerekli belgelerle başvuru formu görevliye verilmek suretiyle tamamlanır. Aile Bakanlığı resmi web sayfasına giriş yaptıktan sonra maaş başvuru formunu indirerek formu doldurmanız gerekir. Formdaki bilgilerin tamamının doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra ilgili belgeleri vakfa teslim etmeniz gerekir.

Yaşlılık aylığı nasıl sorgulanır?

Yaşlılık aylığı sorgulamaları e-Devlet’ten yapılabilecektir. Telefon aracılığıyla da aylık sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

Telefondan yaşlılık aylığı nasıl sorgulanır?

e-Devlet üzerinden 65 yaş aylığı sorgulayacak vatandaşlar;

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ‘’Aile Bakanlığı’’ yazdıktan sonra kurum ile yapabileceğiniz işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Söz konusu işlemlerden yardım bilgilerini sorgular ve açılan ekranda aylık tutarını görebilirsiniz.

Yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır?

Yaşlılık aylığı 2020 Ocak ayı itibariyle zamlandı. Yapılan zamla birlikte ödenecek tutar 671 TL oluyor. İlerleyen dönemlerde yapılacak zamlarla bu tutarın 1000 TL’ye kadar çıkabileceği düşünülüyor.

Yaşlılık aylığı ödemeleri ne zaman yatırılır?

Yaşlılık maaşlarının hangi tarihlerde ödeneceği doğum yılının son gününe göre tespit edilir. Bu süreçte doğum yılı;

4 veya 9 ile bitenlere ayın 9’unda,

3 veya 8 ile bitenlere ayın 8’inde,

2 veya 7 ile bitenlere ayın 7’sinde,

1 veya 6 ile bitenlere ayın 6’sında,

0 veya 5 olanlara ise ayın 5’inde ödeme yapılacaktır.

Yaşlılık aylığı nereden çekilir?

Yaşlılık maaşı alma hakkı kazanan kişiler ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alabilecekler. İkamet ettiğiniz noktalardaki Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunarak isminize yatırılan tutarı çekebilirsiniz. Bankaya kimlik belgenizle başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. İlk ödemenizi aldıktan sonra ödemelerinizi PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Yaşlılık aylıkları konutta ödenebilir mi?

2011 yılında yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde yaşlılık aylığı alan vatandaşlara ödemeler evinde yapılabiliyor. PTT Genel Müdürlüğü ile SGK arsındaki protokol çerçevesinde gelir ve aylıkların konutta ödenmesini isteyen vatandaşlar herhangi bir şart aranmaksızın PTT personeli tarafından maaşlarını elden teslim alabiliyorlar.

Yazılı dilekçeyle SGK’ya başvuruda bulunan kişiler yaşlılık veya emekli aylığını konuttan alabilir. Öte yandan e-Devlet’ten yaşlılık aylığını konutta alacak kişiler başvuruda bulunabilecekler. Evden çıkamayan, hasta veya engelli bireyler için bu durum büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu olanakla yaşlılık aylıklarını konuttan alarak PTT veya banka şubelerine gitmeniz gerekmez.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:50
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Anahtar Kelimeler:
Yaşlılık Maaşı
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