İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Yaşı beklemek için istifa ederek emekli ikramiyesi alınabilir mi? Hangi şartlarda alınır?

Prim gün sayısı şartını sağlayan vatandaşlar yaş bekleyerek emekli olabilmektedir. Bu süreçte araştırma yapan binlerce kişi için 'Yaş beklemek için istifa ederek emekli ikramiyesi alınabilir mi ve hangi şartlarda alınır?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:12
Yaşı beklemek için istifa ederek emekli ikramiyesi alınabilir mi? Hangi şartlarda alınır?
Takip Et:

Yaş bekleyebilmek için istifa edenler ancak belirli şartları sağlamaları halinde emekli ikramiyesi alabilecekler. İstifa sonrası emekli ikramiye ödemeleri çalışma süreleri esas alınmak suretiyle verilecek.

Yaşı beklemek için istifa etmek ne anlama gelir?

Yaşı beklemek için istifa eden kişilerin bu yöntemi uygulamasının nedeni emeklilik prim günlerini doldurup emekli olabilmek için henüz yaş şartını sağlamamalarıdır. Çalışmadan yalnızca yaş günlerin dolmasını bekleyip emeklilik isteyen kişiler işlerinden istifa etmeyi tercih edebiliyorlar. İstifa halinde emekli ikramiyesi alınıp alınmayacağı konusu da farklı şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İstifa eden kişilere tazminat ödenmemesi de kişilerin aklına istifa sonrasında ikramiye ödenip ödenmeyeceğidir. Bireylerin işten ayrıldıktan sonra yeniden çalışıp çalışmamaları da işte doldurdukları gün sayıları ve işten ayrılma şekilleri ikramiyeyi belirleyen temel unsurlar arasında bulunmaktadır.

İstifa eden kişiler emekli ikramiyesi alabilir mi?

İstifa eden kişilerin emekli ikramiyesi alma şartları bulunuyor. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteği kapsamında işten ayrılan kadınlar,

Muvazzaf askerlik sebebiyle işten çıkanlar,


Emekli, malullük ve vazife malullüğü gibi nedeniyle aylık bağlanarak kişilere emekli ikramiyesi verilebiliyor.

Bu şartların dışında istifadan sonra ikramiye almak isteyen bireylerde istifa sebebi emeklilikte yaş beklemekte olan kişilerde emekli ikramiyesi durumları;

09.1999 öncesinde işe başlayan bu tarih itibariyle 15 yıl sigorta süreci geçiren 3600 prim gün ödemesini şartıyla,

09.1999 tarihi sonrasında çalışmaya başlayarak 25 yıl sigortalılık şartını sağlayıp, 4500 gün prim ödeme gününe sahip olanlar veya yalnızca 7000 prim ödeme günü olanlar ayrıldıkları sırada emekli ikramiyesi alabilecekler.

İstifadan sonra emekli ikramiyesi nasıl alınır?

İstifadan sonra emekli ikramiyesinden yararlanabilmek için prim gün sayısının sağlanması gerekir. Buna göre prim günü tamamlanmış fakat yaş sınırını sağlamamış olan kişiler istifa edip yaş sürelerini bekleyebilirler. Bu halde bireyler emekli olabilecekleri Bağ-Kur ya da SSK’dan emekli olma şartıyla çalışmış oldukları kuruma çekilme talebinde bulunabilirler. Kurumdan istifa öncesinde istifa nedeni ile istifa süresinden sonra yaşanacak bekleme süresinde istifa edilen kuruma bildirilmesi de kişilerin emekli ikramiyesi almasını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. İstifa edilen kurumda çalışılan yıl baz alınmak suretiyle ikramiye hesaplamaları yapılır ve tutar emeklilik şartlarının sağlanması halinde verilir.

Yaş bekleyebilmek için istifa sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yaş bekleyebilmek için istifa sonrasında dikkat edilen en önemli noktalar arasında kişinin yeniden işe başlamamaları olmaktadır. Yeniden işe başlayıp veya farklı kurumdan hizmet vermeye başlayan kişiler önceki kurumdan emekli ikramiyesi alamazlar. Bireyler emeklilikte gereken başvuruları tamamladıklarını kuruma bildirir ve isteğe bağlı olarak istifa etme hakkı tanınır. Bu halde kişilerin emekli ikramiyeleri etkilenmeyecek ve kişiler ikramiyeleri yaş şartını sağladıktan sonra alabilecekler.



Son Güncelleme: 24.08.2020 23:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emekli IkramiyesiSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Günlük burç yorumu 26 Ağustos 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Sıla Beni Bırakma'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Sude Doğar Beni Bırakma'dan ayrıldı!
TÜBİTAK Yeni İş Fikirleri ile Gelen Girişimciye 200 bin TL Destek Verecek
Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kaydı için gerekli belgeler neler? Kayıt işlemleri ne zaman başlayacak?
Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar neler? Doğalgaz abonelik depozito ücreti ne kadar?
iPhone 12 fiyatları ne kadar olacak? Fiyatlar sızdırıldı!
Kanalların yayın akışları 5 Eylül Perşembe - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Sağlık doğada bulunan mucize yağlar
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Paraf kredi kart çeşitleri ve özellikleri! Paraf kart başvurusu nasıl yapılır?
Asuman'la Sevgili Dünürüm Show TV başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.