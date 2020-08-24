Yaşı beklemek için istifa ederek emekli ikramiyesi alınabilir mi? Hangi şartlarda alınır?

Yaş bekleyebilmek için istifa edenler ancak belirli şartları sağlamaları halinde emekli ikramiyesi alabilecekler. İstifa sonrası emekli ikramiye ödemeleri çalışma süreleri esas alınmak suretiyle verilecek.

Yaşı beklemek için istifa etmek ne anlama gelir?

Yaşı beklemek için istifa eden kişilerin bu yöntemi uygulamasının nedeni emeklilik prim günlerini doldurup emekli olabilmek için henüz yaş şartını sağlamamalarıdır. Çalışmadan yalnızca yaş günlerin dolmasını bekleyip emeklilik isteyen kişiler işlerinden istifa etmeyi tercih edebiliyorlar. İstifa halinde emekli ikramiyesi alınıp alınmayacağı konusu da farklı şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İstifa eden kişilere tazminat ödenmemesi de kişilerin aklına istifa sonrasında ikramiye ödenip ödenmeyeceğidir. Bireylerin işten ayrıldıktan sonra yeniden çalışıp çalışmamaları da işte doldurdukları gün sayıları ve işten ayrılma şekilleri ikramiyeyi belirleyen temel unsurlar arasında bulunmaktadır.

İstifa eden kişiler emekli ikramiyesi alabilir mi?

İstifa eden kişilerin emekli ikramiyesi alma şartları bulunuyor. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteği kapsamında işten ayrılan kadınlar,

Muvazzaf askerlik sebebiyle işten çıkanlar,

Emekli, malullük ve vazife malullüğü gibi nedeniyle aylık bağlanarak kişilere emekli ikramiyesi verilebiliyor.

Bu şartların dışında istifadan sonra ikramiye almak isteyen bireylerde istifa sebebi emeklilikte yaş beklemekte olan kişilerde emekli ikramiyesi durumları;

09.1999 öncesinde işe başlayan bu tarih itibariyle 15 yıl sigorta süreci geçiren 3600 prim gün ödemesini şartıyla,

09.1999 tarihi sonrasında çalışmaya başlayarak 25 yıl sigortalılık şartını sağlayıp, 4500 gün prim ödeme gününe sahip olanlar veya yalnızca 7000 prim ödeme günü olanlar ayrıldıkları sırada emekli ikramiyesi alabilecekler.

İstifadan sonra emekli ikramiyesi nasıl alınır?

İstifadan sonra emekli ikramiyesinden yararlanabilmek için prim gün sayısının sağlanması gerekir. Buna göre prim günü tamamlanmış fakat yaş sınırını sağlamamış olan kişiler istifa edip yaş sürelerini bekleyebilirler. Bu halde bireyler emekli olabilecekleri Bağ-Kur ya da SSK’dan emekli olma şartıyla çalışmış oldukları kuruma çekilme talebinde bulunabilirler. Kurumdan istifa öncesinde istifa nedeni ile istifa süresinden sonra yaşanacak bekleme süresinde istifa edilen kuruma bildirilmesi de kişilerin emekli ikramiyesi almasını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. İstifa edilen kurumda çalışılan yıl baz alınmak suretiyle ikramiye hesaplamaları yapılır ve tutar emeklilik şartlarının sağlanması halinde verilir.

Yaş bekleyebilmek için istifa sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yaş bekleyebilmek için istifa sonrasında dikkat edilen en önemli noktalar arasında kişinin yeniden işe başlamamaları olmaktadır. Yeniden işe başlayıp veya farklı kurumdan hizmet vermeye başlayan kişiler önceki kurumdan emekli ikramiyesi alamazlar. Bireyler emeklilikte gereken başvuruları tamamladıklarını kuruma bildirir ve isteğe bağlı olarak istifa etme hakkı tanınır. Bu halde kişilerin emekli ikramiyeleri etkilenmeyecek ve kişiler ikramiyeleri yaş şartını sağladıktan sonra alabilecekler.